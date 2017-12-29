В очередном выпуске «Советов бывалых» наши читатели рассказывают, как обустроить багажник и оптимально разместить сумки в автомобиле, как очистить воздух в салоне Chevrolet Lacetti и как правильно хранить инструмент. Вы тоже можете присоединиться к нашему клубу. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла.

ДЛЯ СУМЧАТЫХ

А. Алексеев, Челябинск

При перевозке небольших сумок в салоне автомобиля их просто ставят на пол или вешают на крючки. Оба варианта имеют недостатки: в первом случае сумка может упасть, а во втором — будет раскачиваться на неровной дороге. Предлагаю оба способа перевозки объединить. Эластичную багажную стяжку закрепляем на подголовнике переднего сиденья и перехватываем пластиковым хомутиком. Крючки стяжки цепляем за ручки сумки. Стяжка растянется под весом груза, что позволит сумке стоять на полу и не падать при движении автомобиля.

ВНИМАНИЕ — ВОЗДУХ!

А. Копейкин, Санкт-Петербург

На автомобиле Chevrolet Lacetti салонный фильтр расположен неудобно — для замены требуется разобрать полмашины. А если допустить сильное загрязнение фильтра, он станет источником неприятного запаха и будет плохо пропускать воздух.

Я нашел простое решение, как перехватить грязь на ранних подступах и не допустить загрязнения элементов системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Во входное отверстие воздухозаборника укладываю синтепон в два-три слоя, который меняю раз в полгода.

Фильтрующий элемент снял за ненадобностью и больше не устанавливаю — внутри и без него всё чисто. После такой модернизации дольше прослужит и вентилятор отопителя: в него не будут попадать грязь и опавшие листья.

ЗА РЕШЕТКУ!

А. Ахметов, Казань

У набора автомобильных инструментов треснула защитная крышка из оргстекла. Конечно, можно было бы заказать такое же по размеру — услугу предлагает множество фирм. Но я нашел более простой и дешевый выход. Использовал кусок алюминиевой декоративной сетки, которую устанавливают в бампер для защиты радиаторов от летящих камней и крупных насекомых. Вырезал по размеру, закрепил короткими саморезами с пресс-шайбами изнутри. Для пущей надежности можно посадить на термоклей. Теперь ни одна насадка не потеряется.

ВЫРУЧАЛКА

Н. Москвин, Нижневартовск

Чтобы достать вещи из закутка багажника моего седана Nissan Almera, приходится сильно наклоняться, рискуя испачкаться о бампер. Сохранить одежду чистой мне помогает… кочерга. Ею без труда можно дотянуться в любой дальний уголок багажного отделения. Очень удобный инструмент и места занимает совсем немного. Кстати, кочергу можно использовать и по назначению — например, при разведении костра на пикнике. Только обязательно помойте, прежде чем класть в багажник.

ВЕШАЛКА В ВЕСТЕ

С. Ситников, Екатеринбург

Сумки и пакеты повесить в багажнике Весты не на что. Можно прикрутить какие-нибудь крючки, но очень уж не хочется портить красивую обивку. Поэтому я купил в хозяйственном отделе крючки и суперклей, а в соседнем — липучку. Приклеил ее к крючку суперклеем и обрезал по контуру. Теперь крючок можно прицепить к ворсистой обивке багажника. Конечно, тяжелый груз такое крепление не выдержит, но большинство сумок и пакетов висят отлично. К тому же теперь при ненадобности крючок легко убрать — и следов не останется.

БОКС В ЛАРГУС

В. Сидоров, Калининград

В недорогих Ларгусах вместо магнитолы в панель приборов вставлен отсек для мелочевки, имеющий на задней части крепеж для проводов аудиоподготовки. При установке нештатной «музыки» его извлекают. Выкидывать такой ящичек жалко, а полноценно использовать можно после пятиминутной доработки. Срезаем с задней части уже ненужный крепеж для проводов аудиоподготовки. Крепим ящичек глухой гайкой на выступающем болте салазок справа от сиденья водителя, предварительно просверлив в его средней части отверстие диаметром 8,5 мм. Место для сверления подбираем так, чтобы при фиксации отсек плотно прилегал к сиденью.

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мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА . ч компании Heyner

канистра масла ZIC компании SK Lubricants

канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»

набор автокосметики ASTROhim

Фото: авторы советов



