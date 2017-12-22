Чего хочет женщина на Новый год?

Абсолютно не понятно! Женщины, как и люди вообще, разные, и желания у них тоже разные. Чтобы облегчить мужчинам выбор подарка, мы решили сделать подборку вещей, которые будут приносить пользу и делать жизнь приятной вне зависимости от вкусовых предпочтений.

Приятные пробуждения весь год

Большинству из нас зимой серьезно недостает света. Просыпаться, когда на улице еще темно, мучительно. При этом, какой бы сигнал будильника не был выбран, буквально через три дня он начинает действовать на нервы. Просыпаться от резких звуков — это стресс для организма. Световой будильник Philips имитирует рассвет — начиная с деликатного слабого свечения, он разгорается до интенсивного желто-оранжевого. Таким мягким способом активируется центр бодрствования — пробуждение становится приятнее. Для тех, кто боится проспать, есть возможность подстраховаться одним из трех приятных звуковых сигналов будильника, среди которых, например, пение птиц, или радио, запущенным в нужное время. Восточная пословица убеждает: «Если любишь человека — дай ему поспать». Мы продолжим: «Если уж ему нужно проснуться — пусть это будет приятно».





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Свежий воздух

Состояние воздуха дома — один из важных критериев для поддержки хорошего самочувствия, иммунитета и увлажненной кожи. Центральное отопление ужасным образом действует на воздух в доме. В результате наши слизистые пересушиваются, на них появляются микротрещины, местный иммунитет падает и перестает сопротивляться болезнетворным бактериям, развивается хронический насморк, кашель, нарушается сон. Коже сухой воздух также вреден. Пересушенная она начинает шелушиться и доставлять неприятные ощущения. А теперь представьте, что вы можете подарить возможность избавиться от всех этих проблем. Чистый и увлажненный воздух в доме поможет обеспечить мойка воздуха Philips благодаря эффективной технологии увлажнения NanoCloud и очищению на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect. Подарите здоровый и свежий воздух!

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Новую себя

Часто любовь женщин к нарядам и новым образам продиктована не столько желанием внимания, сколько возможностью перевоплотиться и ощутить себя немного другим, новым человеком. Волосы — важный элемент стиля и простой инструмент для изменения внешности. Идеально прямые, решительно вьющиеся, свободно спускающиеся прядями — все это совершенно разные истории. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти эксперименты не вредили здоровому виду волос. Поэтому важно, чтобы стайлер предлагал не только множество вариантов укладки, но и защиту. Мультистайлер Philips нагревается за 45 секунд, оснащен 15 насадками, при этом нагревательные элементы имеют керамическое покрытие, которое обходится с волосами бережно.

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Разнообразие в рутине

Мы все каждое утро чистим зубы. Этот вопрос стал такой будничной рутиной, что на него особо не обращаешь внимание. Именно в этот момент есть риск того, что чистка зубов станет посредственной, не обеспечивающей достаточный уход. И тут технологичная щетка может исправить ситуацию. Кажется, что зубная щетка странный подарок женщине на Новый год. Но только не Philips Sonicare DiamondClean Smart! Такое устройство — полноценный функциональный гаджет, практически айфон среди щеток: 5 режимов чистки и 4 насадки позволяют выбрать самый приятный для себя формат чистки. Вся информация о чистке передается через Bluetooth в приложение Philips Sonicare на телефоне — отслеживание в реальном времени поможет понять, достаточно ли тщательно очищены зубы, и научит достигать лучших результатов при чистке.

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Больше времени для удовольствий

В вопросах красоты общество ставит для женщин высокую планку. При этом ухоженная внешность воспринимается как само собой разумеющееся — редкий мужчина действительно понимает, сколько усилий требуется на все эти процедуры. Например, фотоэпиляция в салоне — это 8–15 сеансов, на которые надо найти время в своем расписании. А ведь его можно было бы потратить на увлечения и удовольствия. Фотоэпилятор для домашнего использования Philips Lumea существенно экономит время — никуда не нужно ехать, а сеансы можно проводить в любое свободное время под любимый сериал. При регулярном использовании эффект сохраняется до 6 месяцев, на протяжении которых можно не думать об удалении волос. Понятное дело, что это не тот подарок, который делают в конфетно-букетный период. Но если у вас уже сложились доверительные отношения, то такой подарок будет очень кстати.

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