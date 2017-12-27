Накануне Нового года мы протестировали онлайновые алкогольные калькуляторы и приложения для смартфонов той же направленности. Все они должны были, по идее, дать ответ на вопрос, когда можно сесть за руль после бокала-другого-третьего.

Таких калькуляторов и приложений множество. И многие из них похожи друг на друга. Практически все вычисляют результаты по формуле шведского химика Эрика Матео Прохета Видмарка, жившего в первой половине ХХ века. Основным направлением его работы стало изучение влияния алкоголя и наркотиков на безопасность дорожного движения. Формулу легко найти в интернете.

Нагуглился

Но перейдем от теории к практике. Вычисления будем проводить по параметрам вымышленного мужчины весом 90 кг и ростом 180 см, выпившего на голодный желудок 500 миллилитров пива с 5-процентным содержанием алкоголя. Согласно формуле Видмарка, пиво должно выветриваться у нашего персонажа за 2,5 — максимум 3 часа. Поехали...

Сайт «программы для судебно-медицинских экспертов»

Первый онлайн-калькулятор «программы для судебно-медицинских экспертов» напомнил о Видмарке и внушил уважение аннотацией, гласящей, что программа написана судебными медиками для судебных медиков и точность расчетов составляет 99%. Как говорится, доверяйте профессионалам. Онлайн-калькулятор дает три результата — с минимальным, средним и максимальным временем. В нашем случае это 1 час 42 минуты, 2 часа 18 минут и 3 часа 18 минут. Разумный пользователь, скорее всего, будет ориентироваться на последний результат. Кому-то может быть полезна и информация о допустимом содержании этанола в крови и в выдыхаемом воздухе для водителей в разных странах — она здесь тоже имеется.

Калькулятор сайта «в рейтинге»

Следующий калькулятор «в рейтинге» рассчитывает по той же формуле Видмарка. Вместо ручного ввода цифр нужно двигать ползунки, а результат выдается один: полное время выведения алкоголя из организма составляет около 3 часов. Причем выбрать пятипроцентное пиво не получается. Программой предусмотрено пиво с 4% алкоголя (светлое) и 6% (темное). На этом сайте неплохой информационный раздел, где рассказывается, какие нормы алкоголя для водителей существуют в России, какие — в других странах, какими бывают степени опьянения, что ускоряет и замедляет выведение алкоголя. А в конце страницы — опросник с единственным вопросом, сколько раз вы садились за руль не в самом трезвом виде. Если верить ответам, больше половины водителей не делали этого никогда. Интересно сопоставить с данными, полученными в результате исследования компании Ford на аналогичную тему.

Калькулятор сайта calc.ru

Следующий калькулятор calc.ru информирует о нормах трезвости для водителей в России, Европе или Америке. Не будем придираться к точности названий, все ведь понятно, тем более ниже можно выбрать любую страну из полного списка, включая Папуа-Новую Гвинею и остров Рождества. Калькулятор якобы учитывает допустимое содержание алкоголя в крови водителя в выбранной стране. Причем можно учесть и время, которое прошло с момента употребления алкоголя, а результат предлагается распечатать. Вот только показывать его автоинспектору не нужно. Нашему персонажу калькулятор разрешает садиться за руль уже через час после употребления пива! И это — в России. При этом в странах, где действует нулевое промилле, калькулятор разрешает нашему подопытному сесть за руль сразу после употребления. Незачет.

Калькулятор сайта therumdiary («ромовый дневник»)

Вроде бы шикарный калькулятор на сайте therumdiary. Хорошо оформленный, можно выбрать всевозможные напитки, включая даже такую экзотику для нас, как алкопоп, мескаль, палинку, ракию и саке. Однако результат такой же ошибочный, как в предыдущем случае. И этот калькулятор разрешает 90-килограммовому мужчине, выпившему 0,5 л светлого пива на голодный желудок, сразу же сесть за руль, якобы при этом у него всего лишь 0,29 промилле в крови. На самом деле результат должен быть около 0,4 промилле, если ориентироваться на формулу того же Видмарка. Также в тексте к калькулятору указывается, что при концентрации в крови до 0,5 промилле влияние алкоголя отсутствует, опьянение не выражено. Я бы не стал доверять такой информации. Ведь во многих других источниках говорится, что при такой концентрации могут появляться нарушения координации, ошибки в оценке расстояния, снижаться реакция на сторонние знаки. Так что снова незачет.

Алкогольный калькулятор сайта «Алкофан»

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На ту же формулу Видмарка опирается простой в пользовании калькулятор сайта ценителей спиртных напитков АлкоФан. Краткая, внятная инструкция по пользованию калькулятором, ничего лишнего. Анонсируется как быстрый и точный. Так оно и есть. Результат для нашего персонажа, хлебнувшего пятипроцентного пива, — 2 часа 24 минуты. Это время полного выведения алкоголя из организма. К тому же в комментариях к калькулятору встречается интересная информация. Например, Константин, представившийся психиатром-наркологом, напоминает, что данные расчеты применимы только для здоровых людей, употребляющих алкоголь лишь эпизодически. У алкоголиков время «переработки» может быть и больше, и меньше. И даже после полного «ухода» спирта из организма может сохраняться запах перегара от уксусного альдегида, продукта распада спирта. Действительно полезная информация.

