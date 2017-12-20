Не хотите покупать и устанавливать сразу два автомобильных гаджета? Правильно, берите один. Но не мучайтесь с выбором и не отказывайтесь от одного в пользу другого. Просто доверьтесь комбо-устройству Supra DRS-GD71V, одновременно радар-детектору и видеорегистратору с базой данных.
Как детектор, он отличается фирменным эффективным обнаружением сигналов комплекса «Стрелка СТ/М», ROBOT, ЛИСД, «Амата», X-, K-, широкополосного Ka- диапазонов и сигналов лазера в радиусе 360 градусов. База GPS знает все о коварных комплексах типа «Скорость на участке». А повышенная помехозащищенность прибора из серии Russian Edition избавит от навязчивых и раздражающих ложных срабатываний. GPS-часть — самая современная с постоянно обновляемыми актуальными базами данных о камерах и радарах.
Как видеорегистратор, комбо-устройство радует широчайшим углом обзора (170 градусов), отличной матрицей (4.0 Мп) и сверхвысоким разрешением видео (2304x1296, 30к/с). Записи будут четкими, подробными и информативными.
Универсальность прибора выгодно дополняют всевозможные интерфейсы коммуникации, (включая USB), встроенные динамик и микрофон, а также аккумулятор, позволяющий использовать прибор и вне машины.
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