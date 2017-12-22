Чего хочет женщина на Новый год?

Приятные пробуждения весь год
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Свежий воздух
Состояние воздуха дома — один из важных критериев для поддержки хорошего самочувствия, иммунитета и увлажненной кожи. Центральное отопление ужасным образом действует на воздух в доме. В результате наши слизистые пересушиваются, на них появляются микротрещины, местный иммунитет падает и перестает сопротивляться болезнетворным бактериям, развивается хронический насморк, кашель, нарушается сон. Коже сухой воздух также вреден. Пересушенная она начинает шелушиться и доставлять неприятные ощущения. А теперь представьте, что вы можете подарить возможность избавиться от всех этих проблем. Чистый и увлажненный воздух в доме поможет обеспечить мойка воздуха Philips благодаря эффективной технологии увлажнения NanoCloud и очищению на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect. Подарите здоровый и свежий воздух!
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Новую себя
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Разнообразие в рутине
Мы все каждое утро чистим зубы. Этот вопрос стал такой будничной рутиной, что на него особо не обращаешь внимание. Именно в этот момент есть риск того, что чистка зубов станет посредственной, не обеспечивающей достаточный уход. И тут технологичная щетка может исправить ситуацию. Кажется, что зубная щетка странный подарок женщине на Новый год. Но только не Philips Sonicare DiamondClean Smart! Такое устройство — полноценный функциональный гаджет, практически айфон среди щеток: 5 режимов чистки и 4 насадки позволяют выбрать самый приятный для себя формат чистки. Вся информация о чистке передается через Bluetooth в приложение Philips Sonicare на телефоне — отслеживание в реальном времени поможет понять, достаточно ли тщательно очищены зубы, и научит достигать лучших результатов при чистке.
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Больше времени для удовольствий
В вопросах красоты общество ставит для женщин высокую планку. При этом ухоженная внешность воспринимается как само собой разумеющееся — редкий мужчина действительно понимает, сколько усилий требуется на все эти процедуры. Например, фотоэпиляция в салоне — это 8–15 сеансов, на которые надо найти время в своем расписании. А ведь его можно было бы потратить на увлечения и удовольствия. Фотоэпилятор для домашнего использования Philips Lumea существенно экономит время — никуда не нужно ехать, а сеансы можно проводить в любое свободное время под любимый сериал. При регулярном использовании эффект сохраняется до 6 месяцев, на протяжении которых можно не думать об удалении волос. Понятное дело, что это не тот подарок, который делают в конфетно-букетный период. Но если у вас уже сложились доверительные отношения, то такой подарок будет очень кстати.
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