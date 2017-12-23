Подготовьтесь к встрече с продавцом. Узнайте информацию о машине на сайте ГИБДД, пробейте авто по базам Российского союза автостраховщиков, Федеральной таможенной службы РФ. Промониторьте автомобиль в судах и банках. Это даст исчерпывающую информацию о машине.

количество бывших владельцев;

пробег;

юридические проблемы;

наличие ограничений на регистрационные действия;

информацию об угоне;

историю ДТП

таможенную историю и др.

Настройтесь на объективный осмотр машины

Не стоит отправляться на осмотр машины с целью скинуть цену. Гораздо эффективнее — рассуждать объективно, на продавца это произведет большее впечатление.





Федор Тюрькин, автолюбитель, автослесарь. На счету — 7 проданных машин.





Толковые. Разбираются в машинах, технически подкованные. Могут снизить цену легко и непринужденно, аргументируя. Нытики. Постоянно ноют: «Давай здесь вот скинем, там скинем». Одного я особенно запомнил. Он хотел Субару в обмен на Форд с доплатой. Ныл, ныл, в итоге я уехал. Проходит 2 недели, он снова звонит: готов брать. А я уже продал машину. Перекупы. Такие слетаются на машины с ценой ниже среднерыночной. «Тринашка» в среднем по рынку стоит 150 тысяч. Я за 110 продавал. Для перекупа это уже «шоколадка». А он еще приезжает и просит отдать машину за 90. Дураки. Люди совсем не разбираются в машинах и готовы взять автомобиль за те деньги, которые ты просишь. Адекватные. С такими просто приятно общаться. Мне один раз попался, полтора часа с ним катались, разговаривали. Но машину он не стал брать. Ему другого типа надо было. Я сам сказал ему об этом, объяснил почему. В итоге он так и ездит на той машине. Торг должен быть обоснованным, просто так я не скину. Соглашусь снизить цену, если покупатель увидел следы ремонта, вмятины, нехватку деталей и другие технические недоделки автомобиля. Для себя выделяю пять типов покупателей:

Проверьте, как можно снизить цену





Евгений Логинов, директор компании по подбору автомобилей «Мой эксперт»

Торговаться можно всегда. Можно использовать реальные основания для скидки, а можно — хитрые приемы. Я пользуюсь четырьмя методами:

Сам факт автомобиля с пробегом. Всегда можно скинуть цену на текущее обслуживание. Например, после покупки нужно будет заменить масло, колодки. Условно это стоит 10 тыс. руб. Столько и просите скинуть. Состояние кузова. Часто бывают перекрашенные детали — на этом тоже можно немного сбить цену. Если было не ДТП, а машиной, например, задели забор. Покупка «здесь и сейчас». Лет 5–10 назад я часто наблюдал на рынке: цыгане приходят и пачкой денег перед тобой трясут. Ты хочешь продать машину за 500, а они тянут 400 тысяч. Вот они, деньги, живые, только возьми! На некоторых продавцов это действует. Торг «с запасом». Если вы смотрите Солярис за 500 тысяч рублей, торг нужно начинать с 460–450 тысяч. Продавец откажется, но предложит свою цену. Вы поднимаете ценник, он его опускает. В итоге сходитесь на сумме, которая устраивает обоих. Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru

Проверка истории автомобиля заранее поможет снизить цену. Какие именно нюансы могут сыграть на руку во время торга:

Большое количество владельцев. Если машина «ходила по рукам», возможно, она технически неисправна или попадала в ДТП. Вы не узнаете, как за ней следили. Продавец не может объяснить, почему так много хозяев? Не покупайте автомобиль. По нашей статистике, если отчет показывает много владельцев, то в восьми из десяти случаев у автомобиля выявляются и другие проблемы — наличие ограничений, залоги и другое. Скрученный пробег. Скрученный пробег — одна из самых частных проблем, которая встречается в отчетах с автоисторией. При этом самостоятельно выявить эту проблему довольно сложно. Обратите внимание на салон: у машин с большим пробегом сильно стерты педали, руль, обивка сидений и подлокотник. Но лучше просите диагностическую карту и сопоставляйте цифры. Видите несоответствие — сбрасывайте цену. Участие в ДТП. ДТП — самая частая проблема, которая выявляется при онлайн-проверке автомобилей с помощью онлайн-сервисов. Обращайте внимание на места повреждений. Если было лобовое столкновение, то от машины лучше сразу отказаться. На полноценный ремонт уйдет слишком много средств. Увидели в отчете, что ДТП были, но повреждения после них незначительные — повод поторговаться. Так, кстати, можно определить перекупов — они приводят аварийные автомобили в идеальный вид перед продажей. Но за внешним блеском скрываются серьезные проблемы, которые могут нести опасность для жизни водителя и пассажиров. Так что если подержанный автомобиль выглядит как новенький, это тоже повод задуматься и тщательно проверить историю машины. Непройденное ТО. Если продавец не показал действующий страховой полис или диагностическую карту, насторожитесь: возможно, автомобиль не прошел техосмотр. Это повод для скидки, а также проверки технического состояния, причем как можно скорее. Автомобиль в залоге, кредите, аресте. Насторожитесь, если при осмотре машины нет в наличии СТС, оригинала ПТС или в дубликате указано, что авто использовался менее трех лет. Если при встрече с продавцом есть такие моменты, покажите, что не доверяете и просите скидку. Возможно, «железный конь» куплен в кредит, находится в залоге или в аресте. При покупке такого автомобиля есть риск выложить из кошелька круглую сумму на оплату долгов прошлого владельца или вовсе остаться без машины.

Осмотр

Как будет вести себя продавец

Если времени и желания шерстить сайты нет, но вы знаете госномер или VIN автомобиля, воспользуйтесь специальными сервисами онлайн-проверки. Они помогут узнать:

Наши эксперты рассказали, как ведут себя при продаже частники, люди из салонов, с авторынков и перекупщики.





Евгений Логинов, директор компании по подбору автомобилей «Мой эксперт»

Салоны скидывают редко и мало, потому что имеют с продажи определенный процент. Большинство частников идут на скидку. Они не привязаны к комиссии. Но был случай, когда продавец уперся в цену. У клиента было 500 тыс. руб., у нас стояла задача купить машину за 485 тысяч. Продавец хотел на 5 тысяч дороже, сделка сорвалась. Находим клиенту машину, покупаем еще дешевле — за 470 тысяч. Через две недели звонит тот товарищ, говорит, что созрел. Но было уже поздно.

С «перекупами» по-разному бывает. Их ценник, как у салонов, зависит от того, за какую сумму они купили машину. Если значительно ниже рынка, при этом без серьезных повреждений и технически исправную, вряд ли скинут — такую машину купят и без скидки. Когда машина с темной историей, битая — «перекуп» охотно пойдет на скидку.

Часто есть риск, что скидка при покупке — капля в море по сравнению со стоимостью дальнейшего обслуживания. Общайтесь с продавцами осторожно. Того же перекупщика вычислить легко. Главное — знать как.





Даниил Рогозинников, психолог

Нечестный продавец будет суетиться, невнятно отвечать на вопросы и торопить с решением. Его сдадут характерная микроулыбка и взгляд, отведенный вправо и вверх. Продавец изначально указывает стоимость с учетом торга. Он заранее знает, сколько может скинуть. Главное, понять это покупателю и постараться не перегнуть палку.

Как вы должны выглядеть и что говорить

Будьте уверены в себе, доброжелательны и в меру напористы. Если продавец машины совсем не хочет идти на компромисс, а у вас не хватает денег на покупку, будьте честны. Признайтесь, сколько вы можете заплатить, как для вас важна эта машина. Честность поможет задобрить продавца.









Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобиля avtocod.ru

Отследите мелочи, будьте внимательны, но непринужденны. Попросите скидку, если нет второго комплекта ключей, покрышек. Потолок автомобиля прокурен и нужно делать химчистку салона? Тоже повод поторговаться.

Как получить большую скидку

Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины

Смотрели с продавцом вдвоем машину, заметил крупную царапину на дверях. Он сказал, что красить не собирался, потому что на ходовые качества не влияет. Была замята рамка «телевизора» и скрыта под декоративной накладкой. Капот не так, как нужно, закрывался, будто был несильный удар. С продавцом решили, что в цене сочтемся. С 360 тыс. руб. получилось скинуть 20 тысяч.

Советы покупателям подержанных машин

Эксперты советуют подходить к выбору машины комплексно: штудировать объявления, «пробивать» информацию о машине в различных службах и рассуждать здраво при осмотре.

Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru

Часто автовладельцы скручивают пробег, скрывают факт ДТП, юридические проблемы, «таксистское прошлое» или указывают в объявлении недостоверную информацию о комплектации. Проверяйте историю машины еще на этапе работы с объявлениями через сайты федеральных служб или специальные сервисы. Если выявили проблемы в автоистории, даже звонить продавцу не стоит. Зачем тратить время на осмотр ненадежной машины? Лучше сэкономьте время и продолжите поиски надежного варианта.

Каждый случай продажи индивидуален. Если царапины на машине с 10-летним опытом — это нестрашно. Хуже, когда они украшают автомобиль предыдущего года выпуска. Тогда стоит приглядеться к машине получше. Возможно, у вас будет хороший шанс сторговать определенную сумму. Но если автомобиль участвовал в ДТП, вряд ли этот шанс доставит большое удовольствие в будущем. Не ведитесь на низкий ценник. Низкая стоимость обычно у проблемных машин. Лучше сразу смотрите автомобили средней и высокой ценовой категории и готовьтесь торговаться.

Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины

Советую читать форумы, потому что база уже накоплена. У каждой машины есть заморочки, болячки, на которые нужно смотреть в первую очередь. Это ржавчина, двигатели-«масложоры», навесное оборудование. Если предыдущий владелец не устранил проблемы, можно «попасть» на немалые деньги.

Я помогал в покупке восьми машин. При встрече с продавцом держите себя спокойно и уравновешенно. Чем меньше говорите, тем больше рассказывает владелец. Я просто осматривал, трогал, открывал. Продавец, видимо, начинает паниковать и рассказывает подробнее, после чего скидывает цену.