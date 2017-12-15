Volvo XC40: первый тест-драйв

Повод: ездовая презентация Volvo XC40
Место действия: Барселона, Испания
Впечатления: скучали по кроссоверу Skoda Yeti и расстраивались тому, что на смену яркому автомобилю с контрастной крышей пришел скучный Karoq? Компания Volvo спешит утешить новым кроссовером XC40. Едва ли шведы равнялись на чехов сознательно, но общей концепцией их новинка напоминает именно старину Yeti гораздо сильнее прочих современных автомобилей.
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Мультимедийная система Sensus — общекорпоративная. Такая устанавливается на все без исключения XC40.
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Слева от руля — прорези для пластиковых карточек.
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Качество отделочных материалов чуть ниже, чем в старших моделях XC60 и XC90, но на общем восприятии автомобиля это почти не сказывается. Эргономика не пострадала.
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Вместо фирменной «запонки» пуска двигателя на центральной консоли — обыкновенная кнопка под рулем.
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В бардачке — складной крючок для пакетов с продуктами.
При первом взгляде на фотографии XC40 кажется достаточно странным. Вздернутая подоконная линия, отрицательный наклон радиаторной решетки: этакий сапог. Однако живьем кроссовер весьма органичен и воспринимается выигрышно. Думаю, первое чувство протеста возникает лишь потому, что мы сами определили для Volvo рамки привычного и дозволенного.
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В отличие от старших моделей XC60 и XC90, селектор 8-ступенчатого автомата Aisin у XC40 — нефиксируемый.
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Ковролин на дверях смотрится очень необычно, но стильно. Премиум-саунд от Harman/Kardon с 13 динамиками — за доплату. В базе безымянная аудиосистема и 8 динамиков.
В отличие от старших братьев XC60 и XC90 (платформа SPA или Scalable Platform Architecture), Volvo XC40 построен на модульной тележке CMA (Compact Modular Architecture). Вместо передней многорычажки спереди здесь — стойки McPherson. Пневмоподвеска недоступна. В остальном «сороковая» производит столь же приятное впечатление и едет вполне по-взрослому.
Мне удалось испытать две версии. Первым делом я откатал XC40 с 247-сильным бензиновым мотором T5, затем пересел в кроссовер с дизелем D4 мощностью 190 сил. Обе модификации — с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Вполне ожидаемо дизель оказался чуть шумнее и чуть медленнее. Однако даже его характеристик вполне достаточно для динамичной езды. Гидромеханика отлично ладит с обоими моторами. Отклики на акселератор безупречны.
Плавность хода? Если по части асфальтового комфорта XC40 уступает старшему XC60 с пневмоподвеской, на котором мне удалось поездить в России накануне командировки, то совсем немного (на обеих машинах стояли 20-дюймовые диски и шины 45-го профиля). При этом точечные неровности пружинная подвеска XC40 переваривает даже успешнее, а качество обратной связи по рулю ничуть не хуже. В итоге все ездовые претензии сводятся к не самой лучшей в классе шумоизоляции.
Своими конкурентами Volvo называют Audi Q3, BMW X1 и Mini Countryman. И новый Volvo XC40, обладающий хорошо настроенным шасси, дорожным просветом в 201 мм, а также полным приводом, реализованным посредством муфты Халдекс пятого поколения, вполне способен составить им достойную конкуренцию. Будут и переднеприводные версии. Главное, чтобы начальная цена оказалась не намного больше двух миллионов рублей. Старт российских продаж намечен на конец весны 2018 года.
Перспективы: при условии адекватного ценника новый Volvo XC40, предназначенный для молодой аудитории, будет востребован. Два миллиона рублей за начальную версию — в самый раз.
Оценка: выкатив кроссовер XC40, Volvo предстали в непривычном для себя амплуа… и неожиданно оказались в своей тарелке. Помните, какой шквал скепсиса сопровождал продажу компании китайцам? Теперь ни у кого не осталось сомнений: Volvo хорошеет с каждым годом.
Подробности: ЗР, 2018, №2.
Фото: Volvo
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