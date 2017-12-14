Отдавать ли сотрудникам ДПС записи с видеорегистратора, можно ли устанавливать светодиодные лампы вместо обычных и как теперь обозначается разметкой обочина — эти и другие вопросы наши читатели адресовали главе ГИБДД. Публикуем полученные ответы.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Обязаны ли сотрудники ГИБДД, прибывшие для оформления ДТП, изымать запись видеорегистратора? Возвращают ли карту памяти?

В.В. ШЛЕГЕР, Москва

Согласно части 2 статьи 26.7 КоАП РФ материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации относятся к документам, которые могут быть признаны доказательством по делу об административном правонарушении (часть 1 статьи 26.2 КоАП РФ). В этой связи Административный регламент МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований безопасности, утвержденный приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185, вменяет в обязанность сотрудникам Госавтоинспекции по прибытии на место ДТП принимать меры к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, в том числе видеорегистраторов и зафиксированной ими информации, имеющей отношение к дорожной коллизии. Данные, полученные с видеорегистратора, приобщаются к материалам дела и используются при его рассмотрении уполномоченным должностным лицом или судьей. После копирования информации ее носитель возвращается владельцу. Кроме того, видеозапись может быть приобщена к делу только с согласия водителя либо его представителя.

РЕГИСТРАЦИЯ КВАДРОЦИКЛА

Нужно ли регистрировать квадроцикл? Если нужно, то куда обратиться?

А.А. КОМАРОВ, Пенза

Это зависит от технических характеристик и предназначения транспортного средства. В соответствии с постановлением Правительства от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», государственной регистрации подлежат автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом более 50 см³ или с электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт, а также прицепы к ним. Автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепы к ним, предназначенные для движения по дорогам общего пользования, регистрируются в Госавтоинспекции. А тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним, включая автомототранспортные средства, не развивающие более 50 км/ч и не передвигающиеся по дорогам общего пользования, - в органах Гостехнадзора.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

В автомагазинах предлагают светодиодные лампы со стандартным цоколем. Можно ли ставить их на машину взамен обычных?

ЕЛЕНА КУРОЧКИНА, Свердловская область

Требования к световым приборам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение 8). Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве должны соответствовать указанным изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства. Класс источника света (то есть характеристика физического принципа излучения света), установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, должен соответствовать заводской комплектации транспортного средства. А при внесении изменений в конструкцию транспортного средства — указанному в документации на световые приборы, установленные вместо штатных.

РАЗМЕТКА ПО ГОСТУ

Обратил внимание на то, что летом из ПДД исключили разметку с номером 1.2.2, которой раньше обозначалась обочина. По каким причинам это было сделано и как теперь расценивать часть дороги, где имеется такая разметка?

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ, Пермский край

Прерывистая линия разметки, имевшая ранее номер 1.2.2, обозначала край проезжей части на двухполосных дорогах, - такую разметку предусматривал ГОСТ Р 51256–1999. Взамен него был принят национальный стандарт ГОСТ Р 51256–2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», вступивший в силу с 1 сентября 2012 года. В соответствии с новым стандартом для обозначения края проезжей части используют сплошную линию разметки 1.1 или 1.2. Поскольку новый стандарт применяется уже более пяти лет, упоминание разметки 1.2.2 было исключено из Правил постановлением Правительства РФ от 28 июня 2017 года № 761. На тех участках улично-дорожной сети, где она осталась, ее значение прежнее — обозначение края проезжей части. Прошу читателей сообщать о таких местах в Госавтоинспекцию для принятия соответствующих мер реагирования.

СКИДКА НА ШТРАФ

Наказали за неоплаченную парковку, однако получить 50‑процентную скидку при уплате штрафа не удалось. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

ЯН ТРОИЦКИЙ, Московская область

Возможность уплаты штрафа в половинном размере в течение 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления регламентирована частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ. Однако это распространяется только на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ (за исключением отдельных правонарушений). Ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке устанавливается законами субъектов РФ (в частности, статьей 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях), поэтому скидка в данном случае не предоставляется.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Теперь ПДД не запрещают перево­зить школьников без детских кресел. Могу ли я везти своих четверых детей (от 7 до 10 лет) на заднем сиденье?

МИХАИЛ, ХМАО

Вы не указали, на перевозку какого количества пассажиров рассчитано заднее сиденье вашего автомобиля. Пункт 22.8 ПДД запрещает перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Кроме того, если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни безопасности, водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты (пункт 22.9). С точки зрения эффективности защиты детей при аварии не существует альтернативы сертифицированным детским удерживающим системам (устройствам), поэтому отказываться от использования таких систем (устройств) при перевозке детей старше 7 лет я советую только в крайних случаях.

Фото: depositphotos.com