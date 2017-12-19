Лада Гранта или Ravon Nexia: выбираем дешевый седан

Кто-то наверняка отдаст предпочтение Нексии за одно лишь то, что она — иномарка, а не «таз». И неважно, что «иностранка» (собирают ее в Узбекистане) далеко не первой свежести. По сути, это Chevrolet Aveo 15-летней давности с эмблемой Ravon. За десять месяцев в России продано Нексий вдвое меньше, чем Грант за один только сентябрь!
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Лада Гранта
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Ravon Nexia
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Лада Гранта внутри отделана незатейливо, но эргономических промахов практически нет.
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Интерьер седана Ravon Nexia может быть двухцветным. Красиво, но марко.
Двигатель и коробка передач
Если вас удовлетворит не самый мощный в классе мотор в паре с механической коробкой передач, чтобы не переплачивать лишнего, обратите свое внимание на Гранту. В ее арсенале есть 87-сильный восьмиклапанник. С ним машина стоит от 389 900 рублей, тогда как цены на Ravon Nexia стартуют с отметки 479 000. Имейте в виду, что Автоваз предлагает базовый двигатель в сочетании с люксовой комплектацией всего за 503 400 рублей. Все цены без учета всевозможных скидок и спецпредложений, которые доступны не всякому покупателю.
Nexia оснащается только 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. Точно такой же отдачи агрегат и у Гранты. Так что в случае с механической коробкой у машин по части двигателя выходит паритет. А вот желающим купить автомобиль с автоматизированной трансмиссией нужно крепко подумать. Ладе со 106-сильным двигателем положен только робот с одним сцеплением. Классический автомат Jatco Гранте тоже доступен, но сочетается он с мотором в 98 сил. К тому же этот автомат 4-ступенчатый. Ravon же предлагает более современную 6-скоростную АКП.
Цены и комплектации
Лада Гранта с автоматом дешевле, чем Ravon Nexia: 528 300 рублей в единственной комплектации против 549 000 — 579 000 (два возможных уровня оснащения). У отечественной машины за эти деньги будет обогрев сидений, передние электростеклоподъемники, обогрев и электропривод зеркал, кондиционер, аудиосистема и 14-дюймовые стальные колеса. Nexia за 549 000 рублей окажется богаче на противотуманные фары, датчик давления в шинах, 15-дюймовые колеса и систему стабилизации. Поэтому разница в цене кажется оправданной. Но есть и пара нюансов: обогрева сидений не предусмотрено вовсе, а пассажирская подушка безопасности появилась только на машинах 2018 модельного года. Эти опции небесполезны, и Лада за счет них получает небольшой плюс в свою пользу. Хотя систему курсовой стабилизации тоже лишней не назовешь. У Нексии она уже в «базе» (479 000 рублей), а у Гранты — только в максимально оснащенном варианте (от 533 900 рублей).
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По заявленному объему багажника отечественная машина далеко впереди: 520 литров против 400. Если важна вместимость багажника — Гранта ваш выбор.
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У Нексии противотуманные фары будут в любом уровне оснащения, а у Гранты только в максимальном. Полезная на российских дорогах опция.
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Задние электрические стеклоподъемники у обеих машин есть только в топовой комплектации.
Для Гранты с роботом и 106-сильным двигателем ценовой разрыв с Нексией, оснащенной автоматической коробкой передач, будет больше (и снова в пользу российской машины): 43 700 рублей в среднем уровне оснащения и 39 100 рублей — в максимальном. Выгода в деньгах налицо, но роботизированная коробка передач требует привыкания: придется адаптировать свою манеру вождения. Гранта с механикой дешевле Нексии с близким уровнем оснащения на 30–45 тысяч рублей. В этом сегменте такая разница может сыграть свою роль. Хотя, к примеру, при покупке автомобиля в кредит переплата окажется не столь заметной. В пользу Лады также может сыграть более развитая сервисная сеть и лучшая доступность запасных частей. Однако в целом обе модели очень близки, и на выбор в пользу одной из них может повлиять любая мелочь.
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