Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как вы поступите, исходя из собственного опыта и водительских навыков?

Представьте следующую ситуацию. Вы за рулем легкового автомобиля (на схеме он белого цвета), двигаетесь со скоростью 40 км/ч по городу. Проезжая часть покрыта коркой льда. В 50 метрах перед вами у тротуара останавливается автомобиль (на схеме он красного цвета). Ширина дороги позволяет вам объехать остановившуюся легковушку, не выезжая при этом на встречную полосу. Для этого вы принимаете левее, прижимаясь к разделительной полосе, и продолжаете двигаться в прежнем темпе. Когда до припаркованного автомобиля остается около 20 метров, его водитель неожиданно открывает дверь. Как вы будете действовать?

Предлагаем проголосовать за оптимальный, на ваш взгляд, вариант ответа, а оценку всем возможным действиям водителя дадим на следующей странице.