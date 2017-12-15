Что скрывает кузов нового Porsche Cayenne

Отправляемся в Дюссельдорф на техническую презентацию нового Porsche Cayenne, чтобы разобраться: как немцам удается увеличивать продажи продукта без смены его упаковки.

За передним бампером нового Кайена спрятаны активные жалюзи. Они перекрывают поток воздуха через все воздухозаборники — центральный, нижний и боковые. Середину и края электроника регулирует по отдельности и бесступенчато. Компьютер всегда найдет идеальный баланс — с учетом дорожных условий — между потребностями системы охлаждения и необходимостью бороться за каждую каплю топлива. Страшно подумать, во сколько обойдется ремонт передней части Кайена после аварии! Восстановление компонентов электронных ассистентов, активной «аэродинамики», светодиодных фар, алюминиевых кузовных деталей запросто потянет на сумму с шестью нулями.

В 2002 году компания Porsche продала в Европе 25,2 тысячи машин, а в США — 21,3 тысячи. Через два года, когда Cayenne первого поколения набрал силу, показатели выросли до 39,6 и 31,5 тысячи соответственно. Второй рывок обеспечил вышедший в 2014‑м Macan. Сегодня эти два кроссовера составляют основу благополучия марки. Понятно, почему в Штутгарте прошлись по внешности Кайена лишь легкими штрихами — боялись спугнуть удачу. Чего не скажешь о модернизации технической части, ведь это конек Porsche.

Мне довелось побывать на техническом семинаре, прошедшем близ Дюссельдорфа, на полигоне крупнейшего немецкого автоклуба ADAC. Новый Cayenne оказался разносторонним малым. Он может одинаково невозмутимо вваливать по извилистой ленте асфальта под свист шин и взбираться на 45‑градусные склоны. А еще он высокотехнологичен.

Фирма Porsche нарушила давнюю традицию объявлять российские цены одновременно с мировой премьерой машины. Их огласят в январе, а первые покупатели получат свои автомобили в мае. Новый Porsche Cayenne, разумеется, подорожает, причем не только из-за смены поколения. Власти вынашивают планы повысить ставку утилизационного сбора и акциз для машин с двигателями мощнее 200 л.с. Цены на Cayenne уходящего поколения начинались с 4,83 млн рублей.

Cayenne Turbo впервые оснащен активным задним антикрылом.

По сравнению со стационарным аэродинамическим, на версии Cayenne S антикрыло занижено и удлинено на 46 мм. Электромотор может выставить планку в одно из пяти положений — с шагом 20 мм. Нижнее используется на скорости до 160 км/ч и обеспечивает минимальное аэродинамическое сопротивление. На более высокой скорости антикрыло поднимается, увеличивая прижимную силу на задней оси. На уровень 40 мм его можно вывести, включив режим Sport Plus.

Открытая панорамная крыша меняет направление воздушных потоков и, следовательно, снижает эффективность работы аэродинамического элемента. Поэтому при сдвинутом люке электроника поднимает антикрыло на 60 мм. Наконец, в самом верхнем положении антикрыло работает как аэродинамический тормоз. Сигналом к такому режиму служит интенсивное замедление со скорости выше 170 км/ч. С активированным антикрылом тормозной путь с 250 км/ч становится на два метра короче.

Восьмиступенчатый автомат.

Cayenne преодолевает 45‑градусные подъемы, брод глубиной до полуметра и может таскать прицеп массой до трех с половиной тонн. Поэтому — никаких роботизированных коробок передач! Ведь выносливостью в столь сложных условиях они не отличаются. Машина сохранила классический 8-ступенчатый автомат. Теперь его поставляет не Aisin, а ZF. К японскому агрегату претензий не было, но с техническим заданием для нового поколения лучше справились земляки. Приводной вал к передней оси интегрирован в корпус коробки. В нее залито масло двух типов — классическое трансмиссионное для фрикционов и специальное для компонентов приводного вала.

Вслед за 911‑м и Панамерой новый Cayenne обзавелся полноуправляемым шасси. На низких скоростях [1] задние колеса поворачиваются в противофазе с передними, улучшая маневренность и создавая эффект укороченной колесной базы, а на высоких [2] — в том же направлении, что и передние, обеспечивая бóльшую стабильность. Максимальный угол поворота второй пары доходит до трех градусов. Назвать точный порог скорости, после которого происходит изменение направления поворота, инженеры затруднились: он зависит от множества факторов и лежит в пределах 70–80 км/ч.

Максимальной скорости Cayenne достигает на шестой передаче, а седьмая и восьмая — повышающие, для экономии топлива. Коробка переваривает входящий момент до 1100 Н·м и — впервые на Кайене — не имеет механической связи с селектором в салоне.

У Кайена постоянный полный привод. Электроника непрерывно играет распределением момента и при необходимости может полностью заблокировать центральную муфту. Говорить о пропорции распределения тяги в так называ­емых обычных условиях нельзя. Она зависит даже от угла поворота руля и включенной передачи. Блокировка заднего дифференциала — опция.



