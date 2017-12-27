Подарок с подарком: Full HD видеорегистратор с дополнительной камерой

Один подарок хорошо, а два — лучше! Следуя этой простой логике, стоит рассмотреть в качестве подарка себе или близким видеорегистратор с двумя камерами. Возвращаясь к началу, перефразируем поговорку еще раз. Одна камера — отлично, две — просто прекрасно!

Чтобы запись с видеорегистратора признали доказательством в суде, она должна быть хорошо читаемой. Именно поэтому SUPRA выпустила новый регистратор SCR-833DC, ведущий съемку в формате Full HD с максимальным разрешением 1080 пикселей. Второй важный параметр — угол обзора, от которого зависит, попали ли в кадр все обстоятельства происшествия. Здесь тоже все в полном порядке. Камера новинки смотрит на мир пристально и широко, с углом обзора в 120 градусов. На самом деле диапазон съемки еще шире. Конструкция крепления к кронштейну позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов. Что важно, скажем, при разговоре с подошедшим автоинспектором. Но и это еще не все. В подарок к основной камере идет дополнительная. Компактная и легкая, она может быть установлена в любом месте по вашему усмотрению. Например, «лицом» в салон. Угол ее обзора составляет исчерпывающие в таком контексте 70 градусов. Таким образом, видеорегистратор SUPRA SCR-833DC обеспечивает в буквальном смысле круговой обзор и в случае необходимости готов снабдить вас надежными свидетельскими показаниями.

Чем еще примечательна новинка? Отлично читаемый с любой точки зрения дисплей — это раз. Встроенный аккумулятор для съемки повреждений снаружи машины — два. Микрофон и динамик для записи разговоров с инспектором или другими участниками дорожного движения — это три и четыре. Остальные пункты откройте для себя в коротком, но познавательном видео о продукте:

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