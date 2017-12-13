Пытаемся понять, для кого сделали «каблучок» Renault Dokker: для семейных частников или коммерсантов-предпринимателей.

Сплошное Марокко

Renault Dokker выпускается в единственном варианте кузова. VW Caddy можно выбрать с удлиненной базой, а парочку Citroen Berlingo/Peugeot Partner — с увеличенным задним свесом.

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Если называть только что дошедший до нашего рынка Рено Доккер новым, то следует иметь в виду местечковость эпитета: в мировом масштабе это никакая не новинка. Транспортное средство под румынским названием Dacia Dokker дебютировало еще в 2012 году на автосалоне в Касабланке. Это в Марокко. Там французы отгрохали еще один завод, потратив на него 1,3 млрд долларов: одного предприятия в Касабланке им показалось мало. Тем более что надо было где-то разместить производство минивэна Lodgy, из которого, собственно говоря, Dokker впоследствии и вылепили. Продающиеся у нас автомобили имеют марокканское происхождение — о возможности локализации модели на российской земле французы уклончиво отмалчиваются.

В основу «каблучка» легла модифицированная платформа B0, на которой выстроен весь модельный ряд Dacia. Кормилица, дай ей Бог доброго здоровья. В Европе можно выбирать из четырех силовых агрегатов, однако до нас дойдет половина из них. Добрая ли половина? Пожалуй, да: 1,6-литровый бензиновый атмосферник K7M мощностью 82 силы для наших водителей будет явно предпочтительнее пусть и более мощного (115 л. с.), но все же турбомотора объемом 1,2 литра. А из двух турбодизельных К9К нам досталась полносильная версия в 90 «лошадей» — 75 сил в Россию не везут.

Исполняющий обязанности

В базовой комплектации рейлингов на крыше не будет — это прерогатива самой дорогой версии Drive. Но и такой машине литые диски не полагаются: это отдельная опция, за которую придется доплатить 9990 рублей.

В модельной линейке российского Renault только что рекрутированный Доккер призван заполнить вакуум, образовавшийся после уволенного в запас Kangoo. На нашем рынке особым успехом эта машина не пользовалась. Может, не в модели дело, а в формате? Другие «французы» — Peugeot Partner и Citroen Berlingo — продавались хоть и лучше Рено, однако тоже не могли похвастать значительными успехами. Примерно в сопоставимых объемах расходился и Volkswagen Caddy, который всегда был заметно дороже французской техники. А о Mercedes—Benz Citan и сказать толком нечего: это тот же Кангу, но со звездой во лбу и по немецкой цене, который может выглядеть привлекательным лишь для тех автохозяйств, что долго и плотно сидят на автомобилях этой марки. Судите сами: за первые три месяца 2017 года было продано всего девять Ситанов.

То ли дело родимый Ларгус! В среднем каждый месяц продается более чем три тысячи машин — около 2,5 тысяч пассажирских версий и порядка шести сотен грузовых фургонов. Автомобиль, безусловно, не вершина технического прогресса, однако цена решает. В сравнении с иностранцами Lada стоит возмутительно дешево: от 470 тысяч за глухой фургон и от 530 тысяч за пассажирскую модификацию.

Что сможет «российской Дачии» противопоставить Dacia марокканского розлива?

Уют нам только снится

Материалы отделки салона незамысловаты, но вполне соответствуют ожиданиям. В комплектации попроще интерьер выглядит несколько беднее, однако впечатление от машины это не портит.

На официальном сайте французской марки Dokker заявлен в двух разделах — он и легковой автомобиль, и коммерческий. Причем «коммерсантом» Рено выступает в двух ипостасях: пассажирская версия и сугубо грузовой Dokker Van.

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Пассажирскую модификацию следует рассматривать как семейное транспортное средство. Но хочется ли? Уверен, далеко не всякий глава семейства способен разглядеть в Доккере легковушку. Да, здесь есть второй ряд сидений с доступом через отдельные сдвижные двери. Но механизм открытия и запас пространства в салоне не превращают «каблучок» в минивэн: особого комфорта здесь нет. Будучи пассажирским по факту, Рено остается коммерческим по сути. Он как автобус: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Хотя нет, утрирую: это все-таки личный транспорт, а не общественный, что уже само по себе неплохо. Меж тем нынче уже не во всяком автобусе в салоне виден покрашенный металл. Мне в Доккере не хватает уюта. Вернее, мне-то на водительском месте его наверняка хватит, однако семья в сборе вряд ли оценит аскетичность заднего ряда.

Зато на каждом из посадочных мест дивана предусмотрено по изофиксу. Пусть детишки сызмальства привыкают к скромности: накрепко пристегнутые в детском кресле, они не узнают, пока не вырастут окончательно, что взрослым в Доккере держаться не за что. Диван плоский, но в досягаемости нет ни единого поручня — даже ручек на дверях. Обшивка «сдвижнушек» лишена карманов, а стекла не опускаются — их можно только слегка оттопырить наружу в надежде на приток свежего воздуха.

Передние двери открываются на большой угол, а задние, сдвигаясь, образуют широкий проем. Самой дорогой комплектации Drive она положена по умолчанию, а в базовой Access ее даже за доплату не получить.

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Тем не менее простор сзади волшебный. Втроем можно сесть легко: диван по форме как скамейка, только мягкий. Да и пол почти ровный: центральный тоннель — не более чем условность. Передние кресла установлены достаточно высоко для того, чтобы под ними легко разместились ноги даже в громоздкой зимней обуви. Посадка на задний ряд происходит естественно — человек любого роста спокойно садится на диван. Можно было бы посетовать на небольшой проем двери в области ступней, но на самом деле эта особенность не вызывает неудобств.

