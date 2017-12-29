Самые необычные елки для настоящих автолюбителей

Мы нашли новогодние елки, оформленные в автомобильном стиле. Фанатам четырех колес посвящается.

Большинство людей украшают праздничную елку традиционно — шариками и «дождиком». Но ведь иногда хочется чего-то необычного, порадовать креативом себя любимого, детей и новогодних гостей. Можно включить фантазию самому или же воспользоваться идеями из нашей фотоподборки. Время еще есть, а необходимые украшения настоящий автомобилист найти сумеет. При взгляде на такую елку идея загадываемого под бой курантов желания приходит на ум сама собой. Пусть мечта о новой машине в новом году у вас сбудется!





В свою очередь, инженеры General Motors нарядили, словно елочку, кроссовер GMC Terrain, с вполне научной целью: они решили выяснить. как новогодние украшения могут изменить ездовые характеристики автомобиля и отразиться на его экономичности. Какие выводы сделали? Об этом читайте тут.

Кроме елки, к новогодним атрибутам вполне можно отнести календарь. И уж в этой сфере рекламщики автофирм оттягиваются от всей души!

Фото: instagrame.com, pinterest.com,фарфоровая мануфактура farforspb