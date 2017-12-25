Автомобиль в «тотал»: стихия способна на все!
Матушка-природа не устает напоминать нам о том, кто настоящий хозяин на планете. Материальные потери из-за погодных катаклизмов не идут ни в какое сравнение с человеческими. Однако порча любого имущества, например, автомобиля, особенно когда последствия непоправимы, а транспорт не застрахован, тоже становится серьезным ударом. Природа часто отправляет автомобили на списание. Рассмотрим подборку фотографий машин, пострадавших из-за буйства стихий.
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