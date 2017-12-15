Volvo XC40: первый тест-драйв

На что похож и с кем предстоит конкурировать новому компактному кроссоверу Volvo XC40, — выясняем на ездовой презентации.

Длина, ширина и высота Volvo XC40 — 4425, 1863 и 1652 мм, соответственно. Колесная база — 2702 мм. Это больше, чем у всех одноклассников, и примерно столько же, сколько у внушительного кроссовера Nissan X-Trail.

Повод: ездовая презентация Volvo XC40

Место действия: Барселона, Испания

Впечатления: скучали по кроссоверу Skoda Yeti и расстраивались тому, что на смену яркому автомобилю с контрастной крышей пришел скучный Karoq? Компания Volvo спешит утешить новым кроссовером XC40. Едва ли шведы равнялись на чехов сознательно, но общей концепцией их новинка напоминает именно старину Yeti гораздо сильнее прочих современных автомобилей.

Мультимедийная система Sensus — общекорпоративная. Такая устанавливается на все без исключения XC40.

Слева от руля — прорези для пластиковых карточек.

Качество отделочных материалов чуть ниже, чем в старших моделях XC60 и XC90, но на общем восприятии автомобиля это почти не сказывается. Эргономика не пострадала.

Вместо фирменной «запонки» пуска двигателя на центральной консоли — обыкновенная кнопка под рулем.

В бардачке — складной крючок для пакетов с продуктами.



При первом взгляде на фотографии XC40 кажется достаточно странным. Вздернутая подоконная линия, отрицательный наклон радиаторной решетки: этакий сапог. Однако живьем кроссовер весьма органичен и воспринимается выигрышно. Думаю, первое чувство протеста возникает лишь потому, что мы сами определили для Volvo рамки привычного и дозволенного.

В отличие от старших моделей XC60 и XC90, селектор 8-ступенчатого автомата Aisin у XC40 — нефиксируемый.

Ковролин на дверях смотрится очень необычно, но стильно. Премиум-саунд от Harman/Kardon с 13 динамиками — за доплату. В базе безымянная аудиосистема и 8 динамиков.



В отличие от старших братьев XC60 и XC90 (платформа SPA или Scalable Platform Architecture), Volvo XC40 построен на модульной тележке CMA (Compact Modular Architecture). Вместо передней многорычажки спереди здесь — стойки McPherson. Пневмоподвеска недоступна. В остальном «сороковая» производит столь же приятное впечатление и едет вполне по-взрослому.

Мне удалось испытать две версии. Первым делом я откатал XC40 с 247-сильным бензиновым мотором T5, затем пересел в кроссовер с дизелем D4 мощностью 190 сил. Обе модификации — с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Вполне ожидаемо дизель оказался чуть шумнее и чуть медленнее. Однако даже его характеристик вполне достаточно для динамичной езды. Гидромеханика отлично ладит с обоими моторами. Отклики на акселератор безупречны.

Дорожный просвет — 201 мм. Распределением момента заведует пятый Haldex в приводе задних колес.

Плавность хода? Если по части асфальтового комфорта XC40 уступает старшему XC60 с пневмоподвеской, на котором мне удалось поездить в России накануне командировки, то совсем немного (на обеих машинах стояли 20-дюймовые диски и шины 45-го профиля). При этом точечные неровности пружинная подвеска XC40 переваривает даже успешнее, а качество обратной связи по рулю ничуть не хуже. В итоге все ездовые претензии сводятся к не самой лучшей в классе шумоизоляции.

Сиденье отлично спрофилировано. Диапазоны регулировки огромны. Снизу — выдвижной ящик. Количеством приятных салонных мелочей ребята из Volvo решили потеснить чехов с их философией Simply Clever.

Двоим сзади очень просторно по всем направлениям. Можно ехать и втроем, но плоский и жесткий профиль центральной части сиденья совсем негостеприимен. Трехступенчатый обогрев сиденья — опция.

Своими конкурентами Volvo называют Audi Q3, BMW X1 и Mini Countryman. И новый Volvo XC40, обладающий хорошо настроенным шасси, дорожным просветом в 201 мм, а также полным приводом, реализованным посредством муфты Халдекс пятого поколения, вполне способен составить им достойную конкуренцию. Будут и переднеприводные версии. Главное, чтобы начальная цена оказалась не намного больше двух миллионов рублей. Старт российских продаж намечен на конец весны 2018 года.

Перспективы: при условии адекватного ценника новый Volvo XC40, предназначенный для молодой аудитории, будет востребован. Два миллиона рублей за начальную версию — в самый раз.

Заявленный объем багажника — 479 литров. Для сравнения: у BMW X1 — 505 л, у Audi Q3 — 460 л. Под фальшполом — «цокольный этаж», куда также поместится пара рюкзаков. Пластмассовые пластины на сгибе полки служат дополнительными крючками.

Базовые колеса будут 17-дюймовыми. Максимально допустимый размер — 21 дюйм. Плавность хода тестовых машин на шинах размерности 245/45 R20 вполне приемлема.

Оценка: выкатив кроссовер XC40, Volvo предстали в непривычном для себя амплуа… и неожиданно оказались в своей тарелке. Помните, какой шквал скепсиса сопровождал продажу компании китайцам? Теперь ни у кого не осталось сомнений: Volvo хорошеет с каждым годом.

Подробности: ЗР, 2018, №2.

Фото: Volvo