Что подарить автомобилисту? Радар-детектор или видеорегистратор? Как и какой прибор выбрать, чтобы и подарком был солидным, и обошелся в разумную сумму? Есть мудрое и правильное решение: комбо-устройство, совмещающее функции радар-детектора, видеорегистратора, современный гаджет по вменяемой цене.

Не хотите покупать и устанавливать сразу два автомобильных гаджета? Правильно, берите один. Но не мучайтесь с выбором и не отказывайтесь от одного в пользу другого. Просто доверьтесь комбо-устройству Supra DRS-GD71V, одновременно радар-детектору и видеорегистратору с базой данных.



Как детектор, он отличается фирменным эффективным обнаружением сигналов комплекса «Стрелка СТ/М», ROBOT, ЛИСД, «Амата», X-, K-, широкополосного Ka- диапазонов и сигналов лазера в радиусе 360 градусов. База GPS знает все о коварных комплексах типа «Скорость на участке». А повышенная помехозащищенность прибора из серии Russian Edition избавит от навязчивых и раздражающих ложных срабатываний. GPS-часть — самая современная с постоянно обновляемыми актуальными базами данных о камерах и радарах.



Как видеорегистратор, комбо-устройство радует широчайшим углом обзора (170 градусов), отличной матрицей (4.0 Мп) и сверхвысоким разрешением видео (2304x1296, 30к/с). Записи будут четкими, подробными и информативными.



Универсальность прибора выгодно дополняют всевозможные интерфейсы коммуникации, (включая USB), встроенные динамик и микрофон, а также аккумулятор, позволяющий использовать прибор и вне машины.

Еще один аргумент в пользу выбора комбо-устройства как подарка — специальная скидка для посетителей сайта «За рулем», приуроченная к Новому году.





С наступающим!