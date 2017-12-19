Слабо купить инкассаторский автомобиль и оформить его на себя? А сделать из фургона кофемобиль? При кажущейся простоте все несколько сложнее. Эти и другие ситуации разбирали в очередной раз специалисты НАМИ, отвечающие за техническую экспертизу переделок автомобилей.

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

Нужно ли оформлять в органах ГИБДД наращенные или надставные борта на грузовых автомобилях (бортовых, самосвалов)?

Наращиванием бортов очень увлекаются в аграрных регионах страны, цель доработки — увеличение грузовместимости платформы, например при перевозке зерна. Такое переоборудование является внесением изменений в конструкцию транспортного средства и, даже если наращенные части сделаны съемными, требует оформления в ГИБДД. Кроме того, наращивание бортов может увеличить габаритную высоту, а для нее установлено ограничение: четыре метра. Всё, что выше, - негабарит, и передвижение таких автомобилей требует согласования с ГИБДД. Вдобавок наращивание бортов приводит к увеличению высоты центра тяжести автомобиля (особенно с грузом невысокой плотности), что приводит к ухудшению управляемости, устойчивости, тормозных характеристик. При загрузке автомобиля с увеличенными бортами следует уделить особое внимание тому, чтобы не превысить разрешенную максимальную массу авто­мобиля.

Как проверить, что купленные на рынке запчасти прошли ­сертификацию и сертификат не поддельный?

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Список компонентов транспортных средств, подлежащих обязательной сертификации, приведен в таблице 4 приложения № 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). В соответствии с его требованиями маркировка компонентов, выпускаемых в обращение в качестве сменных (запасных) частей, должна содержать: наименование или товарный знак изготовителя; информацию о специфических конструктивных характеристиках, влияющих на безо­пасность (при наличии); знак официального утверждения (Е или е) либо единый знак обращения (ЕАС) продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. К сожалению, наличие подобного знака не гарантирует прохождения сертификации и соответствия требованиям безопасности.

В соответствии со статьей 10 «Информация о товарах (работах, услугах)» закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 3 июля 2016 года), изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. То есть он должен предоставить копию сертификата соответствия (на запчасти, упомянутые в таблице 4 приложения № 1 Технического регламента). Предоставленный сертификат соответствия можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru) в разделе «Реестры» — реестр содержит информацию о сроках действия сертификата, возможном аннулировании и его причине, об изготовителе и артикулах, позволяющих идентифицировать товар.

На данный момент действуют сертификаты Таможенного союза. А сертификаты, выданные на соответствие требованиям российского регламента, утратили силу 1 июля 2016 года, независимо от их срок действия.

Купил списанный банком инкассаторский бронированный автомобиль. ГАИ требует разбронировать. Надо оформлять демонтаж брони?

Разбронирование автомобиля, то есть приведение его в состояние базового транспортного средства, является внесением изменений в конструкцию. В первую очередь бронестекла должны быть заменены безопасными, сертифицированными на соответствие требованиям Правил ООН № 43 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве». Работы по демонтажу брони предпочтительно проводить в специализированной организации, выпустившей данную бронированную версию автомобиля, - ее специалисты знакомы с технологией бронирования конкретной модели.

Решил купить за границей ретроавтомобиль. Как его оформить при ввозе в Россию?

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В ТР ТС 018/2011 в отдельную группу выделены «транспортные средства категорий L и M1 (мотоциклы и легковые автомобили), с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N (автобусы полной массой до и свыше пяти тонн и грузовики), не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и, при наличии, рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния». На такие транспортные средства требования регламента не распространяются. Поэтому для их выпуска в обращение необходимо провеcти автотехническую экспертизу в НАМИ на предмет оригинальности состо­яния. По ее результатам владельцу выдается соответствующее заключение; его необходимо представить в орган Федеральной таможенной службы, чтобы затем получить ПТС.

Какие дублирующие педали лучше установить — тросовые или с жесткой связью?

У дублирующих педалей с тросовой связью два преимущества: более низкая цена и простота монтажа. Однако они требуют постоянного обслуживания — смазки и регулировки тросов. Средний срок службы тросов — от трех до пяти лет, после чего они должны быть заменены новыми, иначе велика вероятность их обрыва или заедания в самый неподходящий момент. Педали с жесткой связью лишены этих недостатков и поэтому являются более предпочтительными.

Хочу переделать машину под кофемобиль. В интернете много предложений на эту тему. Какие есть требования?

Мобильные пункты продажи горячих напитков изготавливаются из развозных фургонов на базе малолитражек и укомплектованы кофемашиной, кофемолкой, холодильником, ящиками для инвентаря. С точки зрения ТР ТС 018/2011 установка данного оборудования является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. При установке указанное оборудование должно быть жестко закреплено, чтобы исключить его смещения при движении, а отсек с оборудованием необходимо отделить от кабины водителя перегородкой. Также придется оформить разрешение на торговлю, а это потребует дополнительной консультации с профильными экспертами.

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Фото: ИТАР-ТАСС, @combi_coffee