Итоги-2017: черная полоса заканчивается

Черная полоса для российского авторынка, казалось бы, закончилась: падение продаж впервые за несколько лет сменилось небольшим ростом. Однако участники рынка говорят, что спрос по-прежнему нестабилен и поддерживается прежде всего льготными госпрограммами. Поэтому их завершение вкупе с продолжающимся ростом цен могут вновь обвалить продажи новых машин в будущем году.

Выйти из пике

Уходящий год, безусловно, стал переломным для российского авторынка, который после четырех лет падения начал постепенно восстанавливаться. Напомним, в феврале спрос на новые автомобили достиг дна, после чего показывает непрерывный рост, а с мая — даже в двукратных величинах. За январь-ноябрь продажи легковых машин и LCV увеличились на 12% до 1,43 млн единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Годовой результат, по прогнозу АЕБ, составит 1,58 млн автомобилей, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом.

Впрочем, достаточно активный рост обусловлен исключительно прошлыми антирекордами, и на самом деле российский авторынок все еще находится на очень низком уровне. Достаточно сказать, что показатели «успешного» 2017 года оказались почти вдвое меньше докризисного 2013-го, когда в России было продано 2,94 млн машин.

Как говорит заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, основными факторами, позволившими авторынку преодолеть кризис, являются отложенный спрос за периоды «низкого рынка» в 2014–2016 годов, регулярное продление программ господдержки в авторитейле, а также повышение локализации у крупнейших объемообразующих брендов масс-сегмента, таких как Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen. «Наш прогноз на декабрь, в случае отсутствия глобальных потрясений в валютном секторе — на уровне динамики ноября, так как сокращение ряда программ господдержки компенсируется традиционным предновогодним ралли», — отметил он.

Безусловным лидером на российском авторынке остается АВТОВАЗ, реализовавший в январе-ноябре 279 тыс. машин (+17%). Для сравнения, это на 110 тысяч больше, чем у ближайшего преследователя — корейской Kia. При этом несмотря на то, что продажи автомобилей Lada начали расти раньше рынка (с июля 2016-го), тольяттинцы продолжают наращивать свою долю, практически достигнув целевых 20%. На самом АВТОВАЗе успехи связывают с развитием модельного ряда Lada и производственных площадок в Тольятти и Ижевске, усилением дилерской сети, гибкой маркетинговой политикой и господдержкой авторынка.

Увеличению доли Lada среди прочего способствуют длительная стабильность цен, а также большой выбор различных типов трансмиссий, моторов и опций, добавляет директор по продажам Lada в ГК «Терра-Авто» Игорь Бадер. По его мнению, сокращение программ господдержки в будущем году не должно сильно сказаться на позициях АВТОВАЗа, поскольку, к примеру, Lada Vesta уже несколько месяцев не участвует в льготных программах утилизации и трейд-ин, по другим моделям они обеспечивают порядка 5% продаж, однако сокращение программ не нанесло существенного ущерба спросу.

В сегменте иномарок продолжают господствовать корейские Hyundai и Kia, которые совместно уже обошли АВТОВАЗ по объему реализации. За 11 месяцев нынешнего года покупателей в России нашли 169 тыс. автомобилей Kia (+24%) и 143 тыс. машин Hyundai (+9%). Таким образом, для конкурентов корейцы по-прежнему остаются вне досягаемости: позади них идут Renault (122,1 тыс. шт., +19%), Toyota (83,4 тыс. шт., —1%) и Volkswagen (79,1 тыс. шт., +19%).

«Hyundai и Kia удерживают лидерские позиции в сегменте иномарок благодаря двум основным факторам — высокой степени локализации производства в России, позволяющей лишь минимально повышать цены, и лучшему сочетанию цена/опции, дающему клиенту возможность получить больше автомобиля за сопоставимые деньги. Кроме того, надежность и пятилетняя гарантия являются визитной карточкой указанных брендов. Свою роль играет и оперативный выход новинок и обновлений текущих бестселлеров», — комментирует Александр Зиновьев.

Операция «Преемник»

Hyundai Solaris

Между тем в рейтинге самых популярных моделей на российском авторынке вновь сменился лидер. Напомним, в прошлом году титул бестселлера впервые завоевала иномарка — это звание досталось Hyundai Solaris, сместившей с верхней строчки автомобильного чарта вазовскую Гранту. В этому году лидером продаж стала Kia Rio, продажи которой в январе-ноябре выросли на 14%, до 90,5 тыс. единиц. На втором месте остается Lada Granta с показателем 83,4 тыс. реализованных автомобилей (+6%). А «бронзу» впервые получила Lada Vesta, чей результат составил 69,3 тыс. машин (+44%). Стоит отметить, что с выходом нового универсала Lada Vesta SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross флагманское семейство АВТОВАЗа по итогам ноября впервые вышло на второе место в рейтинге российских бестселлеров, обогнав Гранту. Как отмечает Игорь Бадер, в дальнейшем позиции вазовского бюджетника во многом будут зависеть от планируемого рестайлинга модели, который ожидается в следующем году.