Накачался

Я также протестировал бесплатные приложения для смартфонов с самым высоким рейтингом, от 4,8 до 3,9 балла и наибольшим количеством скачиваний.

Приложение «Не пью!» A7-studio

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Первое из них — «Не пью!» от A7-studio. У приложения высокий рейтинг — 4,8 балла. Это сложный, многоуровневый калькулятор с занятной графикой. К примеру, он позволяет вызвать Яндекс-такси не выходя из приложения. Есть справочные разделы — рассказывающие, как человек ведет себя при разной степени опьянения, сколько алкоголя содержится в разных напитках. Есть раздел «мотивация», призывающий с помощью фактов, цитат великих людей и даже выдержек из Священного Писания обратиться к трезвому образу жизни.

Однако в самой важной части, где, собственно, нужно задать крепость и объем выпитого алкоголя, сделаны неудобные ползунки, так что ввести данные с точностью до единицы получается не с первого раза. Пьяный просто чертыхнется и бросит игрушку. К тому же калькулятор утверждает, что содержание алкоголя в крови нашего вымышленного испытуемого составляет 0,282 промилле, а в выдыхаемом воздухе — 0,127 промилле. При этом полное отрезвление якобы наступит через 1 час 52 минуты. И присутствует реклама, что слегка раздражает.

Конечно, я не мог обойти вниманием алкогольный калькулятор с названием «За руль!» от компании D.D.М. Рейтинг, обычный для таких приложений, — 4,4 балла. Мне понравился его простой интерфейс и возможность прокручивать вес, крепость алкоголя и объем до нужных значений. Однако разработчики слишком польстили пользователям, установив максимальный объем выпитого в 5 литров! Да и пиво у D.D.M крепковато, 7%, хотя нормой для светлого считаются 4–5%, как уже неоднократно сказано. Приложение утверждает, что после выпитого пива у персонажа будет около 0,33 промилле (так и написано, и не понятно, в крови или воздухе). Время выветривания — примерно 2 часа 11 минут. При этом предлагается версия Pro (она же — Premium). Спасибо, не надо!

Приложение «Сколько выпить» XZ Company

Приложение «Сколько выпить» XZ Company с таким же рейтингом, как у «За руля!» — 4,4 балла. Судя по всему, пользователей подкупают простота и наглядность. Мне понравилось то, что калькулятор дает три варианта времени полного выведения алкоголя — минимальное, среднее и максимальное. Но делает это, мягко говоря, комплиментарно. Так, выпившего то же светлого пива 90-килограммового мужчину «Сколько выпить» готово посадить за руль меньше чем через час, максимум — через 1 час 58 минут. При этом утверждается, что содержание алкоголя в крови — всего лишь 0,20 промилле, в выдыхаемом воздухе — 0,09 промилле. Хорошо, есть оговорка, что результат может отличаться от показаний алкотестера.

Приложение «Алкогольный калькулятор» AF mobile

Алкогольный калькулятор с незамысловатым названием «Алкогольный калькулятор» AF mobile заслужил у пользователей рейтинг 3,9. Это немного. Простой, на мрачной черной подложке и с неудобными движками (правда, продублированными кнопочками, прибавляющими и убавляющими значения). Результаты вычисления не слишком достоверны: содержание в крови 0,34 промилле. То есть в пределах нормы. Безграмотные и взаимоисключающие вердикты «отсутсвие влияния алкоголя» и «за руль можно сесть через 3 часов» вызывают желание удалить приложение навсегда.

Приложение «Алкогольный калькулятор» Zeus Game Studio

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«Алкогольный калькулятор» Zeus Game Studio простой, с большим перечнем алкогольных напитков, позволяющий получить ответ на главный вопрос — когда можно сесть за руль? И он довольно строг. Так, 90-килограммовому мужчине, выпившему пол-литра пива на голодный желудок, он позволяет сесть за руль только через 3 часа. Сразу после употребления пива в крови будет 0,37 промилле. Вполне достоверно. Хорошо сделан информационный раздел — в нем ничего лишнего. Непонятно осталось одно — зачем приложение запрашивало разрешение на получение данных геолокации. Неужели тоже учитывает местные законы? В описании об этом ничего не нашлось. И, как водится в популярных приложениях, здесь есть реклама.

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В общем, если у вас есть под рукой стационарный компьютер или мобильный телефон, найти ответ на вопрос, когда можно сесть за руль после выпитого, — легко и быстро. Но не помешает для начала иметь такой калькулятор в голове.

Фото: из архива автора