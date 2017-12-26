Поменяй ПТС, спаси дерево! Эти и другие события 2017-го

Не все из наиболее заметных событий в автожизни страны были долгожданными и благоприятными. Но на любые можно попробовать взглянуть с позитивного ракурса.

Россия — не свалка!

Традиционный новогодний подарок автомобилистам от правительства заключался в том, что с первого дня минувшего года в России запретили выдачу ПТС всем «вновь поступившим» автомобилям без системы ЭРА-ГЛОНАСС. За исключением новых машин, у которых не истек срок действия Одобрения типа транспортного средства.

Свалки являются большой проблемой для стран, которым некуда сбывать миллионы бэушных автомобилей.

Фактически это привело к тому, что в Россию стало крайне сложно ввезти подержанные автомобили. Кто-то полагает, что это катастрофа — по крайней мере для Дальнего Востока и примыкающих регионов. Но есть и позитивные мнения на этот счет. Одно из них: Россия перестала быть свалкой европейского и японского хлама! Свой-то некуда девать.

Выразить нашу радость от внедрения ГЛОНАССа несколько помешали бесплатные рождественские бонусы — в частности, рост тарифов ОСАГО и увеличение акцизов на топливо.

Минус встреча

Все прекрасно знают, что посещение различных офисов ГИБДД занятие приятное лишь для тонких ценителей. Остальные хотели бы минимизировать контакты такого рода. Власти пошли им навстречу и с 1 февраля разрешили заменять водительские права без посещения дорожной инспекции в любых многофункциональных центрах госуслуг.

Замена прав как процедура существенно упростилась. Самым сложным этапом в ней остается посещение диспансеров при получении медсправки.

Остается лишь сожалеть, что права, если их не терять, подлежат замене лишь один раз в десять лет. Таким образом, существенного уменьшения встреч с сотрудниками ГИБДД не произойдет.

Смысл буквы Ш

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 г. № 333, вносившее локальные поправки в ПДД, в конечном итоге во многих городах страны привело к дефициту треугольных наклеек с буквой Ш.

Наклейку «Ш» необязательно сдирать в летний период. Штрафа за ее присутствие при летних шинах — нет.

Статья 12.5 КоАП и раньше предусматривала предупреждение или штраф за управление транспортным средством, которое не соответствует «Основным положениям о допуске» (и приложению к данным положениям, куда и внесена поправка). Но только теперь стал возможен штраф за пользование ТС, обутым в шипованные шины, но не оборудованным знаком «Ш». По крайней мере, так объяснял главный сайт ГИБДД.

Вероятно, водителям в некоторых ситуациях и правда удобнее, когда они точно знают, что персонаж перед ними едет на шипах. Правда, какая часть этих шипов уже потеряна в ходе эксплуатации, неизвестно. Так же, как и совершенно непонятно, на чем едут персонажи, у которых на заднем стекле нет никаких наклеек — то ли липучки, то ли летняя резина, то ли те же шипы. По уму, надо обозначать наклейками вообще все типы шин, а иначе затея лишена смысла. Если не считать единственным смыслом дополнительный повод для штрафа.

Рожденная в СССР

Пятого апреля АВТОВАЗ, а вместе с ним и вся страна бурно отметили 40-летний юбилей Лады 4х4 (в девичестве Нива). За долгую жизнь на конвейере она претерпела десятки модернизаций, оставшись для многих любимицей, кормилицей и незаменимой помощницей. Стала красивее и комфортнее, сохранив при этом классические врожденные качества — в частности, слабосильный мотор и проблемную раздатку.

За сорок лет Нива покорила буквально весь мир. Ее поставляли в Латинскую Америку и Азию, на Ближний Восток, почти во все страны Европы и даже в Японию.

Ходят слухи, что выпуск Нивы скоро прекратят (Одобрение типа транспортного средства действует до октября 2018 года), а заменой ей станет некий кроссовер с чертами Икс-Рея и врожденными качествами Дастера. Сомнительно, что он обретет такую же мощную ауру — для этого надо было родиться в СССР с тогдашними требованиями к ремонтопригодности.

Не думать об ОСАГО!

В мае вступили в силу очередные поправки в Закон об ОСАГО. Приоритет был отдан натуральному возмещению убытков (в виде восстановительных работ) вместо денежных выплат, как было ранее. То есть стало значительно сложнее получить деньги наличными и спокойно продолжать ездить на мятой тачке, чем некоторые и пользовались.

Тех, кто за годы жизни при ОСАГО ни разу не попадал в ДТП, беспокоит только рост тарифов, а какие-либо иные изменения порядка — не особо.

Как всегда бывает в таких случаях, мнения разделились. Одних перемены радуют, других — удручают. Отчасти примирить их может тот факт, что при оценке стоимости ремонтных работ естественный износ узлов, агрегатов и деталей теперь не учитывается. Но самое важное — теперь не надо ломать голову над тем, что выбрать — ремонт или деньги!

Камерный ГОСТ

В первый день лета вступил в силу ГОСТ для дорожных камер фото- и видеофиксации. Ну и что в этом хорошего, спросите вы? Хорошо уже то, что от внедрения ГОСТа ровным счетом ничего не поменялось, в том числе и в худшую сторону. Тем более что пока документ, регламентирующий разработку и установку камер, носит рекомендательный характер. Кроме того, новый ГОСТ создал приятную иллюзию, что никто теперь не будет устанавливать камеры как попало.

