Почему двигатель «троит», и что с этим делать?

Выражение «движок троит» возникло в эпоху засилья четырехцилиндровых двигателей. «Троит» означало, что один из цилиндров мотора не работает, а за него отдуваются оставшиеся три.

Выражение настолько пришлось ко двору, что автоматически распространилось и на остальные моторы — вне зависимости от числа цилиндров. Поэтому даже двухцилиндровая Ока частенько «троила» — хотя правильно было бы говорить «однила». А с современными европейскими тенденциями к распространению 3-цилиндровых двигателей такие моторы получат возможность «двоить». Но использовать все равно будут слово «троить».

Что может вызвать неработоспособность одного цилиндра? Основных причин, как мы знаем еще со времен карбюраторных моторов, всего две: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Что ж, начнем загибать пальцы:

Не работает свеча зажигания

Барахлит высоковольтный провод (у кого остался…)

Капризничает индивидуальная катушка зажигания и ее проводка (часто бывает, что ею пообедали крысы)

Отказала форсунка (либо переливает, либо не открывается) или ее проводка

Свеча и высоковольтный провод. Эта парочка заставляла троить не одно поколение двигателей. Если форсунка забастовала, нормально цилиндр работать уже не сможет.



Пока всё вроде бы просто — да и способы ремонта при подобных неисправностях вполне очевидны: неисправные детали следует заменить. Но бывают ситуации, когда и топливо поступает, и зажигание в порядке, но смесь все равно не загорается. Тому могут быть иные причины.

Недостаточное сжатие смеси в цилиндре (плохи поршневые кольца, задрана стенка цилиндра, прогар в поршне или клапане, неправильная регулировка клапанов, зависание гидрокомпенсатора в открытом состоянии и т.п.)

Обеднение смеси вследствие негерметичности впускного трубопровода, прокладки, трещины или подсоса воздуха через шланг вакуумного усилителя тормозов.

Негерметичность цилиндра (или проникновение в него охлаждающей жидкости) вследствие пробоя прокладки, трещины головки блока и т.п.

Разрегулированные клапаны — и вот мотор уже троит.

Достаточно прокладке впускного трубопровода утратить герметичность, как двигатель начнет троить из-за обеднения смеси.



В пять минут подобное «троение» уже не излечить — разве что заменить негодный шланг от вакуумника можно довольно быстро. А вот дефекты типа прогара клапана потребуют капитальной возни.

Расскажите, бывали ли у вас случаи, когда двигатель «троил» по какой-то иной экзотической причине.