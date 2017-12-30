Самые безумные украшения для автомобилей на Новый год

Никаких правил нет: твори, выдумывай, пробуй. Аксессуары можно применять готовые или сделать самостоятельно. Правда, ни Новый год, ни Рождество не отменяют статью 12.5 КоАП «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» и технический регламент Таможенного союза. В то же время сотрудники ДПС в большинстве случаев относятся к новогодним украшениям лояльно и с юмором — но только в означенные дни. Летом на многих автомобилях, представленных в нашей галерее, разъезжать не рекомендуется.
- Можно пойти и другим путем — украсить новогоднюю елку в автомобильном стиле.
- Стремясь подготовить к празднику свой автомобиль, не стоит использовать первые попавшиеся аксессуары: среди них встречаются и опасные. Мы собрали целый десяток таких.
- И имейте в виду, что многих автомобилистов тюнинг дико раздражает.
Фото: из архива автора
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