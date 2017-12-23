Подготовка
Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru
Узнайте больше информации
Подготовьтесь к встрече с продавцом. Узнайте информацию о машине на сайте ГИБДД, пробейте авто по базам Российского союза автостраховщиков, Федеральной таможенной службы РФ. Промониторьте автомобиль в судах и банках. Это даст исчерпывающую информацию о машине.
Если времени и желания шерстить сайты нет, но вы знаете госномер или VIN автомобиля, воспользуйтесь специальными сервисами онлайн-проверки. Они помогут узнать:
- количество бывших владельцев;
- пробег;
- юридические проблемы;
- наличие ограничений на регистрационные действия;
- информацию об угоне;
- историю ДТП
- таможенную историю и др.
Настройтесь на объективный осмотр машины
- Толковые. Разбираются в машинах, технически подкованные. Могут снизить цену легко и непринужденно, аргументируя.
- Нытики. Постоянно ноют: «Давай здесь вот скинем, там скинем». Одного я особенно запомнил. Он хотел Субару в обмен на Форд с доплатой. Ныл, ныл, в итоге я уехал. Проходит 2 недели, он снова звонит: готов брать. А я уже продал машину.
- Перекупы. Такие слетаются на машины с ценой ниже среднерыночной. «Тринашка» в среднем по рынку стоит 150 тысяч. Я за 110 продавал. Для перекупа это уже «шоколадка». А он еще приезжает и просит отдать машину за 90.
- Дураки. Люди совсем не разбираются в машинах и готовы взять автомобиль за те деньги, которые ты просишь.
- Адекватные. С такими просто приятно общаться. Мне один раз попался, полтора часа с ним катались, разговаривали. Но машину он не стал брать. Ему другого типа надо было. Я сам сказал ему об этом, объяснил почему. В итоге он так и ездит на той машине.
Проверьте, как можно снизить цену
- Сам факт автомобиля с пробегом. Всегда можно скинуть цену на текущее обслуживание. Например, после покупки нужно будет заменить масло, колодки. Условно это стоит 10 тыс. руб. Столько и просите скинуть.
- Состояние кузова. Часто бывают перекрашенные детали — на этом тоже можно немного сбить цену. Если было не ДТП, а машиной, например, задели забор.
- Покупка «здесь и сейчас». Лет 5–10 назад я часто наблюдал на рынке: цыгане приходят и пачкой денег перед тобой трясут. Ты хочешь продать машину за 500, а они тянут 400 тысяч. Вот они, деньги, живые, только возьми! На некоторых продавцов это действует.
- Торг «с запасом». Если вы смотрите Солярис за 500 тысяч рублей, торг нужно начинать с 460–450 тысяч. Продавец откажется, но предложит свою цену. Вы поднимаете ценник, он его опускает. В итоге сходитесь на сумме, которая устраивает обоих.
Проверка истории автомобиля заранее поможет снизить цену. Какие именно нюансы могут сыграть на руку во время торга:
- Большое количество владельцев. Если машина «ходила по рукам», возможно, она технически неисправна или попадала в ДТП. Вы не узнаете, как за ней следили. Продавец не может объяснить, почему так много хозяев? Не покупайте автомобиль. По нашей статистике, если отчет показывает много владельцев, то в восьми из десяти случаев у автомобиля выявляются и другие проблемы — наличие ограничений, залоги и другое.
- Скрученный пробег. Скрученный пробег — одна из самых частных проблем, которая встречается в отчетах с автоисторией. При этом самостоятельно выявить эту проблему довольно сложно. Обратите внимание на салон: у машин с большим пробегом сильно стерты педали, руль, обивка сидений и подлокотник. Но лучше просите диагностическую карту и сопоставляйте цифры. Видите несоответствие — сбрасывайте цену.
- Участие в ДТП. ДТП — самая частая проблема, которая выявляется при онлайн-проверке автомобилей с помощью онлайн-сервисов. Обращайте внимание на места повреждений. Если было лобовое столкновение, то от машины лучше сразу отказаться. На полноценный ремонт уйдет слишком много средств. Увидели в отчете, что ДТП были, но повреждения после них незначительные — повод поторговаться. Так, кстати, можно определить перекупов — они приводят аварийные автомобили в идеальный вид перед продажей. Но за внешним блеском скрываются серьезные проблемы, которые могут нести опасность для жизни водителя и пассажиров. Так что если подержанный автомобиль выглядит как новенький, это тоже повод задуматься и тщательно проверить историю машины.