Двойной стандарт

Дверь багажника разделена на две неравные части, которые открываются поочередно: приоритет у большей секции. Это чисто коммерческая история. Равно как и возможность «дооткрыть» дверцу за пределы ограничителей, развернув каждую створку ворот на 180 градусов относительно исходного положения. При таком раскладе можно вплотную подъехать к месту погрузки, парктроник о трех датчиках вам в помощь.

Для того чтобы достать запаску, разгружать багажник не потребуется: полноразмерное запасное колесо висит под днищем автомобиля.

По умолчанию объем багажника составляет 800 л, но если пролонгировать его в салон, сложив диван бутербродом и установив его вертикально, объем полезного пространства вырастет до трех кубометров. На вэне, кстати, можно пожертвовать еще и пассажирским креслом, получив дополнительные 900 л вкупе с возможностью перевозки длинномеров до 3,1 метра. Правда, складное кресло вместе с трансформируемой перегородкой проходит по списку опций и тянет на немалые 25 тысяч рублей без каких-то там копеек.

Зато повод порадоваться небольшой погрузочной высоте (570 мм) и ровному полу даст как грузовая, так и легковая версия.

Коммерческая сущность Доккера обнаруживается в зональности внутреннего мира. В моем восприятии это не что иное, как пассажирский фургон, и пробел между этими словами проходит аккурат по центральной стойке кузова. Пассажиры заднего ряда находятся в более спартанских условиях, нежели обитатели передних кресел. Потому как с точки зрения водителя и штурмана (или экспедитора?) передняя часть Рено воспринимается вполне легковой. Приборка от Логана, неплохие сиденья, хотя и лишенные боковой поддержки, знакомые большинству реноводов органы управления с характерными изъянами компоновки — все здесь привычно. Говорить о недостатках Доккера бессмысленно: они полностью унаследованы от родственников с хромосомой В0. Разбросанные эргономическим взрывом кнопки управления круиз-контролем, алогичные двуплечие клавиши подогрева, небрежно брошенные в основания кресел, требующий привыкания пульт управления аудиосистемой на рулевой колонке — в этом весь Renault. Но знаете, как от этого избавиться? Правильно: выбрать комплектацию без изысков.

Блок управления системой отопления вполне понятный, а эффективность работы климатики не вызывает каких-либо нареканий.

Потому как главное достоинство машины, как это ни банально, сводится к той самой практичности, которой пропитан каждый кубический сантиметр раздутого внутреннего пространства. Вернее, даже не столько практичность, сколько эффективность. Максимум полезной площади при минимальных габаритах. Вот зачем все это задумывалось на самом деле. Машина дает использовать себя по полной, и это подкупает.

Антижадность

Щедрость — пожалуй, определяющее свойство Доккера. Он не располагает многим, но все, что у него есть, он с радостью передаст в ваше распоряжение. Это касается и ездовых качеств. 90-сильный дизель едет на все сто — и процентов, и сил. К процессу разгона машина подходит с присущим ей энтузиазмом. Набор скорости происходит не слишком резво, но довольно легко — Доккеру явно нравится хвастаться тягой, коей он точно не обделен. Смена передач не дурманит оружейной четкостью, но и не раздражает проблемной избирательностью: ошибаться не приходится.

Тормоза? Как сейчас принято говорить, норм.

5-ступенчатая механика — единственно возможный вариант для Доккера. Четкость работы не сказать чтобы изумительная, однако с выбором нужной передачи ошибиться сложно.

Руль — в масть: легкий, но чрезвычайно понятный. Многие легковушки обзавидовались бы до полусмерти. А вот ездовой комфорт — с грузовым душком, хотя плавность хода вполне приемлемая — это вам не порожний пикап. Неровности Dokker проходит пружинисто, но не вприпрыжку, хотя порой кажется, что даже на гладкой дороге он то и дело принимается фиксировать микрорельеф асфальта, слегка отыгрывая пружинами ровное покрытие. На это успеваешь обратить внимание, но запала для раздражения все же не хватает.

Правки по контексту

Насколько Renault Dokker уместен в российской действительности? Давайте по порядку. Семейный автомобиль? Полагаю, нет: функциональность не искупит недостаток комфорта. Эта машина не просто кажется утилитарной — она и есть утилитарная. Это и приговор, и комплимент одновременно. Приговор потому, что иномарку утилитарность не красит: возить цемент с навозом — жалко машину, а возить детей — жалко детей. Впрочем, наверняка найдутся любители нарочитого практицизма. Но я не из их числа.

На антресолях удобно хранить всякую мелочевку или, скажем, документы — перчаточный ящик у «каблучка» все же маловат. У пассажира есть даже макияжное зеркальце — правда, без подсветки.

В качестве фургона Доккер обязан быть хорош, но для этого он должен быть Van: без окон, без сидений, без людей — и как можно дешевле. Сдвижная дверь по левому борту не нужна, да и прочие ништяки тоже. Но без музыки будет тоскливо, а без кондея — грустно: летом цельнометаллический фургон нагревается моментально, а охлаждается неохотно.

Пассажирский «каблук» может быть толковым в качестве второй машины — но при том лишь условии, что вы четко знаете, чем его озадачить. Велосипеды, туристическое снаряжение — может быть, питбайк, в конце концов. Такси, кстати, — отличное амплуа для Доккера! В Турции для этой цели активно используют FIAT Doblo местной сборки. А у нас пусть будет Renault Dokker, хоть и марокканский. Лучше бы российский, конечно. Ну вдруг?

Технические характеристики Renault Dokker 1.5 dCi