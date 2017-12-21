Автомобиль будущего? Смартфон на колесах!

Собираем автомобиль будущего, используя технологии сегодняшние и завтрашние. Посмотрим, что получится в итоге.

Старый добрый автомобиль медленно, но верно превращается в высокотехнологичный гаджет — уже дошло до управления жестами! И если древние полагали, что Земля покоится на трех китах, то при разработке автомобилей будущего тремя главными принципами станут — электрификация (гибриды и электрокары), автономное управление (автопилоты и беспилотники) и интерактивность (информационно-развлекательные системы).

В машине будущего три составляющие тесно переплетены, и рывок в одном из направлений сразу же подтягивает за собой прочие. К примеру, развитие автопилотирования заставляет усиливать интерактивность автомобиля, превращая его в смартфон на колесах. В арсенале фирмы Continental уже есть подобные технологии, реализованные на серийных машинах, и множество систем-прототипов.

В основе аудиосистемы без традиционных динамиков лежит принцип звукообразования струнных инструментов. Компактные возбудители, схожие по конструкции с магнитами обычного динамика, встроены в панели салона, которые играют роль колеблющихся мембран. Просчитанное расположение псевдоколонок, конструкция и материалы панелей обеспечивают качественное объемное звучание на уровне премиальных аудио­систем.

Мегавольт

Многие автопроизводители планируют к 2050 году отказаться от двигателей внутреннего сгорания. При этом одно из перспективных направлений — так называемые мягкие гибриды (mild hybrid). В основе привычных гибридов лежат дорогостоящие высоковольтные (300–400 В) системы, а в мягких используется электрический контур с напряжением 48 В.

Электрическая часть силовой установки мягкого гибрида состоит из многофункци­онального генератора, конвертора напряжения (12/48 В) и небольшой дополнительной батареи на 48 В. Генератор питает обе электрические системы, а также работает в режиме стартера и электромотора, помогая двигателю внутреннего сгорания и иногда даже позволяя кратковременно передвигаться на чистой электротяге. Генератор способен и рекуперировать энергию.

Электрическая установка EMR3 сочетает инвертор, электродвигатель и трансмиссию в едином компактном блоке. Мощность — от 50 до 250 кВт. По сравнению с системой предыдущего поколения, отдача на литр объема конструкции увеличена на 65%. Однако основное достоинство EMR3 — легкая интеграция в любой электромобиль. Серийное производство запланировано на 2019 год.

Например, мягкий гибрид Renault Scenic с дизелем и механической коробкой передач расходует в смешанном цикле всего 3,5 литра солярки на 100 км. Благодаря простоте и компактности применяемой электрической установки практически любую серийную машину можно сделать мягким гибридом.

Развитие электрокаров ожидаемо идет по пути совершенствования всех компонентов. Модули электродвигателей, объединяющие в себе трансмиссию и элементы высоковольтной системы, становятся компактнее и мощнее. Растет и эффективность систем охлаждения батарей, что значительно повышает срок их службы. В скором времени в серию пойдут системы универсальной подзарядки, позволяющие подключаться к станциям любого типа (двухфазным или трехфазным, переменного или постоянного тока), что сделает процесс «закачки» электричества более удобным и быстрым.

Генератор 12/48 В — сердце мягкого гибрида. Он чуть больше обычных собратьев: в него встроен инвертор и контур охлаждения статора. Приводной ремень усилен. Благодаря 48‑вольтовой сети генератор, работая как стартер, очень мягко пускает дизель в режиме «старт-стоп». Поскольку дизель отключается при любой удобной возможности, каталитическому нейтрализатору обеспечили периодический обогрев, чтобы поддерживать оптимальную рабочую температуру.

Распространение электрокаров заставило зашевелиться производителей тормозных систем и шин. Для увеличения запаса хода автомобиля шины должны создавать минимальное сопротивление качению, а для обеспечения комфортных условий в салоне — быть малошумными. Новые требования воплощены в шине Continental PremiumContact 6, и при этом прочие ее показатели по сравнению с моделью-пред­шественницей не ухудшились. Эти шины уже испытал наш эксперт Сергей Мишин (ЗР, № 3, 2017).

Тормоза электромобилей задействуются редко, поскольку работает система рекуперации энергии. Чугунные тормозные диски ржавеют, эффективность торможения падает. И фирма Continental разработала тормозные диски из алюминиевого сплава: они не кор­родируют, а эффективность та же.

Тормозная система с алюминиевым тормозным диском напоминает мотоциклетную. Колесо состоит из отдельного внешнего обода и несущей звезды, к которой крепится тормозной диск. По словам инженеров, эта конструкция легче чугунной и работает тише. Изнашиваются только тормозные колодки, а замена всех элементов системы стала проще.

Айкар

Отстранение водителя от управления открывает новые горизонты для повышения интер­активности автомобиля.

Постоянная связь с интернетом и облачные сервисы превращают его в подобие гаджета и развязывают руки дизайнерам и инженерам, которые могут создавать нестандартные интерьеры и наделять машину новыми функциями.

Устройство для сбора информации об автомобиле подключается к диагностическому разъему OBD-II, который устанавливают на машины с 2000 года. Оно отслеживает рабочие параметры многих систем и отсылает их в облачные сервисы. Этими данными могут пользоваться сервисные станции, автопарки различного назначения и даже страховые компании. То есть этот жучок запросто сдаст неадекватного «наездника». В Европе подобная система уже работает.

Уже готовы версии приложений для обновления программного обеспечения не только мультимедийной системы, но и блоков управления автомобилем. Водителю не нужно посещать сервис, чтобы перепрошить один из модулей, - он сделает это самостоятельно, как это происходит со смартфоном.

Полным ходом идет разработка приложений на основе облачных сервисов, объединя­ющих автомобили в сеть. Анализируя собранные данные, можно давать водителям подсказки, актуальные для конкретного времени и места, например о прогнозе погоды, о пробках или авариях. Главный козырь Континенталя в постро­ении таких платформ — универсальный язык ­программирования.

Свои продукты теперь могут предлагать компании, которые до этого никогда не работали в автомобильной индустрии. Покупатели будут в выигрыше: они получат широкий выбор сервисов и привлекательные цены.

Фото: Continental