По мнению консультанта-аналитика Frost & Sullivan Ивана Кондратенко, Lada Granta сохранит сильные позиции на рынке, оставаясь в числе лидеров благодаря своей конкурентной цене на фоне сокращения программ господдержки. При этом предпочтения покупателей будут и дальше смещаться в сторону более современных автомобилей.



Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в России (данные АЕБ)

# Модель Январь-Ноябрь 2017 2016 Изм.,% 1. Kia Rio 90 491 79 633 14% 2. Lada Granta 83 384 78 953 6% 3. Lada Vesta 69 336 48 160 44% 4. Hyundai Solaris 63 673 82 338 —23% 5. Hyundai Creta 49 406 17 927 176% 6. Volkswagen Polo 42 994 43 390 —1% 7. Renault Duster 39 012 40 105 —3% 8. Lada Largus 30 090 26 460 14% 9. Toyota RAV4 29 740 28 445 5% 10. Lada XRAY 29 583 17 299 71% 11. Chevrolet Niva 27 796 26 727 4% 12. Renault Kaptur 27 746 10 216 172% 13. Renault Logan 27 306 26 541 3% 14. Renault Sandero 27 277 25 524 7% 15. Skoda Rapid 26 648 23 458 14% 16. Lada 4x4 25 936 24 720 5% 17. Toyota Camry 25 288 25 535 —1% 18. Volkswagen Tiguan 24 383 9 029 170% 19. Kia Sportage 22 431 17 264 30% 20. Skoda Octavia A7 20 594 19 719 4% 21. Lada Kalina 18 166 19 238 —6% 22. Nissan X-Trail 18 127 16 310 11% 23. Nissan Qashqai 17 856 16 892 6% 24. Datsun on-DO 17 343 12 046 44% 25. Mazda CX-5 16 715 14 008 19%

А вот прошлогодний бестселлер Hyundai Solaris выпал из тройки лидеров, заняв лишь четвертое место в рейтинге продаж. В январе-ноябре эту модель выбрали 63,7 тыс. российских покупателей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это притом, что в феврале на рынок вышел новый Solaris, правда, со сменой поколений модель лишилась кузова хэтчбек и сегодня предлагается только в четырехдверном исполнении. Именно этим и объясняется падение продаж Соляриса в сравнении с прошлым годом, ведь на хэтчбеки раньше приходилось как раз примерно 25% реализации модели. В то же время продажи новых седанов, по данным «Хендэ Мотор СНГ», выше, чем в предыдущем поколении. В свою очередь, Александр Зиновьев отмечает, что если сравнивать Solaris с Rio в аналогичных комплектациях, то у последнего будет небольшое преимущество в цене, к чему крайне чувствителен потребитель в данном сегменте.

Кстати, без традиционного кузова хэтчбек осталась и модель Kia Rio, которая с августа также стала доступна в новом поколении. Сначала новинка появилась в продаже в четырехдверной версии, а в ноябре на рынке стартовал новый кросс-хэтчбек Rio X-Line, который отличают увеличенный до 170 мм клиренс, адаптированные настройки подвески, а также защитный пластиковый обвес. Растущий спрос на пседокроссоверы должен укрепить лидерство модели Rio на российском рынке в дальнейшем.

Заслуженное признание

Hyundai Creta

В сегменте SUV, который является крупнейшим на российском авторынке, также новый бестселлер. Это, конечно же, кроссовер Hyundai Creta, который, напомним, захватил лидерство в своем классе в первый же месяц продаж в августе 2016-го. Однако получить пальму первенства по итогам года он смог только сейчас, завершив таким образом многолетнее господство Renault Duster, лидирующего в этом сегменте в 2013–2016 годах. Так, в январе-ноябре реализация Креты с учетом низкой базы выросла в 2,8 раза, до 49,4 тыс. машин. Дастер за тот же период разошелся в количестве 39 тыс. единиц, при этом спрос на него снизился на 3%. Впрочем, часть покупателей у него явно перетянул другой, более современный кроссовер этой французской марки — Kaptur, чьи продажи активно набирают обороты. По итогам 11 мес. 2017-го он входит в пятерку самых популярных моделей SUV в России с показателем 27,7 тыс. реализованных машин (рост в 2,7 раза). Таким образом, Kaptur уже практически догнал Chevrolet Niva, чей результат составил 27,8 тыс. автомобилей (+4%), и сократил отставание от Тойоты RAV4, на которой остановили свой выбор 29,7 тыс. покупателей (+5%).

