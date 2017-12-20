Наш БТР против американского Страйкера: чья броня возьмет

Не сомневайтесь, есть в России колесная техника не хуже американской! Увы, это не легковые автомобили и грузовики. Но вот сравнение нашего бронетранспортера с его прямым заокеанским конкурентом не в пользу «американца». Итак, БТР-82А против M1126 Stryker.

Отечественный бронетранспортер нынче оснащен скорострельной пушкой и... системой кондиционирования.

Происхождение

Отечественный бронетранспортер БТР-82А с колесной формулой 8х8 принят на вооружение в 2013 году. Производится Арзамасским машиностроительным заводом. Представляет собой основательную модернизацию БТР-80, несущего службу в нашей армии с 1986 года. Родом из СССР? Это не должно смущать. Относительно предшественника у «восемьдесят второго» мощнее двигатель, выше проходимость, эффективность стрельбы с ходу, живучесть, ресурс.

Лучше стали вооружение, прицельные приспособления, средства связи, наблюдения и ориентирования. Усилена противоосколочная и противоминная защита экипажа и десанта, а для питания систем на стоянке установлен автономный дизель-генератор.

Stryker чуть выше своих канадско-швейцарских прототипов — неизбежная расплата за изменение формы днища для лучшей противоминной защиты.

А что же конкурент? Его сложно назвать последним писком моды. Пехотный бронетранспортер M1126 Stryker принят на вооружение армии США в 2003 году. Производится компанией General Dynamics Land Systems. В основе Stryker — канадская машина LAV III, принятая на вооружение в 1999-м. Но это не вся родословная. Корни разработки — MOWAG Piranha III H 8x8, представителя семейства швейцарских многоцелевых колесных бронемашин 1994 года рождения. Если копнуть еще глубже, то выяснится, что звучное имя «Пиранья» и первенец семейства появились аж в 1972-м! То есть битва концепций идет еще со времен наших БТР-60/70. Как видим, по новизне конструкций явного лидера нет.

Подвеска БТРа очень комфортабельная, подобное упражнение не заканчивается чувствительной встряской для экипажа.

Урок плавания

Компоновку Stryker принято считать классической для данного вида военной техники. Справа спереди по ходу движения — моторно-трансмиссионное отделение. В нем дизельный двигатель Caterpillar и коробка передач — 6-ступенчатый автомат Allison. Слева от силовой установки отделение управления с местом водителя. За водителем справа — место командира. В средней и кормовой части — десантное отделение. Высадка десанта происходит через кормовые двери и люки в крыше корпуса. Вооружение расположено в дистанционно управляемом модуле над сиденьем командира.

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БТР-82А спроектирован иначе. Отделение управления находится в лобовой, десантное — совмещенное с боевым в средней, моторно-трансмиссионное — в кормовой части корпуса. Коробка передач — 5-ступенчатая механика, что с точки зрения проходимости и ремонтопригодности лучше, чем американский вариант с автоматом. Дизельный двигатель КамАЗ немного уступает в мощности штатовскому конкуренту. Но по такому показателю, как удельная мощность, машины очень близки. Высадка десанта из отечественного бронетранспортера происходит через двери в бортах, еcть и люки в крыше. Вооружение смонтировано в дистанционно управляемой башенной пулеметно-пушечной установке.

Можно бесконечно долго взвешивать плюсы и минусы конкурирующих компоновочных схем, но у БТРа есть ломовой аргумент в виде высокой проходимости. И дело не только в упомянутой разнице коробок передач. Наш бронетранспортер снабжен жестко подключаемым полным приводом и, главное, принудительными блокировками межколесных дифференциалов (у предшественника — БТР-80, были лишь самоблоки). Американский М1126 таким внедорожным арсеналом не оборудован.

Проигрывает он и еще одну номинацию. Глубина преодолеваемого брода у Stryker — 1,2 метра. Неплохо. Но наш БТР плавает со скоростью 9 км/ч с помощью водометного движителя! В том числе по морю и даже при небольшом волнении. А заокеанские конструкторы в попытке забронировать машину получше пожертвовали плавучестью. Зря!

У американского бронетранспортера десант высаживается через широкий проем в кормовой части. А вот дверь-трап удобна, когда сзади ровно и много свободного места.

Главный калибр

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Формально защищенность экипажа Stryker выше. Во всяком случае, в характеристиках М1126 на этом всегда сделан акцент. Но навеска поверх стальной брони дополнительного керамического слоя MEXAS не делает машину легче и, увы, не превращает в танк — защита не становится безоговорочно противоснарядной. Да и задачи у легкобронированного транспортера совсем не танковые — доставка мотострелков к месту назначения и огневая поддержка. Его конек — подвижность, скорость, маневренность, проходимость, плавучесть. И грех ради незначительного усиления защиты одни свойства ухудшать, а от других совсем отказываться. Здесь нужен компромисс. И наш БТР к нему ближе. Он не перетяжелен броней — она была и остается противопульной. А в виде дополнительной защиты борта с внутренней стороны обиты противоосколочными кевларовыми панелями. И пол внутри укрыт мощными матами — это усиление противоминной защиты.

Если же сравнить вооружение, то БТР-82А однозначно намнет бока М-1126. У транспортера из США либо пулемет М-240, либо крупнокалиберный пулемет Browning М-2, либо автоматический гранатомет Мк-19. В отечественном модуле вооружения установлены спаренные пулемет ПКТМ и скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А72, стабилизированная в двух плоскостях. Солидный набор для легкобронированного транспортера. С таким вооружением можно не только успешно бороться со Stryker, но и с более тяжелой бронетехникой.

Усиленное бронирование штука хорошая, только исходный швейцарский транспортер Piranha плавает, а американский Stryker на его базе — нет.

Характеристики бронетранспортеров России и США