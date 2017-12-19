Какие коврики лучше? Резиновые или матерчатые, универсальные или под конкретную модель? Проводим придирчивый отбор.

Коврики — это плебеи в мире автомобильных аксессуаров. Ниже них по статусу разве что «вонючки»-ароматизаторы. Однако вопросов при покупке ковриков возникает ничуть не меньше, чем, например, при выборе аккумулятора. В холодный сезон в машине под ногами слякотно, поэтому мы решили проверить десяток различных наборов по собственной методике и разумению.

Чтобы не пытаться объять необъятное, остановились на массовых автомобилях В‑класса — и выбрали Kia Rio, как одного из популярных представителей этой группы. Многие покупатели подобных машин экономят как раз на штатных ковриках, оставляя их приобретение на потом.

Пример правильного расчета коврика под конкретную модель машины: рукоятка лючка бензобака остается открытой.

Что и как проверяли?

«Подножные» аксессуары должны идеально ложиться в отведенное им место, не пытаясь свернуться трубочкой или забиться под педальный узел. Поэтому мы оценивали форму и размеры ковриков, проверяли их совместимость со штатными креплениями, испытывали на устойчивость к скольжению и прочей «неусидчивости».

Измеряем высоту бортиков резиновых ковриков. Чем больше — тем лучше. Но беда в том, что почти все коврики при попытке вылить из них воду сгибаются, угрожая оставить огромную лужу в салоне.

Фрагмент испытаний на износоустойчивость. Каждый влаговпитывающий коврик в течение 100 секунд подвергали тарированному усилию, используя электродрель с наждачной насадкой.



Очистка ковриков не должна сопровождаться генеральной уборкой салона и чисткой собственного одеяния. Проверить это несложно: нужно вынуть грязный коврик из салона и визуально убедиться, что грязь «ушла» вместе с ним. Кроме того, мы подвергали каждый экземпляр тарированному механическому воздействию с помощью дрели с наждачной насадкой, имитируя воздействие каблуков и шпилек, - после чего оценивали качественный и количественный износ.

Если коврик точно подогнан под штатные крючки, то скользить под ногами он точно не будет.

AVS comfort VK‑02 — это, скорее, подстилка в уже имеющийся коврик. Гарантированно будет елозить, забиваться под педальный узел.



Измеряем поглощающую способность. Заготовки одинакового диаметра были вырезаны из всех проверяемых изделий (кроме резиновых) — их взвесили, затем намочили, дали воде стечь и снова взвесили. Чем больше разница между «до» и «после», тем лучше коврик «работает» промокашкой.

Для Rio мы купили десяток различных комплектов ковриков (в каждом — по четыре штуки). Один из них даже заказали в ателье, специализирующемся на такой продукции: мастерá при нас сняли мерки и примерно через час вынесли готовый набор. Что ж, сравним ручную работу с заводской продукцией.

Кроме того, пол под ковриком в любую погоду должен оставаться сухим. Способ испытаний на влагостойкость зависит от типа коврика. Резиновый «работает» своего рода тазиком, поэтому у него мы измеряли высоту бортов. А матерчатый коврик больше похож на мочалку-губку — у таких надо оценить способность впитывать воду. Для этого мы из каждого образца вырезали по кружочку (все — одинакового размера), пропитали в воде и выяснили, сколько жидкости (в граммах) было поглощено.

Наши оценки, как обычно, собраны в фотогалерее. Мы остановили выбор на изделиях № 7 и № 9: первый представляет группу резиновых ковриков, второй — матерчатых. А вы на основе результатов нашей экспертизы сможете подобрать те коврики, которые сочтете подходящими для себя.

ПОГЛОЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МАТЕРЧАТЫХ АВТОКОВРИКОВ

Масса тестовой заготовки Масса поглощенной жидкости до впитывания после впитывания № 2 AVS comfort VK-02 4 29 25 № 3 Avto-comfort 24 49 25 № 4 Еuromat 3d 16 26 10 № 5 Klever 31 57 26 № 9 Автоковрик 41 84 43 № 10 Автопилот 28 53 25

1. Autoprofi

Примерная цена 1800 руб. (за комплект) Лег на пол нормально. Местá под крючки не преду­смотрены, ведь это универсальное изделие. Площадка для отдыха левой ноги — без прорези, хотя разметка есть. Бортики низкие: всего 10 мм. Универсальное решение, как это часто бывает, оказалось не лучшим. 2. AVS comfort VK-02

Примерная цена 130 руб. (за пару) Назвать изделие ковриком трудно. Скорее, это дополнение, подстилка. Износостойкость никакая. Зато воду, как ни странно, впитывает не хуже многих. Имеет смысл в самое топкое время года использовать такие «промокашки» поверх основных ковриков.

3. Avto-comfort

Примерная цена 890 руб. (за комплект) Универсальный коврик приобретен в отделе автотоваров крупного сетевого магазина. Как и всё универсальное, подходит конкретному автомобилю плоховато. При проверке износостойкости протерся до дыр почти мгновенно. Воду впитывает удовлетворительно. 4. Еuromat 3d

Примерная цена 4800 руб. (за комплект) Крючки не совпадают с разметкой коврика. Продавался коврик как «для Соляриса», но продавцы убеждали, что подойдет. Действительно, ложится коврик нормально. Износостойкость хилая: ворс разлетелся мгновенно, да и поролон сопротивления не оказал. Воду впитывает крайне неохотно. Не понравился по всем статьям. 5. Klever

Примерная цена 2010 руб. (за комплект) Не прикрывает площадку для отдыха левой ноги. Крючки зацепились хорошо. Предусмотрен полимерный подпятник. Износостойкость хорошая, однако воду коврик впитывает на троечку.

6. Novline

Примерная цена 1640 руб. (за комплект) Полиуретановый коврик лег откровенно плохо. Отверстия под крючки надо прокалывать самому. Фиксация неважная. Вынуть коврик, чтобы спокойно вылить накопившуюся воду, почти невозможно. Высота бортиков — 20 мм, но они плохо отформованы, а потому толку от них немного. 7. Seintex (с высокими бортиками)

Примерная цена 2000 руб. (за комплект) Разместился нормально. Крючки закрыты отформованными выступами. Есть площадка для отдыха левой ноги. Бортики — аж 30 мм, самые высокие!