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«Лидерство Креты ожидаемо ввиду ее новизны и цены, которая ниже, чем у большинства конкурентов с подобным уровнем технологического оснащения. Снижение продаж Дастера случилось из-за того, что модель без существенных изменений находится на конвейере почти 10 лет и на фоне конкурентов уже является довольно устаревшей, хотя и сравнительно дешевой. На мой взгляд, отчасти из-за отсталости Дастера, Kaptur набирает популярность среди поклонников марки Renault в России и в следующем году имеет шансы обогнать его. Toyota RAV4, которая почти в два раза дороже, чем Creta, имеет стабильную позицию на российском рынке, но без претензий на большее», — констатирует Иван Кондратенко.

Как заявил «За рулем.РФ» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, у Креты очень высокие шансы сохранить свое лидерство в следующем году. В первом квартале будущего года на заводе компании в Санкт-Петербурге стартует производство Hyundai Creta 2018 модельного года. Автомобиль получит новые сочетания коробок передач и двигателей, также в течение года будут доступны пакеты опций, разработанные в соответствии с запросами клиентов.

В апреле-мае будущего года в России стартуют продажи внедорожника Skoda Kodiaq локального производства. Напомним, с июня новинка поставляется к нам из Чехии только в топовых версиях по цене от 2 млн рублей, а с началом местной сборки Skoda сможет расширить линейку двигателей и вариантов комплектаций для этой модели, в том числе с передним приводом. Ежегодно планируется продавать до 30 тыс. таких автомобилей, что вполне сопоставимо с текущим уровнем реализации лидеров сегмента SUV. По мнению экспертов, даже если локализация производства позволит снизить начальную стоимость Kodiaq до 1,5 млн рублей, как заявлялось ранее, он все равно будет дороже или на уровне цен конкурентов, таких как Kia Sportage и Nissan X-Trail.

«В первую очередь необходимо понять, насколько существенное влияние окажет локальное производство на итоговую цену Skoda Kodiaq для конечного потребителя. В то же время в этом ценовом сегменте конкуренция очень серьезная и говорить о том, что новинка сможет потеснить конкурентов, пока рано», — считает Александр Зиновьев.

Расслоение авторынка

Сегмент автомобилей премиум-класса, который оказался более устойчив к кризисным явлениям в прошлые годы, в 2017-м, напротив, показывает более низкую динамику спроса, а некоторые премиальные марки и вовсе снижают продажи на растущем рынке. Практически все представители пятерки лидеров по итогам 11 месяцев 2017 года оказались «в минусе»: Mercedes-Benz (-2%), Lexus (-3%), Audi (-19%), Land Rover (-3%) и только BMW смог нарастить реализацию 8%. Стоит также отметить успехи Volvo и Infiniti, чьи продажи с начала года выросли на 20% и 12% соответственно.

Как говорит руководитель отдела продаж АЦ Беляево Павел Филиппов, кризис затрагивает в первую очередь автомобили среднего и нижнего ценового сегмента. Премиум-сегмент начинает падать позднее, но это падение, в отличии от более дешевых категорий, происходит глубже, с более длительным выходом на прежние показатели продаж. «Доходы и покупательская способность населения упали, и многие клиенты, которые ранее владели машинами премиум-класса, сегодня пересаживаются на более бюджетные модели, но зато новые автомобили. Доход от продаж в премиум-сегменте упал в разы, и если бы дилеры не создавали искусственный ажиотаж за счет дисконта и специальных предложений, то это падение было бы еще большим. Ожидать роста продаж премиальных автомобилей не стоит — в лучшем случае произойдет замедление падения или стагнация», — рассуждает эксперт.

А вот в ГК «АвтоСпецЦентр» прогнозируют на 2018 год небольшой рост в премиальном сегменте за счет выхода большого числа новых моделей. По словам Александра Зиновьева, подстегнуть спрос смогут интересные новинки будущего года — Audi A6, Audi Q8, BMW X7, BMW X2, новый Porsche Cayenne, обновленные Infiniti QX50 и QX80.

