Девять фраз, которые не стоит говорить сотруднику ДПС в праздники

Далеко не все отдыхают в новогодние каникулы. Для некоторых это особенно горячая пора. Зимние праздники — период повышенной активности дорожно-патрульной службы. А для водителей — дни повышенного риска нежелательных встреч.

У Госавтоинспекции полностью выходными заявлены только 1, 2 и 7 января, в остальные дни официальных каникул некоторые «бумажные» подразделения работают даже по регистрационно-экзаменационным вопросам. У ДПС, как мы понимаем, режим свой — круглосуточно и без выходных. В любую погоду. А тот факт, что у всей «остальной страны» затяжные праздники, настроит инспекторов на определенный лад — максимум внимания выявлению нетрезвых водителей, особенно в населенных пунктах.

Об этом, в частности, говорит тот факт, что в Москве в период с 1 по 8 января организован круглосуточный прием населения в части принятия решений о выдаче транспортных средств, изъятых по статье 27.13 КоАП («Задержание транспортного средства»). Нас ждут!

Новогодняя ситуация

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Не все гаишники — алчные вымогатели. Сначала они изучают поведение и настроение водителя, и если кажется, что клиент подходящий, то ждут предложений с его стороны. Клиентов, не высказывающих предложений, нередко отпускают с миром, если они признали свою вину и более-менее правдоподобно раскаялись.

Что делать, чтобы не показаться подходящим? Прежде всего, воздержаться от глупостей. Конечно, мы не сможем перечислить все неудачные фразы, когда-либо приведшие к фатальным последствиям. Но общие принципы постараемся отследить.

Представим, что накануне вы немного выпили (ну реально немного), так что утром ничего не было, а к обеду вообще бодрячок. Или даже вы вообще непьющий (в это трудно поверить, но свыше 30% россиян не употребляют алкоголь). Вас, тем не менее, остановил инспектор — с неясными намерениями, поскольку вы, по вашим ощущениям, ничего не нарушали. Он представился (может, даже и внятно), попросил показать документы.

В этот момент очень важна ваша первая реплика!

Останавливать на каникулах будут — много и часто. Главные зоны риска — съезды с крупных развязок и улицы в окрестностях супермаркетов. Более всего активна ДПС в поисках пьяных по утрам выходных дней.

Неудачная шутка

«Пожалуйста, два бигмака, большую картошку и кока-колу без льда. А блинчики у вас есть?» — фраза, заимствованная из фильма «День сурка», в этой ситуации не годится, несмотря на праздничные дни. Возможно, инспектор не смотрел этот фильм, и о чем он тогда подумает, не беремся предположить. Возможно, он считает, что вы отдыхаете, тогда как он работает. Возможно, ему по жизни не до шуток, и кто знает, сколько различных юмористов он задержал в предыдущие дни. В конце концов, возможно, у него есть суточный план. В любом случае шутка, которая вам кажется смешной, для него с высокой долей вероятности окажется раздражающим фактором.

Также определенно не подходят фразы «Будьте добры, подержите пиво, я достану права» и «Все, что угодно, только не бросайте меня в кусты!». Известны случаи, когда сотрудники ДПС направляли на освидетельствование совершенно трезвых водителей только потому, что они в шутку упомянули, что со вчерашнего вечера, кроме абсента, ничего не пили. Не потому, что поверили, а чтобы преподать шутнику урок.

При проверке документов инспекторы будут внимательно смотреть вам в глаза и тщательно принюхиваться. Дабы не вызывать необоснованных подозрений, лучше выйти из машины, хотя правила этого не требуют.

А кто ты такой?

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По признанию многих сотрудников ДПС, все они в равной степени не выносят высокомерного и наглого поведения водителей.— реплика плохая.

Во-первых, скорее всего, инспектор догадывается, кого он остановил. Почти у всех, кого лучше не останавливать, это отражено в номерных знаках — сочетании букв или сочетании цифр. Также о многом говорят марка-модель-год выпуска автомобиля. Во-вторых, действие вызывает противодействие: попытка «построить» инспектора с большой вероятностью приведет к тому, что он постарается построить вас. Даже если не за что и изначально у него не было такой цели. При этом на его стороне больше «закона», чем на вашей.

Также не рекомендуют задавать вопрос «Какова причина остановки?» и обращаться к инспектору терминами «командир», «начальник» и «господин бывший милиционер». Устаревшее обращение по званию «товарищ капитан» приемлемо, а в идеале — просто «инспектор». Но без фамильярных интонаций.

Ругать инспектора матом и другими словами в новогоднюю ночь занятие бессмысленное. Совесть не проснется. Но может внезапно проснуться мысль, что в вашем отношении неплохо бы применить статью 319 УК. Оно вам надо? Живите по КоАП!

Это первый и последний раз!

ДПС не любит нытье и стенания. Для барышень это еще куда ни шло, но мужики-нытики инспекторов угнетают. Даже если вы впервые в жизни сели за руль при минимальном остаточном похмелье, не стоит применять умоляющий, просящий тон.

Заверения, что это первый и последний раз, аргументы «вот, везу детишек на ёлку, отпустите, а?», «двадцать лет без нарушений» и «бес попутал» тоже вряд ли сработают. Лучше прямо признать, что остаточное похмелье имеет место быть, оно не оказывает заметного влияния на вашу концентрацию, но вы готовы понести заслуженное наказание. Хотя понятия «остаточное похмелье», конечно, не существует — оно приравнивается к «нетрезвому состоянию».

Если вы трезвы, инспектор не станет доказывать, что вы пьяны — ему это ни к чему, кроме случаев, если вы его предварительно разозлили. Но если вы действительно пьяны, доказать обратное у вас не получится, можете даже не пытаться. А простейшие методы маскировки выхлопа (жвачка, лук, чеснок, конфета и т.п.) однозначно наводят на мысль, что вы определенно приняли, а теперь пытаетесь это скрыть.

Помощь пассажиров при общении водителя с полицией — лотерея, которая иногда может дать нежелательные результаты. ДПС не любит «заступников», особенно тех, кто мало что понимает в ПДД.

Элементарная психология

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Отказ передавать документы в руки инспектору () только усложнит дальнейшее общение. В любую погоду оптимальное решение — для беседы с инспектором выйти из машины. Это ставит вас в равные условия.

Диалог с инспектором допустимо сопровождать записью на диктофон или смартфон, но не следует с этого начинать и затем вести запись демонстративно и вызывающе. В этом случае инспектор начнет действовать настолько по инструкции, что настроить его на миролюбивый лад уже не получится.

Полицейские крайне негативно относятся к перевозке развеселых нетрезвых компаний с музыкой, песнями и выкриками пассажиров, обращенными к ДПС (даже если это поздравления с Новым годом). По понятным причинам, перевозчик такой компании (если он не таксист) вызывает подозрение и неприязнь.

Гаишники бывают разных типов, а типы, как и все мы, бывают в разном настроении. Не создавайте конфликтной ситуации там, где без нее можно обойтись. Если дело неизбежно дошло до протокола, у вас всегда есть возможность написать в нем «с обвинением не согласен».

В праздничные дни риск нарваться — выше среднего. Дабы избежать неприятностей, в сколь-нибудь нетрезвом виде лучше не садиться за руль. Закон есть закон, и тут ничего не поделаешь. В конце концов, это прежде всего ваша безопасность. Просто вызовите такси.

Ну а лучшей первой фразой при встрече с инспектором признана: «Добрый день (вечер), я что-то нарушил?».