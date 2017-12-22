Выпил кружку пива. Когда можно за руль?

Это один из самых популярных вопросов накануне Нового года. Некоторые начинают «разминать печень» уже с начала декабря. Или тренируются круглогодично.

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«Пить или не пить, вот в чем вопрос. Что лучше? Сносить ли от неистовый судьбы удары…» Решение вопроса, стоит ли опрокинуть за обедом бокал вина или кружку пива, когда на парковке ждет автомобиль, иногда превращается в драму, даже трагедию чуть ли не шекспировского масштаба. А вот ответ.

Напомню, что современная норма в России, допускающая управление транспортным средством — не более 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе и не более 0,35 промилле в крови. Это разумно, так как в организме любого человека присутствует эндогенный алкоголь, и его выработка может увеличиться после употребления кисломолочных продуктов, кваса и лимонада, теплого сока, черного хлеба и колбасы, перезрелых бананов, шоколада и даже апельсинов с мандаринами. Так что и вовсе безалкогольный праздничный стол был по-своему опасен для водителей во времена, когда у нас действовала норма «нулевого промилле».

Теоретически (подчеркиваю это) ехать, не опасаясь за себя и окружающих, после выпитой кружки пива либо бокала вина, можно уже через несколько часов. Почему так размыто? Время протрезвления зависит и от самого напитка, и от закуски, и от индивидуальных особенностей организма — веса, состояния печени, давления… Даже психологического фона.

Крепкое темное пиво выводится из организма значительно дольше светлого. Еще дольше — вино. Запах выветрится быстрее, если выпить кружку небольшими глотками. С пищей опьянение наступает медленнее, но и выходит алкоголь дольше.

Если молодой мужчина весом больше 80 кг, употребит в первой половине дня на голодный желудок 0,5 светлого пива крепостью 3,5–5%, то в его крови образуется примерно 0,44 промилле (в выдыхаемом воздухе — 0,26 промилле). Полностью трезв он будет только к ужину, но управлять автомобилем при острой необходимости сможет уже через два-три часа, не рискуя при этом расстаться с правами. Еще раз говорю — теоретически.

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Субтильный, пожилой, не очень здоровый и грустный коллега, хлебнувший за обедом пол-литра портера крепостью 7%, не имеет права сесть за руль до следующего утра.

Если же выпит литр пенного, в тот же день окончательно не протрезвеет даже веселый здоровяк. Хотя ему может казаться, что он в порядке. Еще медленнее алкоголь расщепляется и выводится у женщин. При приеме крепких алкогольных напитков — чуть ли не вдвое. Уровень фермента, отвечающего за расщепление этилового спирта, алкогольдегидрогеназы класса III, у женщин меньше в среднем на 58%. Меньше и объем печени.

Практически хорошо знать свои возможности и верить в себя, но учесть все факторы очень тяжело. Так что «забыться и знать, что этим обрываешь цель сердечных мук и тысячи лишений» вряд ли получится. Выпитое пиво не принесет ожидаемого удовольствия, и риск очень велик.

Если вы знаете, что вскоре предстоит ехать за рулем, даже слабоалкогольные напитки нужно игнорировать. Не пить категорически. Не получается — вызывайте такси, а за руль садитесь только на другой день.