Неубиваемая ГАЗель

УАЗ Профи

На рынке легких коммерческих автомобилей 2017 год ознаменовался выходом нового легкого грузовика УАЗ Профи грузоподъемностью 1,5 тонны, который должен составить конкуренцию ГАЗели. С октября новинка доступна в продаже с однорядной и двухрядной кабиной, в том числе и с полным приводом. Также недавно УАЗ выпустил битопливную модификацию Профи, работающую на бензине и газе. Стоит отметить, что новый ульяновский грузовичок стал самым доступным предложением в сегменте полуторатонников — его стоимость начинается от 749 тыс. рублей, без учета спецпредложений. Для сравнения, цена ближайшего конкурента — бортовой ГАЗели Бизнес — стартует от 865 тыс. рублей.

Впрочем, выход УАЗ Профи на продажах ГАЗелей никак не сказался, заявляют в пресс-службе «Группы ГАЗ». По данным компании, продажи бортовых ГАЗелей Бизнес, а Профи называли «убийцей» именно этой модели, в октябре-ноябре 2017 остались на уровне прошлого года. Совокупные же продажи бортовых грузовиков ГАЗ (ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next) выросли за эти же два месяца на 25%.

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В низком ценовом сегменте LCV опциональный состав автомобиля, на который делают упор разработчики УАЗ Профи, практически не оказывает влияния на решение о покупке, отмечают, с свою очередь, дилеры ГАЗа. По их словам, главное для покупателя здесь — способность автомобиля перевезти 1,5–2 тонн груза или рабочую бригаду, проехать в место погрузки/разгрузки, и именно по этим показателям Профи уступает ГАЗели.

В октябре на российский рынок вышел Volkswagen Crafter нового поколения стоимостью от 2 млн руб. Еще одной новинкой в сегменте LCV стал Renault Dokker, который поступит в продажу в конце декабря в двух модификациях — пятиместный грузопассажирский автомобиль (819 тыс. руб.) и коммерческий фургон (814 тыс. руб.). Эта модель должна занять нишу между фургоном Lada Largus (от 500 тыс. руб.) и Peugeot Partner с Citroen Berlingo (от 1,2 млн руб.). В свою очередь, PSA Group в первом квартале 2018 года начнет выпускать в России фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения, а в дальнейшем на калужском конвейере к ним добавятся пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

«УАЗ сделал смелый ход с запуском модели Профи, но вряд ли она способна существенно ослабить позиции ГАЗа на рынке LCV. Поэтому неоспоримое лидерство ГАЗели, думаю, будет продолжаться и в 2018 году. Renault Dokker будет конкурировать с родственной Lada Largus, а Citroen Jumpy и Peugeot Expert займут свою небольшую нишу компактных LCV», — комментирует Иван Кондратенко.

Не хватает уверенности

Что касается прогнозов на 2018 год, то динамика российского авторынка во многом будет зависеть от объема господдержки. Уже известно, что программа утилизации и трейд-ин будет свернута, отказалось правительство и от льготных автокредитов. В будущем году будут возобновлены только адресные программы «Первый...» и «Семейный автомобиль» для начинающих водителей и многодетных семей, однако их предварительный бюджет рассчитан на продажу лишь 55 тыс. машин. Для сравнения: в уходящем году с помощью различных мер господдержки реализовано порядка 750 тыс. автомобилей, что обеспечило почти половину всех продаж. В случае сокращения мер стимулирования спроса авторынок может вновь столкнуться с падением продаж, которое будет усугубляться продолжающимся ростом цен.

Как говорят в пресс-службе Kia, программы господдержки — это эффективный инструмент, позволяющий сократить разницу между темпами роста цен на автомобили и роста доходов населения, которая сформировалась за 2014–2017 годы и достигла за этот период почти 30%. В компании полагают, что пока рынок не вернется хотя бы к среднегодовому уровню в 2 млн автомобилей, господдержка будет иметь очень важное значение.

В ГК «Авторусь» отмечают, что рост продаж, который наблюдается в последние месяцы, — это, скорее всего, его пиковые значения, обусловленные сезонной активностью дилеров. В будущем году авторынок прибавит в лучшем случае 8–10%.

А вот в Frost & Sullivan прогнозируют, что при оптимистическом сценарии развития рынка в 2018 году возможно сохранение уровня продаж в пределах 1,5 млн машин или минимальный рост. Но в целом, оценивая эффект программ господдержки на рынок в предыдущие годы, можно рассчитывать, что с их окончанием российский авторынок в следующем году вернется к некоторому снижению. Естественный же рост рынка наступит при условии, что ускорится экономический рост в стране и курс валют будет оставаться на стабильном уровне. «В этом случае даже в ситуации отмены мер по стимулированию автопродаж российский покупатель, который выжидал с покупкой новой машины, почувствует улучшение благосостояния и будет уверен в завтрашнем дне», — резюмирует Иван Кондратенко.

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