Главное достоинство внедрения этого ГОСТа — для водителей ничего не поменяется. Возможность в каких-то случаях доказать, что штраф пришел с «нестандартной» камеры, эфемерна.

Это только начало

Ближе к отпускному сезону компания «Автодор» приступила к тестовой эксплуатации единого транспондера для проезда по всем платным дорогам и платным участкам автомобильных дорог в России. Сначала он действовал не везде, но 1 сентября «соглашение об интероперабельности» транспондеров подписали все операторы платных дорог страны.

Надо стараться как можно больше путешествовать сейчас, пока вся страна не стала такой же красивой и ухоженной.

Ложка дегтя в этой бочке такова, что платных дорог становится все больше, а их число будет неуклонно расти.

Электронный ПТС

С первого июля на все появляющиеся в стране автомобили стали выдавать только электронные ПТС. Теоретически, при покупке старого автомобиля с помощью такого ПТС можно отследить некоторые этапы его жизни — сколько было владельцев, участвовал ли в авариях, даже реальный пробег. Опции не бесполезные в наши времена!

Цифровые ПТС выглядят примерно так. Аналоговые печати и штампы, по-видимому, рудименты временного характера. Или нет?

Но все это произойдет не сразу, а по окончании тотальной замены бумажных ПТС электронными. Однако повод для всеобщего ликования есть уже сейчас — как заверяют создатели новой системы, электронный ПТС невозможно потерять.

Пра во на права

В погожую июльскую ночь неугомонные полицейские вновь остановили на одной из улиц Москвы транспортное средство, управляемое Марой Багдасарян, которая ранее по решению суда была лишена не только водительского удостоверения, но и права на его получение в обозримом будущем.

Мара стала популярной с весны 2016 года после гонок с полицейской машиной по ночной Москве.

Этот эпизод показал, что в нашей стране можно успешно противостоять любому произволу со стороны властей и ездить с сотнями неоплаченных штрафов вместо водительского удостоверения, игнорируя все решения правоохранительных органов, и ничего вам за это не будет. При очередном задержании достаточно пожаловаться на скверное самочувствие и вызвать скорую помощь самому себе.

Очевидно, что если явление станет по-настоящему массовым, сотрудники ДПС будут просто не в состоянии отслеживать правонарушения такого рода. И впоследствии, возможно, перестанут обращать на них внимание — как не обращают на езду по обочинам.

Цена предвкушения

Одиннадцатого сентября с конвейера в Ижевске сошли первые Лады Весты в кузовах SW и SW Cross — универсалы! Здесь позвольте процитировать официальный сайт АВТОВАЗа: ДА — этому предвкушению, с которым ты подходишь к машине, нажимая на полированную кнопку ключа.

Появление приподнятой Весты наверняка отразится на продажах моноприводных иномарок-псевдокроссоверов.

Собственно говоря, от универсалов Приоры и даже более совершенной Калины предвкушения такого высокого уровня не возникало. И это, возможно, самое важное отличие семейства Весты от всех предыдущих, чем завод по праву и гордится. Ну, стоит почти как иномарка. Но, простите, выглядит и едет тоже почти как иномарка.

Старшина Полищук на дирижабле

С 20 октября ДПС начала жить по новому «внутреннему» регламенту, наделившему инспекторов некоторыми новыми правами и обязанностями тоже. Думается, что в большинстве случаев мы не заметим особой разницы между тем, как было, и тем, как стало. Кроме редких (для нас) эпизодов ДТП — отныне ДПС без объявления причин может игнорировать аварии, в которых никто не пострадал.

В некоторых регионах России ГИБДД действительно осуществляет патрулирование на аэростатах. Дирижабли и дельтапланы замечены не были.

Как водится, в ряду изменений есть и вредные, и полезные. Среди вредных — камеры автоматической фиксации нарушений теперь можно устанавливать в зоне действия временных знаков (в том числе и навеки забытых дорожниками). Среди полезных — в наставлении не указана возможность изъятия прав и снятия номеров.

Подлинную симпатию вызывает перечисление в регламенте технических средств, с помощью которых гаишники могут контролировать дорожное движение: аэростаты, дирижабли, мотодельтапланы. Не работа у них, а сплошная романтика!

Хождение по кругу

В ноябре вступила в силу поправка к ПДД: круг на перекрестках с круговым движением, обозначенных знаком 4.3, — всегда главный. Окончательно и бесповоротно. Во всех случаях, какие только могут быть! За исключением случаев, когда перекресток не обозначен знаками 4.3 или знак 4.3 сопровождают какие-либо знаки приоритета или светофоры, устанавливающие иной порядок проезда.

История перемен в правилах движения по кругу по нелепости сравнима только с поиском норматива промилле для пьяных водителей.

Если вы по-прежнему чего-то не понимаете в круговом движении, это лично ваша проблема, потому что теперь закон просто запредельно ясен. Как и всегда, подъезжая к перекрестку, мы ищем знаки и светофоры, далее ориентируемся по ним. А находясь на круге, высматриваем идиотов, которым правила не писаны. И здесь вполне уместно произнести новогодний тост: за ясность и понимание!

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», depositphotos.com, из архива редакции