Аварии, погони и курьезы: ваши любимые видео-2017 В объективы видеорегистраторов, камер наблюдения и смартфонов каждый день попадают ситуации, многие из которых могли бы стать сюжетом для боевика или блокбастера. Что в этом году смотрели чаще всего? Самые безумные украшения для автомобилей на Новый год Взрослые люди, как правило, не верят в Деда Мороза. Тем не менее именно они проявляют максимальную изобретательность в подготовке к новогодним праздникам. Понятно, что многие считают необходимым украсить автомобиль, но порой перегибают палку... «За» ЕсоGas. Интервью с Антоном Воротниковым (Avtoman) Мы не раз писали о преимуществах использования альтернативных видов топлива, в частности о природном газе EcoGas. Кроме привлекательной стоимости природный газ выигрывает у традиционных видов топлива и по расходу, и, конечно, по экологическому показателю. Автомобили на топливе EcoGas соответствуют самым высоким требованиям экологического стандарта Евро-6 даже без дополнительных систем нейтрализации выхлопа.