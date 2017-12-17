17 секретных фишек в кроссовере VW Tiguan

У многих автомобилей есть интересные и малоизвестные функции, о которых порой не догадываются даже владельцы.

Мы уже делали подборку необычных и малоизвестных функций у кроссоверов Ford Kuga и Toyota RAV4. Настала пора еще одного паркетника, который в этом году вырвался в топ продаж своего сегмента — Volkswagen Tiguan второго поколения. Все его секреты мы объединили в фотоподборке ниже. Подробности малоизвестных функций — в описании фотографий. Приглашаем к просмотру. Но если мы что-то упустили, пишите в комментариях.