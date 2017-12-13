Ford Kuga или Mazda CX-5: чей полный привод круче? Часть 2

Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, чей полный привод лучше. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon- все они продолжают начатую журналом «За рулем» серию проверок на интеллект полного привода. Следующие на очереди — пара Mazda CX-5 и Ford Kuga.

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Подобные сравнительные тесты с применением роликовых платформ собственной разработки мы проводим регулярно. Ролики обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению. Подставляя их под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.

В прошлый раз мы выяснили, какой кроссовер из пары Hyundai Creta и Renault Koleos лучше приспособлен к бездорожью. Настала очередь следующей пары паркетников. Но вначале чуть подробнее о методике испытаний.

Регламент испытаний

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Испытания мы проводим в четыре этапа. Первым делом ставим две платформы под колеса основной ведущей оси (или под переднюю, если полный привод постоянный) и пробуем съехать вперед и назад. Затем — ролики по диагонали: под правое переднее и левое заднее колеса. Если автомобиль съезжает с заметной пробуксовкой, караем штрафным баллом. Если требуется активация каких-либо функций трансмиссии (в том числе подключение второй оси), это уже два балла штрафа.

Третье испытание — ролики под тремя колесами, на земле оставляем лишь одно заднее. Это упражнение «два — один». И вновь пробуем съехать вперед и назад. Штраф выписываем лишь за включение вспомогательной электроники.

Наконец, финальное испытание: свободным остается только одно переднее колесо (упражнение «один — два»). За всю историю наших испытаний из этой ловушки выбрался лишь Mercedes-Benz GLE. Тут никаких дополнительных условий, главное — съехать!

За каждое упражнение мы начисляем до десяти баллов (по пять за съезд вперед и назад), а за финальный трюк — пять.

Таким образом, можно получить максимум 35 баллов.

Со второго раза

В отличие от предшественницы, новая Mazda СХ-5, пусть и с сильнейшей пробуксовкой, справилась с диагонально расставленными роликовыми платформами.

Mazda CX‑5 Трансмиссия: постоянный привод на передние колеса и подключаемые через многодисковую муфту задние; принудительной блокировки муфты и других ассистентов нет Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт/194 л.с. при 6000 об/мин; 257 Н∙м при 4000 об/мин Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат Цена тестового автомобиля: 2 193 600 руб.



Mazda CX‑5 стала первой моделью, побывавшей на роликах уже в двух поколениях. Возможности трансмиссии новой машины такие же, как у предшественницы: нет ни блокировки муфты в приводе задних колес, ни каких-либо ассистентов — лишь отключаемый трекшн-контроль.

Такая раскисшая дорога — разумный предел для Мазды и ей подобных.

Двигатель с коробкой прикрыты защитой из пластика, а угол въезда — всего 21°. Угол съезда небольшой, задний бампер любит зачерпывать грязь. Никаких дополнительных возможностей у трансмиссии нет, можно лишь отключить противобуксовочную систему.

Спустя пятнадцать секунд активного буксования приборы озарила гирлянда пиктограмм и сообщений...

...муфта перегрелась.



Ставим роликовые платформы под переднюю ось: заметная пробуксовка колес, подключение задней оси — и Mazda съезжает. Так же вел себя и прежний CX‑5.

Устанавливаем ролики по диагонали: 15 секунд пробуксовки — и приборы сообщили о перегреве трансмиссии. Даем автомобилю остыть и отключаем «трекшн». Активная пробуксовка, свободные колеса провернулись — и Mazda съехала!

Следующий этап, когда на асфальте осталось лишь одно заднее колесо, машина уже не преодолела.

Итог: 14 баллов. Новая Mazda CX‑5, сохранив достоинства предшественницы, стала увереннее чувствовать себя на «диагонали».

Я сама!

С двух платформ под передней осью Kuga съезжает легко, а вот с поставленных по диагонали — только после отключения противобуксовочной системы.

Ford Kuga Трансмиссия: постоянный привод на передние колеса, подключением задней оси ведает электромагнитная муфта; принудительной блокировки и электронных помощников нет Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н∙м при 1600–5000 об/мин Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат Цена тестового автомобиля: 1 982 000 руб.



Kuga не имеет принудительной блокировки муфты в приводе задних колес и прочих дополнительных возможностей. Допустив небольшую пробуксовку, машина съехала с роликов под передними колесами.

На серьезном бездорожье Kuga едет более-менее уверенно, а коварный выезд с перегибом был взят с первой попытки. Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка — и машина выбирается из ловушки.

Штатная защита силового агрегата Форду не положена — лишь фетровый пыльник.

Первым делом за грунт цепляет выпускная система. Но это случится не скоро — угол съезда у Форда приличный.

Отдельной кнопки отключения страхующей электроники у Куги нет, нужно рыться в меню трипкомпьютера.

Долгой пробуксовки Ford не любит — зажигает россыпь символов, сигнализируя о перегреве трансмиссии.





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Двадцатисекундная попытка съехать с «диагонали» обернулась перегревом трансмиссии. После передышки вновь ставим Кугу на ролики и на сей раз отключаем противобуксовочную систему (для этого нужно лезть в меню мультимедиасистемы). Сильнейшая пробуксовка — и Kuga соскакивает с платформ.

Три роликовые платформы она не осилила.

Итог: 14 баллов. Kuga выступила уверенно: электромагнитная муфта быстро подключает заднюю ось. Да и диагонального вывешивания автомобиль не боится. Неплохо для массового кроссовера.

Кроссоверы Mazda CX-5 и Ford Kuga не уступили друг другу, но превзошли пару Hyundai Creta и Renault Koleos, о которых мы рассказывали вчера.

В следующий раз за звание лучшего полноприводника будет бороться новая пара автомобилей: Mini Cooper Countryman и главная интрига испытаний — Jeep Wrangler Rubicon. Продолжение следует. А как считаете вы: какой автомобиль окажется победителем? Предлагаем поучаствовать в голосовании чуть ниже.