За Кайеном зарезервировано три бензиновых турбомотора. «Шестерка» 2.9 с двумя компрессорами на версии S [1] и 4-литровый двигатель V8 модификации Turbo [2] уже знакомы нам по Панамере (ЗР, № 10, 2016). Мощность моторов не изменилась — те же 440 и 550 л.с. соответственно. А базовый Cayenne оснащен шестицилиндровым двигателем 3.0, который развивает 340 л.с. (на Панамере — 330 л.с.). Для Панамеры разработчики успели заявить мотор на тяжелом топливе, но новая волна дизельгейта заставила Porsche затаиться и не гневить экологов. Инженеры заверили: дизель на Кайене появится обязательно! Но какой и когда — пока загадка. Скорее бы она разрешилась, ведь на эту модификацию в России приходится львиная доля спроса. PORSCHE CAYENNE ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ Cayenne Cayenne S Cayenne Turbo Тип двигателя V6 турбо V6 твинтурбо V8 твинтурбо Рабочий объем, л 3,0 (-0,6)* 2,9 (-0,7) 4,0 (-0,8) Мощность, л.с. 340 (+40) 440 (+20) 550 (+30) Крутящий момент, Н·м 450 (+50) 550 (0) 770 (+20) Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км 9,2 (-0,2) 9,4 (-0,3) 11,9 (+0,4) Разгон 0–100 км/ч, с 5,9 (-1,7) 4,9 (-0,5) 3,9 (-0,5) Максимальная скорость, км/ч 245 (+15) 265 (+6) 286 (+7) *Здесь и далее в скобках — изменение параметра относительно аналогичной версии второго поколения.

Tормоза PSCB (Porsche Surface Coated Brake).



Еще одно нововведение — тормозá PSCB (Porsche Surface Coated Brake). Это привычные чугунные диски, покрытые тонким слоем карбида вольфрама (W2C) и работающие со специально сделанными для них тормозными колодками. Что это дает? Увеличенный на 30% ресурс, в десять раз меньше пыли, лучшую стабильность при высоких нагрузках и — в Porsche считают это немаловажным — красивый внешний вид: поверхность диска не подвержена коррозии. После серии из тринадцати замедлений, разогревающих поверхность диска до 640 градусов, усилие на педали машины со стандартными тормозами возрастает более чем на 150%, а с дисками PSCB — на 75%. Новые тормозá занимают промежуточное положение между обычными и керамическими, оставшимися в списке опций. Новинка входит в базовую комплектацию версии Turbo, ей положены десятипоршневые суппорты спереди и четырехпоршневые — сзади.

Двухрычажная передняя подвеска

Материалы по теме Какая подвеска автомобиля лучше — ликбез ЗР Двухрычажная передняя подвеска уступила место многорычажной. Конструкторы отказались от стального подрамника, крепящегося через резиновые прокладки, - теперь применяется алюминиевая деталь с интегрированным креплением. В пневмоподвеске использовали трехкамерные баллоны вместо однокамерных. Объем воздуха в них на 45% больше, значительно расширился ­диапазон характеристик: Cayenne стал еще комфортнее в мягком режиме и еще спортивнее и точнее в реакциях — в жестком. Спецификации машин, предназначенных для российского рынка, еще неизвестны, но в Европе расклад следующий. Cayenne в базовой комплектации идет с пружинной подвеской. S‑версия дополнительно получает адаптивные амортизаторы, а исполнение Turbo по умолчанию располагает пневмоподвеской, которая позволяет менять дорожный просвет в диапазоне от 162 до 245 мм.

Система подавления кренов была и у прежнего Кайена, но теперь электрогидравлическая схема уступила место электромеханической, на основе 48‑вольтовой бортовой сети. Стабилизаторы поперечной устойчивости разделены надвое, половинки соединены через электродвигатель. Реагируя за миллисекунды, мотор подкручивает стабилизатор, увеличивая его жесткость. При поперечных ускорениях до 0,8 g и двух ездоках система способна полностью выровнять положение кузова в повороте.

Алюминий — основной материал, применяемый при изготовлении кузова. Из него сделано до 47% всех деталей, в том числе все внешние кузовные элементы. Подготовленный к окраске кузов с навесными панелями на 35,5 кг легче, чем у машины предыдущего поколения. Глубина вытяжки около заднего крыла достигает 240 мм, что для алюминия — существенно. Разные материалы и стремление создать легкий и прочный кузов потребовали использования четырнадцати различных способов соединения деталей.

МАССА МАШИН РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Cayenne Cayenne S поколение 1 2 3 1 2 3 Снаряженная масса, кг 2170 2040 1985 2245 2085 2020 Соотношение массы и мощности, кг/л.с. 8,7 6,8 5,8 6,6 5,2 4,6

Фото: Porsche