Скажем прямо — наши автомобилисты в массе своей категорически не желают тратить на видеорегистратор больше 3000–4000 рублей. Рассуждают так: «Ну у всех же висят камеры, пусть и у меня будет. Главное — чтобы недорого. Снимает? Да, как-то снимает. Ну и ладно. А все эти ваши функции, Wi-Fi, быстросъемные кронштейны и прочее в региках за 7–10 тысяч рублей и больше — от лукавого».

И вот вопрос. Можно ли найти видеорегистратор, чтобы стоил 3–4 тыс. рублей, но при этом обеспечивал достойное качество видео? А не просто видимость наличия камеры. Тут есть два варианта.

Первый — обратиться к китайским интернет-магазинам. Например, небезызвестному AliExpress. Выбор — из сотен дешевых моделей категории «noname», когда о производителе ничего толком не известно. В 90% случаев — даже его название :) Под лозунгом «а что вы хотели за эти деньги?» россиянам массово продают регистраторы с хрустящими корпусами, кривым переводом меню, а самое главное — с низкой надежностью. Такое устройство в любой момент может глюкануть, включаться/выключаться по своему желанию, а то и вовсе втихую перестанет записывать ролики. Это не считая того, что речь о нормальной гарантии даже не идет.

Второй вариант — более разумно потратить деньги на устройство, которое редко, но весьма метко способно помочь вам сэкономить «тонны» нервов, десятки тысяч рублей. А то и вовсе избежать посещения мест. не столь отдаленных. В таком случае выбирать следует среди младших моделей марок с именем. Которые благодаря собственному штату разработчиков предлагают добротные во всех отношениях бюджетные регистраторы.

Возможность установить низкую цену в этом случае становится следствием больших объемов продаж — банальный закон экономики. Популярность — Большие объемы выпуска — Низкая цена.

Среди таких производителей — прежде всего, русский AdvoCam. Это самый популярный бренд регистраторов в нашей стране — номер один по объему продаж автокамер за 2016 год.

Еще конкретнее? Вот русский видеорегистратор AdvoCam—FD4 — пожалуй, самый продуманный бюджетник 2017 года. Модель, в которой производитель отказался практически от всех необязательных опций и сосредоточился на главном — на качестве съемки видео. Да так, что камера по качеству записи находится на одном уровне с вдвое более дорогими регистраторами. При этом второй главный параметр, на который ориентировался разработчик, — ценник — даже ниже психологической отметки в 4000 рублей. AdvoCam—FD4 предлагается на «Яндекс.Маркете» за три с небольшим тысячи.

AdvoCam—FD4 — обновленная версия модели AdvoCam—FD One — самого продуманного бюджетного регистратора прошлого, 2016 года. Корпус стал более вытянутым вширь и тонким, а вот начинка ничуть не изменилась. В редакционном материале zr.ru «Супертест популярных видеорегистраторов до 7 тысяч рублей» AdvoCam—FD One завоевал первое место по качеству съемки. И на 8 баллов (177 против 169) обошел серебряного призера — напичканный дополнительными функциями регистратор с ценой более чем в полтора раза выше. Поэтому можно без сомнения утверждать, что новая модель 2017 года AdvoCam—FD4 получила «суперсилу» своего предшественника — быть наилучшим выбором для рациональных автомобилистов.

Секрет успеха прост — конкуренты, «мотайте на ус»:

1. Настоящие разработчики

Костяк команды AdvoCam составляют инженеры с 20-летним опытом разработки профессиональных систем видеонаблюдения. Видеорегистраторы AdvoCam — это проектирование дизайна и схемотехники исключительно российскими специалистами. Таким образом, есть возможность при необходимости вносить изменения и улучшать модели, делая их еще более надежными. Это принципиально отличает AdvoCam от брендов, которые пользуются услугами китайских фабрик и практически сразу же после поступления устройства забрасывают его поддержку. А в случае моделей с «Али» вы почти гарантированно лишены и нормальной техподдержки, и обновления прошивок.

2. Нестандартный подход

Все тот же опыт русских инженеров AdvoCam позволяет не использовать стандартные дорогие комплектующие раскрученных производителей. Не бояться экспериментировать с не очень популярным «железом» и в результате добиваться отличных результатов в уровне съемки. «Гвоздь» AdvoCam—FD4 — это 2 Мп матрица SOI JX-F02. Размер каждого пикселя здесь составляет 3х3 мкм, тогда как в большинстве CMOS—сенсоров бюджетных регистраторов он почти в два раза меньше. А чем крупнее пиксель, тем больше света он может получить и тем самым обеспечить лучшую картинку в условиях плохого освещения.

Еще одна важная составляющая съемки AdvoCam—FD4 — светосильный объектив. Как правило, диафрагма объективов бюджетных регистраторов находится в районе F/2.2–2.8. Чем показатель меньше, тем «глазок» более светосильный. И тем яснее будет видео в темноте. Значение модели AdvoCam — F/2.0, что нечасто встретишь даже в устройствах ценой в районе 10 000 рублей. Само собой, как и во всех моделях бренда, объектив состоит из долговечных стеклянных линз — в отличие от пластиковых, они не могут треснуть из-за перепада температур или со временем помутнеть.

Итог — съемка, при которой днем вы сможете рассмотреть госномера машин на расстоянии 10–15 метров, а ночью до 8–10 метров. В то время как схожие по цене модели, в первую очередь китайский безымянный ширпотреб с «Али», в дневное время в лучшем случае обеспечат до 8–10 метров, а в ночное — хорошо если у вас получится увидеть хоть какие-то детали в нагромождении темных пикселей.

3. Адаптация к российским условиям эксплуатации

Любой регистратор, который продается в России, должен уметь работать зимой — в мороз, а летом — в жару. Должен стойко держаться на ухабах и не разваливаться после первой же поездки по отечественным дорогам. В теории. На практике все максимально грустно — в большинстве случаев у недорогих китайских регистраторов никаким учетом российских реалий даже не пахнет. А что AdvoCam? AdvoCam в городе Александров Владимирской области на собственном производстве трясет регистраторы на вибростендах, морозит и «поджаривает» в температурных камерах. И только после успешных испытаний выпускает в продажу.

Кстати, в Александрове происходит еще и предсерийная сборка первых партий регистраторов, чтобы еще раз все проверить и избежать ошибок при массовом производстве. Интересная деталь — материнские платы для предсерийной сборки производятся здесь же, в России.

Итого

Русский AdvoCam—FD4 — это самый продуманный бюджетный видеорегистратор уходящего 2017-го и наступающего 2018 года. Новый бюджетный хит лидера российского рынка видеорегистраторов. Ничего лишнего, только отличная съемка и днем, и ночью за минимально возможный ценник. Стоит 3400 рублей, но снимает на уровне моделей с ценником вдвое дороже. Оригинальная отечественная инженерная разработка, высокая надежность, полная адаптация к российским условиям использования. И приятный бонус — возможность работы в качестве веб-камеры при подключении к компьютеру.