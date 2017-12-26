Красота круглый год: выбираем лучший автокалендарь 2018

Этой зимой урожай эротических календарей от связанных с автомобильной сферой компаний оказался особенно богатым. Мы отобрали 10 наиболее ярких изданий и предлагаем вам выбрать лучшее.

Красивые девушки — старый как мир, но беспроигрышный рекламный ход. Некоторые компании, однако, отказались помещать в кадр свою продукцию, благодаря чему их календари перешли из разряда сувенирных буклетов в произведения искусства. Тон здесь задает итальянская шинная фирма Pirelli, которая на протяжении последних с помощью красивых женщин пытается рассказать какую-нибудь красивую, социально значимую историю либо сказку, как это было сделано в календаре на 2018 год. Знаменитое и совсем не детское, по мнению многих литературоведов, произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» стараниями фотографа Тима Уокера и костюмера-сценографа Шоны Хит заиграло в календаре Pirelli в буквально смысле новыми красками — в съемках участвовали только темнокожие звезды шоу-бизнеса, в частности Саша Лэйн, Вупи Голдберг, Лупита Нионго, Ру Пол, Наоми Кэмпбелл, Шон «Дидди» Комбс. Что из этого получилось, смотрите в галерее.

Германская фирма Vosschemie GmbH в календаре своей торговой марки Carsystem (под ней продаются материалы для кузовного ремонта, от грунтов и шпаклевок до лаков и красок) также выбрала ненавязчивый стиль и сосредотачивает внимание зрителя исключительно на красивых девушек, а не на автохимии. Лишь в паре кадров в качестве фона используются жестяные баночки без этикеток, создают орнамент.

Календари Liqui Moly (немецкий производитель моторных масел) с каждым годом становятся все лучше и «горячее». В этом году девушки позируют на фоне автомобилей, прошедших доработку в тюнинг-ателье Hamann. По традиции Liqui Moly выпускает две версии календаря: условно приличную и более откровенную, где красотки запечатлены либо полностью обнаженными либо с минимумом одежды на теле. В октябре мы публиковали облегченный вариант , а теперь предлагаем вашему вниманию тот, что попикантнее, — наслаждайтесь!

Очень удачным в этом году получился календарь Miss Tuning, в котором традиционно снимается победительница ежегодного одноименного конкурса красоты, проводимого на Боденском озере (Германия) в рамках автомобильного фестиваля Tuning World Bodensee. В этом году королевой тюнинга стала 21-летняя учительница-стажер Ванесса Шмитт из Брухзаля. Для календаря ее снимал в Италии Андреас Райтер, известный фотограф журнала Playboy. В кадрах задействован целый парк эффектных тюнинг-каров, смотреть на которые не менее приятно, чем на Ванессу.

Российским девушкам Анастасии Елтышевой, Олесе Ожгебес, Елизавете Сентябревой и Марии Окуневой, снявшимся для календаря Краснокамского ремонтно-механического завода, вполне по силам затмить немецкую королеву тюнинга. Завод выпускает широкий ассортимент продукции, в том числе автоприцепы «Экспедиция» — именно на их фоне позируют отечественные красавицы, а мячики, гольфы, бутсы и спортивные обтягивающие шортики — дань одному из главных для нашей страны событий 2018 года, чемпионату мира по футболу.

На фоне спортивных и подтянутых россиянок барышни, снявшиеся для германского тракторного календаря Schlepper Kalender, выглядят несколько вульгарно, а их порой слишком утрированные выпуклости идут вразрез с действующими модельными стандартами, но именно эти аппетитные трактористки, согласно статистике просмотров, особенно сильно возбудили посетителей нашего сайта. Календарь этот ничего не рекламирует, а сделан книжным издательством Bauer & Rößler GbR просто как коммерческое розничное издание, адресованное любителям пышных женских форм и классических тракторов.

Тему обнаженных трактористок продолжает календарь от японского производителя сельхозтехники ISEKI. Поскольку снят он по инициативе германского представительства фирмы, то и модели в нем задействованы типично немецкие, лишенные каких-либо комплексов и предрассудков. Между тем, многие наши читатели высказали желание полюбоваться именно японскими красотками. Может они снимутся для календаря ISEKI в следующем году?

Авторемонтники приглашают девушек для рекламы своей продукции особенно часто. Типичный пример — немецкая фирма Twin Busch, выпускающая подъемники и оборудование для шиномонтажа. Эти скучные железки в сочетании с обнаженными красавицами и классическими автомобилями смотрятся очень выигрышно: календарь Twin Busch станет отличным украшением любого мужского уголка, будь то гараж, плотницкая или, скажем, сигарная комната.

Девушки и классические машины — традиционная тема еженедельного календаря Girls & Legendary US-Cars, который снимает гамбургский фотограф Карлос Келла для издательства SWAY Books. Нынешнее издание уже десятое по счету. Келла работает в стиле пин-ап, а значит никакой обнаженки — лишь кокетливые позы. И тем не менее с точки зрения композиции, цветов и постановки света календарь Girls & Legendary US-Cars — один из самых ярких и интригующих в этом году, разглядывать его хочется долго.

Напоследок — альтернативный взгляд на эротику: пародийный календарь от таксистов Нью-Йорка. Обычные работяги примерили на себя образы гламурных моделей: разделись и приняли соблазнительные позы. Комедия разыграна из благих побуждений: вырученные от продажи календарей деньги передаются благотворительной организации, которая помогает мигрантам адаптироваться к жизни в США, например, выучить английский и найти работу. Большинство приезжих трудоустраивается именно в сфере извоза.





Фото: Pirelli, Vosschemie GmbH, Liqui Moly, Tuning World Bodensee, Краснокамский ремонтно-механический завод, Bauer & Rößler GbR, ISEKI-Maschinen GmbH, Twin Busch GmbH, Carlos Kella/SWAY Books, nyctaxicalendar.com