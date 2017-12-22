Страна на колесах: россияне никогда не откажутся от своего авто

Власти Москвы пытаются решить проблему пробок и нехватки парковочных мест, заставив жителей пересесть на общественный транспорт или арендованные машины. И вроде как они уже начинают это делать. Но в регионах, несмотря на непростую жизнь, покупка автомобиля часто по-прежнему доказательство того, что твоя жизнь удалась.

Россияне учатся водить

Сейчас автопарки Москвы и Подмосковья все еще остаются крупнейшими среди российских регионов. Так, в столичном ГИБДД сегодня числится 3,75 млн легковых машин, еще 2,59 млн автомобилей зарегистрировано в Московской области, согласно данным агентства «Автостат». В результате на столичный регион суммарно приходится 15% всего автопарка страны. Неудивительно, что уровень автомобилизации здесь тоже самый высокий: на 1000 жителей Подмосковья приходится 348 легковых машин, в столице — 311 единиц.

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Для сравнения, в среднем по России обеспеченность автомобилями составляет 290 штук на 1000 жителей, причем в 46 регионах она еще ниже этого показателя. Во многом именно низким уровнем автомобилизации в стране объясняется тот факт, что, в отличие от Москвы, в целом по России ряды автомобилистов продолжают расти, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в последние годы и рост стоимости владения машиной. Как показывает статистика ГИБДД, в 2016 году обладателями водительских прав категории «B» стали 1,43 млн россиян — на 3% больше, чем годом ранее. О растущей автомобилизации в стране свидетельствует и недавний опрос «Левада-Центра», согласно которому передвигаться на личном автомобиле сегодня предпочитают 29% респондентов, хотя в 2003 году таковых было всего 8%.

Как отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, недостаточно высокий уровень развития общественного транспорта в ряде регионов и относительно спокойная ситуация на дорогах подталкивают потребителей к тому, чтобы стать автовладельцем.

«Желание водить автомобиль не зависит от развитости общественного транспорта или доступности услуг такси. Свобода, независимость, престиж и комфорт имеют большое значение, ради которого люди, если им позволяют средства, готовы нести расходы на содержание личной машины», — добавляет заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

Каршеринг шагает по стране

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PwC

Согласно результатам опроса «Левада-Центра», значительно увеличился спрос у россиян на услуги такси — доля выросла с 3% в 2003 году до 12% в 2017-м. Во многом этому способствовало снижение стоимости поездки на такси, которая за последние несколько лет стала доступнее почти на 30%. Кроме того, с развитием мобильных приложений услуги такси стали еще и удобнее. Вместе с тем вслед за двумя столицами в регионах начинают появляться каршеринговые сервисы . На сегодняшний день поминутная аренда автомобиля уже доступна, например, в Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде и Уфе. Как прогнозируют в, роста популярности каршеринга в ближайшее время стоит ожидать в первую очередь в тех городах, где распространены платные парковки.

Гендиректор «АвтоСпецЦентра KIA Столица» Алексей Потапов напоминает также, что эксплуатация автомобиля требует дополнительных затрат — техническое обслуживание, страховка, топливо, ремонт или замена запчастей. Но за пределами крупных городов автомобиль был и остается необходимостью, позволяя решать множество повседневных проблем — перевозки, транспортировка небольших грузов и т.д.

Без пересадки

Между тем подавляющее число россиян продолжает ездить на общественном транспорте. Самым востребованным в нашей стране остается автобус, причем на фоне постепенного роста автомобилизации в стране число россиян, передвигающихся на этом виде транспорта, остается неизменным — 42% в 2003 и 2017 годах. Каждый третий участник опроса «Левада-Центра» сказал, что также пользуется маршрутным такси, с 8% до 12% увеличилась доля пассажиров метро, по 10% респондентов ездят на троллейбусе или трамвае. Как отмечают в «GiPA Россия», автобус — самый доступный вид общественного транспорта, ведь метро есть не везде, а троллейбусы и трамваи требуют наличия инфраструктуры.

По словам Алексея Потапова, высокая доля россиян, пользующаяся общественным транспортом, объясняется низкой покупательной способностью населения. Для многих автомобиль является средством роскоши ввиду его высокой стоимости, а также стоимости обслуживания. В сравнении с месячным проездом на общественном транспорте затраты на обслуживание автомобиля будут значительно выше. Сюда же можно отнести невысокое качество дорожного покрытия, из-за которого происходит быстрый износ деталей, что ведет к частому ремонту автомобиля и замене комплектующих, что требует не только финансовых, но и временных затрат. Поэтому общественный транспорт для многих россиян является безальтернативным источником перемещения. И в этом случае доля тех, кто пользуется общественным транспортом, вряд ли изменится кардинально.

Россия отстала навсегда

По уровню обеспеченности населения автомобилями Россия значительно отстает от европейских стран, где этот показатель варьируется от 479 автомобилей во Франции до 619 машин в Италии. При этом в некоторых странах Европы этот уровень в последнее время даже снижается, в частности из-за увеличения расходов на владение и обслуживание автомобилей, включая рост налогов и цен на бензин, страховые издержки и увеличение числа платных парковок. Впрочем, деавтомобилизация происходит, прежде всего, за счет уменьшения количества машин в семье, но полностью от владения автомобилем европейцы пока не отказываются.

Однако даже этот процесс не поможет России быстро приблизиться к европейским показателям обеспеченности населения автомобилями, считает Алексей Потапов. По его словам, с экономической точки зрения такие факторы, как укрепление курса рубля, снижение ставок по автокредитам и снижение стоимости пользования автомобилем, могут оказать положительное влияние на рост автомобилизации в России. А это значит, что, несмотря на усилия властей в столице и других крупных городах, россияне продолжат приобретать автомобили — как новые, так и подержанные.

Генеральный директор «GiPA Россия» Александр Груздев полагает, что хотя Россия никогда сравняется с Европой по уровню автомобилизации, обеспеченность россиян личным транспортом, безусловно, будет расти.

Фото: depositphotos.com и АГН «Москва»