Наш БТР против американского Страйкера: чья броня возьмет

Происхождение
Отечественный бронетранспортер БТР-82А с колесной формулой 8х8 принят на вооружение в 2013 году. Производится Арзамасским машиностроительным заводом. Представляет собой основательную модернизацию БТР-80, несущего службу в нашей армии с 1986 года. Родом из СССР? Это не должно смущать. Относительно предшественника у «восемьдесят второго» мощнее двигатель, выше проходимость, эффективность стрельбы с ходу, живучесть, ресурс.
Лучше стали вооружение, прицельные приспособления, средства связи, наблюдения и ориентирования. Усилена противоосколочная и противоминная защита экипажа и десанта, а для питания систем на стоянке установлен автономный дизель-генератор.
А что же конкурент? Его сложно назвать последним писком моды. Пехотный бронетранспортер M1126 Stryker принят на вооружение армии США в 2003 году. Производится компанией General Dynamics Land Systems. В основе Stryker — канадская машина LAV III, принятая на вооружение в 1999-м. Но это не вся родословная. Корни разработки — MOWAG Piranha III H 8x8, представителя семейства швейцарских многоцелевых колесных бронемашин 1994 года рождения. Если копнуть еще глубже, то выяснится, что звучное имя «Пиранья» и первенец семейства появились аж в 1972-м! То есть битва концепций идет еще со времен наших БТР-60/70. Как видим, по новизне конструкций явного лидера нет.
Урок плавания
Компоновку Stryker принято считать классической для данного вида военной техники. Справа спереди по ходу движения — моторно-трансмиссионное отделение. В нем дизельный двигатель Caterpillar и коробка передач — 6-ступенчатый автомат Allison. Слева от силовой установки отделение управления с местом водителя. За водителем справа — место командира. В средней и кормовой части — десантное отделение. Высадка десанта происходит через кормовые двери и люки в крыше корпуса. Вооружение расположено в дистанционно управляемом модуле над сиденьем командира.
БТР-82А спроектирован иначе. Отделение управления находится в лобовой, десантное — совмещенное с боевым в средней, моторно-трансмиссионное — в кормовой части корпуса. Коробка передач — 5-ступенчатая механика, что с точки зрения проходимости и ремонтопригодности лучше, чем американский вариант с автоматом. Дизельный двигатель КамАЗ немного уступает в мощности штатовскому конкуренту. Но по такому показателю, как удельная мощность, машины очень близки. Высадка десанта из отечественного бронетранспортера происходит через двери в бортах, еcть и люки в крыше. Вооружение смонтировано в дистанционно управляемой башенной пулеметно-пушечной установке.
Можно бесконечно долго взвешивать плюсы и минусы конкурирующих компоновочных схем, но у БТРа есть ломовой аргумент в виде высокой проходимости. И дело не только в упомянутой разнице коробок передач. Наш бронетранспортер снабжен жестко подключаемым полным приводом и, главное, принудительными блокировками межколесных дифференциалов (у предшественника — БТР-80, были лишь самоблоки). Американский М1126 таким внедорожным арсеналом не оборудован.
Проигрывает он и еще одну номинацию. Глубина преодолеваемого брода у Stryker — 1,2 метра. Неплохо. Но наш БТР плавает со скоростью 9 км/ч с помощью водометного движителя! В том числе по морю и даже при небольшом волнении. А заокеанские конструкторы в попытке забронировать машину получше пожертвовали плавучестью. Зря!
Главный калибр
Если же сравнить вооружение, то БТР-82А однозначно намнет бока М-1126. У транспортера из США либо пулемет М-240, либо крупнокалиберный пулемет Browning М-2, либо автоматический гранатомет Мк-19. В отечественном модуле вооружения установлены спаренные пулемет ПКТМ и скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А72, стабилизированная в двух плоскостях. Солидный набор для легкобронированного транспортера. С таким вооружением можно не только успешно бороться со Stryker, но и с более тяжелой бронетехникой.
Характеристики бронетранспортеров России и США
|
|
БТР-82А
|
M1126 Stryker
|
Боевая масса, тонн
|
15,4
|
17,2
|
Экипаж, чел.
|
3
|
3
|
Десант, чел.
|
7
|
9
|
Длина, мм
|
7580
|
6950—7250
|
Ширина, мм
|
2985
|
2720–2840
|
Высота, мм
|
2725
|
2640–3160
|
Клиренс, мм
|
475
|
500
|
Мощность двигателя, л.с.
|
300
|
350
|
Коробка передач
|
М5
|
А6
|
Максимальная скорость, км/ч
|
100
|
97
|
Запас хода, км
|
600
|
531
|
Емкость баков, л
|
300
|
215
|
Преодолеваемый подъем, градусов
|
30
|
31
|
Преодолеваемая стенка, м
|
0,5
|
0,6
|
Преодолеваемый брод, м
|
плавает
|
1,2
|
Броня
|
стальная + обивка внутри
|
стальная + композитная
|
Вооружение:
|
|
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