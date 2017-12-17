17 секретных фишек в кроссовере VW Tiguan

У многих автомобилей есть интересные и малоизвестные функции, о которых порой не догадываются даже владельцы.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Мы уже делали подборку необычных и малоизвестных функций у кроссоверов Ford Kuga и Toyota RAV4. Настала пора еще одного паркетника, который в этом году вырвался в топ продаж своего сегмента — Volkswagen Tiguan второго поколения. Все его секреты мы объединили в фотоподборке ниже. Подробности малоизвестных функций — в описании фотографий. Приглашаем к просмотру. Но если мы что-то упустили, пишите в комментариях.

17 секретных фишек в кроссовере VW Tiguan

17 секретных фишек в кроссовере VW Tiguan
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Tiguan (10)

Volkswagen 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Отличный автомобиль за свои деньги

Недостатки:

Жесткий по подвеске, мало места в багажнике

Комментарий:

Покупали жене, поэтому между другими моделями особенно не выбирали. Ей он очень внешне понравился, а переубедить бабу сами знаете как тяжело. Да я и не пытался, по мне он тоже вполне нормальный. Не огромный, парковаться просто, сидишь высоко, обзорность отличная. Я правда хотел взять дизельный, н...

Написать отзыв

Читать комментарии (17)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые