Автомобиль будущего? Смартфон на колесах!

Старый добрый автомобиль медленно, но верно превращается в высокотехнологичный гаджет — уже дошло до управления жестами! И если древние полагали, что Земля покоится на трех китах, то при разработке автомобилей будущего тремя главными принципами станут — электрификация (гибриды и электрокары), автономное управление (автопилоты и беспилотники) и интерактивность (информационно-развлекательные системы).
В машине будущего три составляющие тесно переплетены, и рывок в одном из направлений сразу же подтягивает за собой прочие. К примеру, развитие автопилотирования заставляет усиливать интерактивность автомобиля, превращая его в смартфон на колесах. В арсенале фирмы Continental уже есть подобные технологии, реализованные на серийных машинах, и множество систем-прототипов.
Мегавольт
Многие автопроизводители планируют к 2050 году отказаться от двигателей внутреннего сгорания. При этом одно из перспективных направлений — так называемые мягкие гибриды (mild hybrid). В основе привычных гибридов лежат дорогостоящие высоковольтные (300–400 В) системы, а в мягких используется электрический контур с напряжением 48 В.
Электрическая часть силовой установки мягкого гибрида состоит из многофункционального генератора, конвертора напряжения (12/48 В) и небольшой дополнительной батареи на 48 В. Генератор питает обе электрические системы, а также работает в режиме стартера и электромотора, помогая двигателю внутреннего сгорания и иногда даже позволяя кратковременно передвигаться на чистой электротяге. Генератор способен и рекуперировать энергию.
Например, мягкий гибрид Renault Scenic с дизелем и механической коробкой передач расходует в смешанном цикле всего 3,5 литра солярки на 100 км. Благодаря простоте и компактности применяемой электрической установки практически любую серийную машину можно сделать мягким гибридом.
Развитие электрокаров ожидаемо идет по пути совершенствования всех компонентов. Модули электродвигателей, объединяющие в себе трансмиссию и элементы высоковольтной системы, становятся компактнее и мощнее. Растет и эффективность систем охлаждения батарей, что значительно повышает срок их службы. В скором времени в серию пойдут системы универсальной подзарядки, позволяющие подключаться к станциям любого типа (двухфазным или трехфазным, переменного или постоянного тока), что сделает процесс «закачки» электричества более удобным и быстрым.
Распространение электрокаров заставило зашевелиться производителей тормозных систем и шин. Для увеличения запаса хода автомобиля шины должны создавать минимальное сопротивление качению, а для обеспечения комфортных условий в салоне — быть малошумными. Новые требования воплощены в шине Continental PremiumContact 6, и при этом прочие ее показатели по сравнению с моделью-предшественницей не ухудшились. Эти шины уже испытал наш эксперт Сергей Мишин (ЗР, № 3, 2017).
Тормоза электромобилей задействуются редко, поскольку работает система рекуперации энергии. Чугунные тормозные диски ржавеют, эффективность торможения падает. И фирма Continental разработала тормозные диски из алюминиевого сплава: они не корродируют, а эффективность та же.
Айкар
Отстранение водителя от управления открывает новые горизонты для повышения интерактивности автомобиля.
Постоянная связь с интернетом и облачные сервисы превращают его в подобие гаджета и развязывают руки дизайнерам и инженерам, которые могут создавать нестандартные интерьеры и наделять машину новыми функциями.
Уже готовы версии приложений для обновления программного обеспечения не только мультимедийной системы, но и блоков управления автомобилем. Водителю не нужно посещать сервис, чтобы перепрошить один из модулей, - он сделает это самостоятельно, как это происходит со смартфоном.
Полным ходом идет разработка приложений на основе облачных сервисов, объединяющих автомобили в сеть. Анализируя собранные данные, можно давать водителям подсказки, актуальные для конкретного времени и места, например о прогнозе погоды, о пробках или авариях. Главный козырь Континенталя в построении таких платформ — универсальный язык программирования.
Свои продукты теперь могут предлагать компании, которые до этого никогда не работали в автомобильной индустрии. Покупатели будут в выигрыше: они получат широкий выбор сервисов и привлекательные цены.
Фото: Continental
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