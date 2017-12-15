Российский и корейский псевдокроссоверы близки по цене, габаритам, оснащению и характеристикам. Ищем факторы, которые помогут склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Практически одновременно на российском рынке стало на две приподнятые легковушки больше. АВТОВАЗ запустил в продажу долгожданную Весту SW Cross, а Kia ответил специальной комплектацией хэтчбека Rio с приставкой X-Line. Стартовая цена отечественной машины составляет 755 900 рублей, за «корейца» просят от 774 900 рублей. Стоимость явно дает понять, что эти новички — прямые конкуренты. Кого из них предпочесть, зависит от того, какие параметры автомобилей вам важны.

Lada Vesta SW Cross

Kia Rio X-Line



Приспособленность к плохим дорогам

На бездорожье Lada Vesta SW Cross даст фору корейскому автомобилю. Согласно официальной характеристике, нижняя точка ее кузова отстоит от земли на 203 мм, тогда как у Kia дорожный просвет составляет всего 170 мм. Это даже меньше, чем заявлено для обычных Вест (178 мм), но по легковым меркам показатель неплохой. Учитывая, что колесная база Весты всего на 35 мм больше, чем у Rio X-Line (2635 против 2600 мм), с точки зрения геометрической проходимости Lada выглядит более правильным вариантом.

У Весты дорожный просвет составляет 203 мм против 170 мм у Rio. Зато Kia оснащен более практичными высокопрофильными шинами.

При езде по плохим дорогам гораздо чаще приходится переживать за сохранность колес, нежели днища. Чем выше профиль колеса, тем меньше шансов повредить шину и диск. Кроме того, на такой обувке выше и плавность хода. И тут Весте SW Cross нечего противопоставить сопернику. Ей по умолчанию положены шины размерности 205/50 R17 с высотой профиля 103 мм. У Kia Rio X-Line во всех версиях, кроме самой дорогой (а это семь комплектаций), стоят покрышки 185/65 R15, у которых высота профиля уже 120 мм. Но и самый дорогой «кореец» за 1 024 900 рублей все равно оказывается предпочтительнее Весты. Ему полагаются шины размерностью 195/55 R16 (высота профиля 107 мм). Конечно, можно сразу после покупки заменить колеса Весты в сборе, но это серьезная трата. Да и за 17-е диски вы уже заплатили при покупке, и этих денег, как ни крути, жалко.

Вместительность

Lada Vesta SW Cross крупнее корейского автомобиля: 4424 мм в длину и 1785 мм в ширину против 4240 и 1750 мм соответственно. Да и колесная база у Весты чуть больше, как мы уже выяснили. Оттого чуть просторнее будет пассажирам Лады.

Что же касается багажного отсека, то очевидно, что у универсала он вместительнее, чем у хэтчбека того же класса. Объем багажника Rio X-Line мы измерить еще не успели, так что будем опираться на заводские данные. Производитель обещает 390 л. У Весты заявлено гораздо больше — 480 л. Оба показателя даны из расчета загрузки «под шторку». У Лады объем грузового отсека ограничивают заваленные задние стойки кузова, но все равно по предельной вместимости она обходит Kia. Так что если планируете часто грузить свой автомобиль под завязку — Веста SW Cross ваш выбор.

Отечественная модель проигрывает по части максимального уровня безопасности: подушек безопасности у нее всего четыре. Зато они предусмотрены уже в «базе», тогда как у Kia будет всего две подушки, если вы не готовы заплатить как минимум 965 тысяч рублей за одно из топовых исполнений.

Двигатель и коробка передач

Корейцы не стали выделять интерьер псевдокроссовера каким-либо декором. В самой дорогой комплектации предусмотрена отделка экокожей. Сомнительное преимущество, учитывая качество этого материала.

Веста щеголяет динамической разметкой на изображении с камеры заднего вида. Rio отвечает двумя вариантами мультимедийной системы. В одной есть собственная навигация, другая может транслировать ее только с экрана смартфона владельца.

Теплый руль есть у всех версий Kia Rio X-Line. Возможно, в будущем эта опция появится и у Лады.

Kia предлагает для своего лифтованного хэтчбека один из двух бензиновых моторов на выбор, мощностью 100 и 123 л.с. В линейке двигателей Лады сопоставимые агрегаты на 106 и 122 л.с. Так что по мощности паритет. Как и по динамике разгона. «Кореец» разменивает первые 100 км/ч за 10,7–13,4 секунды в зависимости от силового агрегата. Лада — за 11,2–13,3 секунды. Оба автомобиля допускают использование бензина АИ-92, однако Kia экономичнее. Расход топлива у Rio X-Line в смешанном цикле варьируется от 5,9 до 6,8 л/100 км, тогда как у Лады — от 7,5 до 7,9 л/100 км. Конечно, реальные цифры будут отличаться от заявленных, но официальные замеры проведены по единой методике, так что сравнить их мы имеем полное право.

Корейцы в качестве опции предлагают современный 6-ступенчатый автомат, причем для обоих моторов. Отечественная машина располагает только роботом с одним сцеплением, который за медлительность не пинал только самый ленивый. Причем доступен он исключительно в сочетании со 122-сильным двигателем. Так что поклонникам комфортной и одновременно динамичной езды Лада может предложить только версию с механикой.

Покупатель Весты SW Cross может выбрать цвет интерьера: броский оранжевый или банальный серый. Доплаты за это не просят.

Задний откидной подлокотник с парой подстаканников — атрибут Весты с пакетом Prestige. У Kia такого нет.

Обогрев задних сидений стал нормой для бюджетников В-класса. Обе машины оснащаются им в двух самых дорогих комплектациях.



Комплектации и цены

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А вот по части функционального оборудования выбор машины будет зависеть от того, какую сумму вы готовы выложить за покупку. Лада лучше упакована изначально. За 780 тысяч рублей вы получите машину, оборудованную датчиками дождя и света, климат- и круиз-контролем с ограничителем скорости, парктроником, обогревов ветрового стекла, навигацией, камерой заднего вида и дисковыми тормозами по кругу. Весь этот набор есть у Kia Rio X-Line только в двух топовых исполнениях (964 900 или 1 024 900 рублей). Причем датчик дождя и «круиз» для этой модели недоступны в принципе. Зато у «корейца» есть обогрев руля во всех комплектациях, а в двух максимальных появляется шесть подушек безопасности, включая боковые шторки (вместо двух в базовом исполнении). Обогрева рулевого колеса у Весты нет даже за доплату. Шторок безопасности тоже. Зато четыре подушки безопасности устанавливают уже в базовой версии. Выходит, если бюджет ограничен, Лада Веста SW Cross окажется более выгодным приобретением, поскольку в ней больше приятных излишеств за те же деньги. Если же вы готовы выложить за машину около миллиона рублей, то Kia Rio X-Line окажется чуточку богаче в оснащении.

Веста SW Cross задала новый стандарт класса в отделке и функциональности багажного отсека. У Rio X-Line все по-простому, без изысков.

Сложив все «за» и «против», получается, что Kia Rio X-Line на голову выше конкурента за счет наличия классического автомата и шин с более высоким профилем. Зато Лада Веста SW Cross располагает лучшей геометрической проходимостью и более вместительным салоном и багажником. Ну а дизайн и особенности комплектаций оставим на вкус покупателей.

Фото: фирмы-производители