- Непройденное ТО. Если продавец не показал действующий страховой полис или диагностическую карту, насторожитесь: возможно, автомобиль не прошел техосмотр. Это повод для скидки, а также проверки технического состояния, причем как можно скорее.
- Автомобиль в залоге, кредите, аресте. Насторожитесь, если при осмотре машины нет в наличии СТС, оригинала ПТС или в дубликате указано, что авто использовался менее трех лет. Если при встрече с продавцом есть такие моменты, покажите, что не доверяете и просите скидку. Возможно, «железный конь» куплен в кредит, находится в залоге или в аресте. При покупке такого автомобиля есть риск выложить из кошелька круглую сумму на оплату долгов прошлого владельца или вовсе остаться без машины.
Осмотр
Как будет вести себя продавец
Наши эксперты рассказали, как ведут себя при продаже частники, люди из салонов, с авторынков и перекупщики.
Евгений Логинов, директор компании по подбору автомобилей «Мой эксперт»
С «перекупами» по-разному бывает. Их ценник, как у салонов, зависит от того, за какую сумму они купили машину. Если значительно ниже рынка, при этом без серьезных повреждений и технически исправную, вряд ли скинут — такую машину купят и без скидки. Когда машина с темной историей, битая — «перекуп» охотно пойдет на скидку.
Часто есть риск, что скидка при покупке — капля в море по сравнению со стоимостью дальнейшего обслуживания. Общайтесь с продавцами осторожно. Того же перекупщика вычислить легко. Главное — знать как.
Даниил Рогозинников, психолог
Нечестный продавец будет суетиться, невнятно отвечать на вопросы и торопить с решением. Его сдадут характерная микроулыбка и взгляд, отведенный вправо и вверх. Продавец изначально указывает стоимость с учетом торга. Он заранее знает, сколько может скинуть. Главное, понять это покупателю и постараться не перегнуть палку.
Как вы должны выглядеть и что говорить
Отследите мелочи, будьте внимательны, но непринужденны. Попросите скидку, если нет второго комплекта ключей, покрышек. Потолок автомобиля прокурен и нужно делать химчистку салона? Тоже повод поторговаться.
Как получить большую скидку
Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины
Смотрели с продавцом вдвоем машину, заметил крупную царапину на дверях. Он сказал, что красить не собирался, потому что на ходовые качества не влияет. Была замята рамка «телевизора» и скрыта под декоративной накладкой. Капот не так, как нужно, закрывался, будто был несильный удар. С продавцом решили, что в цене сочтемся. С 360 тыс. руб. получилось скинуть 20 тысяч.
Советы покупателям подержанных машин
Эксперты советуют подходить к выбору машины комплексно: штудировать объявления, «пробивать» информацию о машине в различных службах и рассуждать здраво при осмотре.
Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru
Часто автовладельцы скручивают пробег, скрывают факт ДТП, юридические проблемы, «таксистское прошлое» или указывают в объявлении недостоверную информацию о комплектации. Проверяйте историю машины еще на этапе работы с объявлениями через сайты федеральных служб или специальные сервисы. Если выявили проблемы в автоистории, даже звонить продавцу не стоит. Зачем тратить время на осмотр ненадежной машины? Лучше сэкономьте время и продолжите поиски надежного варианта.
Каждый случай продажи индивидуален. Если царапины на машине с 10-летним опытом — это нестрашно. Хуже, когда они украшают автомобиль предыдущего года выпуска. Тогда стоит приглядеться к машине получше. Возможно, у вас будет хороший шанс сторговать определенную сумму. Но если автомобиль участвовал в ДТП, вряд ли этот шанс доставит большое удовольствие в будущем. Не ведитесь на низкий ценник. Низкая стоимость обычно у проблемных машин. Лучше сразу смотрите автомобили средней и высокой ценовой категории и готовьтесь торговаться.
Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины
Советую читать форумы, потому что база уже накоплена. У каждой машины есть заморочки, болячки, на которые нужно смотреть в первую очередь. Это ржавчина, двигатели-«масложоры», навесное оборудование. Если предыдущий владелец не устранил проблемы, можно «попасть» на немалые деньги.
Я помогал в покупке восьми машин. При встрече с продавцом держите себя спокойно и уравновешенно. Чем меньше говорите, тем больше рассказывает владелец. Я просто осматривал, трогал, открывал. Продавец, видимо, начинает паниковать и рассказывает подробнее, после чего скидывает цену.
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