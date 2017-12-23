Помните ли вы, в каких случаях ПДД решительно запрещают движение? Безо всяких «если» и «осторожно»?

Так называемый «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» — это самостоятельный документ, который, вообще говоря, не относится к ПДД. Там перечислено множество причин, которые, с одной стороны, запрещают эксплуатацию автомобиля, но, с другой стороны, намекают — мол, если осторожно, то можно «добираться до места стоянки или ремонта». Так что, если остановит инспектор ГИБДД и вы сможете убедить его, что неисправность застала вас в пути и теперь вы едете на СТО, то в некоторых случаях есть шанс продолжить движение на законных основаниях.

Однако непосредственно в ПДД, в общих обязанностях водителя, есть более жесткая формулировка. Итак, согласно п. 2.3.1, движение запрещено в следующих случаях:

неисправна рабочая система тормозов;

неисправно рулевое управление;

неисправно сцепное устройство в составе автопоезда;

не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;

со стороны водителя в дождь или снегопад не работает стеклоочиститель.

В этих случаях фраза типа «Я направляюсь к месту ремонта» уже точно не поможет. Что же в таком случае делать? Несколько житейских советов приводим ниже.

Не работают фары

Если в дальней дороге выяснилось, что неисправно освещение, то его имеет смысл починить. На этот случай нужно возить с собой подходящие лампочки. При этом желательно заранее выяснить, что и где придется откручивать для замены лампы на вашем автомобиле. К примеру, в Европе в продаже можно найти целые наборы ламп для замены в дороге. И в инструкции к любому автомобилю есть раздел, в котором показано и рассказано, как заменять лампы. Но будьте готовы к тому, что на некоторых автомобилях это очень непростая процедура. В конечном итоге исправные световые приборы — это безопасность, ваша и окружающих.

На многих машинах замена лампочек даже в условиях сервиса может растянуться о-о-очень надолго...

Тормозная система

Некоторым бывалым водителям приходилось хотя бы раз поездить с «провалившейся» педалью тормоза. В теории, если потихоньку плестись с включенной аварийкой, где-то вдали от магистралей и бурных потоков транспорта, притормаживая двигателем и постоянно помогая себе стояночным тормозом, то доползти куда-то можно. Однако это категорически запрещено Правилами. Так что лучше вызвать эвакуатор для доставки машины в сервис.

Бывалые автомобилисты утверждают, что доедут без тормозов хоть до экватора. Так-то оно так, но если удача на мгновение отвернется от вас, то в ДТП могут пострадать люди.

Рулевое управление

Когда размыкается кинематическая схема, управляющая синхронным поворотом колес, то автомобиль может резко бросить на полосу встречного движения, в соседний ряд или на обочину — как дьяволу угодно. Другое дело — отказ усилителя рулевого управления: если вы управляете не карьерным самосвалом, то вполне доберетесь до места ремонта и с потяжелевшим рулем. Да, это тоже неисправность, но, с другой стороны, она не запрещает самостоятельное движение.

Хуже, если машина оснащена электроусилителем руля. В отличие от ГУРа, он может проявлять самостоятельность, поэтому будьте очень осторожны, пытаясь доехать куда-то на автомобиле с неисправным ЭУРом. Особенно если электроусилитель сильнее вас.

На прицепе

Если проблемы возникли с тягово-сцепным устройством вашей машины, то можно попросить водителя проезжающего автомобиля с фаркопом отбуксировать ваш прицеп. Вышли на обочину, машете руками и киваете на прицеп: спасайте, мол… Хуже, если сломалось устройство на прицепе. Тут либо эвакуатор выручит, либо местные жители — можно попросить их временно приютить ваш прицеп у себя во дворе.

Забастовка дворников

Хуже, если отказал привод стеклоочистителей, а дождь или снег не прекращаются. Можно посоветовать протянуть шнур вокруг ветрового стекла, проведя его в салон сквозь щелочки приоткрытых боковых окон. На улице привязать шнур к дворнику, а в салоне попросить пассажира тянуть шнур вправо и влево. При этом гайку крепления поводка к оси придется ослабить, а чтобы гайка не отвернулась полностью, навернуть ее на резьбу через кусочек полиэтилена, который послужит стопором. И опять-таки — в правый ряд, потихоньку, с аварийкой.

Если неисправность заключается в потере правой щетки вместе с поводком, то решение простое: достаточно переставить изделие с пассажирской стороны на водительскую.

Если же потеряли только щетку, то поводок лучше демонтировать (в крайнем случае — обернуть тряпкой), чтобы при включении стеклоочистителей он в отсутствие щетки не поцарапал стекло. Просто отвести поводок от стекла в сервисное положение для замены щетки недостаточно — во время движения набегающим потоком ветра его может сложить, из-за чего стекло повредится.

В заключение хотим сказать, что все перечисленные ситуации действительно опасны, а потому старайтесь их по возможности не допускать. Для этого нужно периодически осматривать машину перед выездом.

Счастливого пути! И желаем, чтобы ваша машина вообще не ломалась!