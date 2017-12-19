Лада Гранта или Ravon Nexia: выбираем дешевый седан

Лада Гранта остается самым дешевым седаном российского рынка. За сопоставимые деньги дилеры молодой марки Ravon предлагают модель с хорошо знакомым много лет названием Nexia. Рассказываем о нюансах обоих предложений.

Кто-то наверняка отдаст предпочтение Нексии за одно лишь то, что она — иномарка, а не «таз». И неважно, что «иностранка» (собирают ее в Узбекистане) далеко не первой свежести. По сути, это Chevrolet Aveo 15-летней давности с эмблемой Ravon. За десять месяцев в России продано Нексий вдвое меньше, чем Грант за один только сентябрь!

Лада Гранта

Ravon Nexia

Лада Гранта внутри отделана незатейливо, но эргономических промахов практически нет.

Интерьер седана Ravon Nexia может быть двухцветным. Красиво, но марко.



Двигатель и коробка передач

Если вас удовлетворит не самый мощный в классе мотор в паре с механической коробкой передач, чтобы не переплачивать лишнего, обратите свое внимание на Гранту. В ее арсенале есть 87-сильный восьмиклапанник. С ним машина стоит от 389 900 рублей, тогда как цены на Ravon Nexia стартуют с отметки 479 000. Имейте в виду, что Автоваз предлагает базовый двигатель в сочетании с люксовой комплектацией всего за 503 400 рублей. Все цены без учета всевозможных скидок и спецпредложений, которые доступны не всякому покупателю.

Блоки управления микроклиматом решены по классической схеме. Бонусов для покупателей Лады Гранты сразу два: в люксовой версии есть обогрев ветрового стекла и климат-контроль. Nexia такой роскоши не предлагает.

Nexia оснащается только 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. Точно такой же отдачи агрегат и у Гранты. Так что в случае с механической коробкой у машин по части двигателя выходит паритет. А вот желающим купить автомобиль с автоматизированной трансмиссией нужно крепко подумать. Ладе со 106-сильным двигателем положен только робот с одним сцеплением. Классический автомат Jatco Гранте тоже доступен, но сочетается он с мотором в 98 сил. К тому же этот автомат 4-ступенчатый. Ravon же предлагает более современную 6-скоростную АКП.

Лада предлагает две автоматизированные коробки на выбор — робот (на фото) и 4-ступенчатый автомат Jatco. Nexia обходится одной, более удобной и современной 6-скоростной АКП.

Цены и комплектации

Лада Гранта с автоматом дешевле, чем Ravon Nexia: 528 300 рублей в единственной комплектации против 549 000 — 579 000 (два возможных уровня оснащения). У отечественной машины за эти деньги будет обогрев сидений, передние электростеклоподъемники, обогрев и электропривод зеркал, кондиционер, аудиосистема и 14-дюймовые стальные колеса. Nexia за 549 000 рублей окажется богаче на противотуманные фары, датчик давления в шинах, 15-дюймовые колеса и систему стабилизации. Поэтому разница в цене кажется оправданной. Но есть и пара нюансов: обогрева сидений не предусмотрено вовсе, а пассажирская подушка безопасности появилась только на машинах 2018 модельного года. Эти опции небесполезны, и Лада за счет них получает небольшой плюс в свою пользу. Хотя систему курсовой стабилизации тоже лишней не назовешь. У Нексии она уже в «базе» (479 000 рублей), а у Гранты — только в максимально оснащенном варианте (от 533 900 рублей).

По заявленному объему багажника отечественная машина далеко впереди: 520 литров против 400. Если важна вместимость багажника — Гранта ваш выбор.

У Нексии противотуманные фары будут в любом уровне оснащения, а у Гранты только в максимальном. Полезная на российских дорогах опция.

Задние электрические стеклоподъемники у обеих машин есть только в топовой комплектации.



Для Гранты с роботом и 106-сильным двигателем ценовой разрыв с Нексией, оснащенной автоматической коробкой передач, будет больше (и снова в пользу российской машины): 43 700 рублей в среднем уровне оснащения и 39 100 рублей — в максимальном. Выгода в деньгах налицо, но роботизированная коробка передач требует привыкания: придется адаптировать свою манеру вождения. Гранта с механикой дешевле Нексии с близким уровнем оснащения на 30–45 тысяч рублей. В этом сегменте такая разница может сыграть свою роль. Хотя, к примеру, при покупке автомобиля в кредит переплата окажется не столь заметной. В пользу Лады также может сыграть более развитая сервисная сеть и лучшая доступность запасных частей. Однако в целом обе модели очень близки, и на выбор в пользу одной из них может повлиять любая мелочь.