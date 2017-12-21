Обновленный Kia Sorento Prime: первый тест-драйв

Делимся первыми впечатлениями от тест-драйва обновленного кроссовера Kia Sorento Prime.

Рестайлинговую машину легко узнать по иной форме бамперов. Из-за них длина Sorento Prime увеличилась на 20 мм.

Повод: рестайлинг среднеразмерного кроссовера Kia Sorento Prime

Место действия: Петрозаводск, Россия.

Впечатления: Kia Sorento Prime в России — автомобиль еще молодой. У нас его начали продавать два года назад. В Южной Корее, где машину знают под именем Sorento (без приставки Prime), он появился чуть раньше. Самое время для обновления, которое коснулось и российской версии.

Мировая премьера рестайлинговой машины прошла в 2017 году во Франкфурте.

Фары головного света теперь полностью светодиодные, а не биксеноновые, как раньше.

Обновленный Sorento Prime, как и дореформенная машина, будет продаваться у нас с бензиновым двигателем 2.4 GDI с непосредственным впрыском топлива (мощностью 188 л. с.) и дизелем 2.2 CRDI (200 л.с., 441 Н.м). А вот вместо бензинового мотора рабочим объемом 3,3 л теперь новая 3,5-литровая V-образная шестерка мощностью 249 л.с. Одно из главных технических новшеств — 8-ступенчатая гидромеханика разработки концерна Hyundai-Kia. Она дебютировала на седане Cadenza второго поколения (в России не продается). Применительно к Sorento Prime новый 8-ступенчатый автомат будет доступен в паре с дизельным двигателем или с 3,5-литровым бензиновым мотором. А вот младшей версии 2.4 GDI полагается 6-ступенчатый автомат, правда, модернизированный.

Как и положено, рестайлинговая машина отличается от предшественника иной формой бамперов. Из-за этого длина автомобиля увеличилась на 20 мм, достигнув ровно 4,8 м. Изменилась и решетка радиатора.

В салоне стало уютней. У кресел четыре варианта обивки на выбор. Плюс новый руль. Теперь он четырехспицевый. Есть и электропривод положения рулевой колонки. В центре передней панели восьмидюймовый сенсорный дисплей, а музыкальная система от Harman Kardon.

В салоне новый четырехспицевый руль. В центре передней панели 8-дюймовый сенсорный дисплей, плюс изменился дизайн блока управления климат-контроля.

У фирменной системы Drive Mode Select появился новый режим Smart

В базовой версии у Sorento Prime 7-дюймовый монитор, а начиная с комплектации Prestige — 8-дюймовый.

В салоне теперь предусмотрена беспроводная зарядка для телефона.



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Шасси, как и прежде, неплохо сбалансировано, так что управлять автомобилем легко и приятно. Работу дизеля на холостых оборотах почти не слышно. Равно как и барабанящих камешков по задним аркам. У системы выбора режимов движения Drive Mode Select помимо привычных Comfort, Eco и Sport появился еще один режим Smart. В нем автомобиль подстраивается под манеру езды водителя: нажмешь педаль акселератора посильнее — перейдет в Sport, поедешь спокойнее — переключится в Eco.

С восьмиступенчатым автоматом кроссовер стал экономичнее. После того, как я проехал по асфальту, а затем прохватил по грунтовке за рулем дизельной машины, взглянул на показания трип-компьютера. Он высветил средний расход топлива: 8,5 л на 100 км. Sorento Prime с бензиновым 3,5-литровым мотором несется как ураган и съедает при этом 16 л на сотню. Для такой мощной и большой машины — хороший результат.

Корейцы предлагают четыре варианта отделки сидений. Есть и двухцветные.

Перспективы: цены… ждем. Их огласят ближе к началу продаж, то есть к февралю. Учитывая то, что дореформенный Kia Sorento Prime был довольно популярен у российских покупателей (за одиннадцать месяцев 2017 года продали 5482 кроссовера, что на 84,5% больше, чем за тот же период 2016-го), рестайлинговый тоже будет востребован.

Для кроссовера предлагается семь цветов кузова на выбор.

Оценка: автомобиль стал симпатичнее и экономичнее. По-прежнему можно выбрать как пятиместную модификацию кроссовера, так и семиместную. Это плюс. А для желающих сэкономить в продаже остается старый, более доступный, пятиместный Sorento прошлого поколения.

Подробности: ЗР, 2018, № 02.

Фото: автора и Kia