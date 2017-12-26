Наш Тайфун-У против американского Кугуара: спецназ, на выход!

Очень хочется, чтобы армия нашей страны была впереди планеты всей. Но, увы, есть виды вооружений, где нам приходилось догонять. Один из них — бронеавтомобили повышенной защищенности. Разбираемся на примере отечественного Тайфуна-У и американского Сougar НЕ 6x6.

Дитя локальных войн

После начала войны в Ираке армия США начала массово применять бронированные колесные машины класса MRAP — Mine Resistant Ambush Protected. В дословном переводе это понятие означает транспортное средство, «защищенное от мин и нападений из засад». В 2007-м американцами принята целая программа насыщения своих войск подобным транспортом. Особенно в регионах, где шли или идут локальные конфликты. Но нас интересуют именно грузовики MRAP — средства быстрой доставки спецподразделений к месту назначения. Речь идет, в основном, о переброске живой силы по грунтовым или асфальтированным дорогам в местности без выраженной линии фронта. Ну вы поняли: там, где минируют мирные магистрали и постреливают из-за угла боевики, нерегулярные воинские формирования и прочая нечисть.

В начале выпуска Кугуары защищали лишь от бронебойных пуль калибра 7,62. Потом ее стойкость усилили до 12,7 «по кругу».

Интерьер британского клона Кугуара. Хорошо видны антитравматические сиденья с ремнями безопасности.

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Наиболее известным и распространенным бронированным грузовиком США стал Cougar (по-нашему — Кугуар), выпускаемый компанией Force Protection, и его британский клон Mastiff.

Брутальный трехосный Сougar НЕ 6x6 способен принять на борт двух членов экипажа и восемь десантников. Его днище, в том числе под моторным отсеком, имеет V-образную форму для рассеивания энергии взрыва мины. По данным производителя, Кугуар выдерживает взрыв до 14 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и до 7 кг — под днищем. Бронирование корпуса со всех сторон способно противостоять пулям НАТО калибра 7,62 и 12,7 мм. И хотя вооружение для данного класса техники всего лишь опция, Кугуар способен поддержать пехоту огнем или прикрыть колонну техники на марше. На крыше машины может быть смонтирован пулемет калибра 7,62 на турели или дистанционно-управляемый боевой модуль М153 CROWS 2 (common remotely operated weapon system) под разные типы автоматического стрелкового оружия.

А так проходят испытания противоминной защиты. Днище Кугуара выдерживает до 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Модификация Кугуара с пулеметом на турели. Но есть модификации и с дистанционно-управляемым модулем вооружения. Таким же, как у бронетранспортера Stryker.



Рабочий транспорт очень вежливых людей

Наши взялись за разработку подобной техники чуть позже. Но, пожалуй, с появлением в 2014–2015 годах отечественных бронированных автомобилей проекта Тайфун стало очевидно — оппонентов в этой области российская армия догнала. И даже по ряду умений опережает. Трехосный полноприводный Урал-63099, он же Тайфун-У, он же Typhoon — не менее брутальный грузовик капотной компоновки, чем Кугуар.

Тайфун-У лишь кажется медлительной бронированной махиной. На деле он умеет ездить достаточно быстро.

Вместимость у нашей машины выше — два члена экипажа и двенадцать десантников (у модификации 63095, где кабина отделена от десантного модуля, их и вовсе 14).

Превосходит Урал «американца» и по мощности двигателя. Коробка передач с аналогичными параметрами — автоматическая, 6-ступенчатая. А вот подвеска нашего бронеавтомобиля гидропневматическая с изменяемым клиренсом. По этому параметру мы снова впереди — у Кугуара фиксированный дорожный просвет. По шинам — паритет. У Кугуара — так называемые run flat, у отечественного грузовика — шины размерности 16.00 R20, пулестойкие с твердыми вставками и автоподкачкой.

Рабочее место водителя — как в обычном грузовике. Назначение автомобиля выдают лишь толстые пулестойкие стекла и... изрядный вес бронированной двери. Изящно хлопнуть ею весьма трудно.

Урал оснащен антитравматическими сиденьями. Мягкая обивка, развитый подголовник, индивидуальный ремень безопасности — в таких путешествовать удобно. Даже в каске и с полным набором амуниции.



А что с защитой нашего экипажа и десанта? Бронекапсула с V-образным днищем способна выдержать взрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Это больше, чем заявлено у «американца». В салоне Урала на подвесах смонтированы поглощающие энергию взрыва кресла с индивидуальными ремнями безопасности. Сиденья достаточно просторные, поскольку рассчитаны на бойцов в полной экипировке «Ратник».

В Тайфуне посадка-высадка десанта происходит через заднюю дверь-трап.

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Броня корпуса комбинированная, разнесенная из стали и керамики. Способна выдержать попадание бронебойных пуль калибра 12,7 мм с дистанции 200 м и удары осколками при подрыве осколочно-фугасного снаряда на расстоянии 25 м. Как говорят военные, с любого ракурса. То есть автомобиль одинаково хорошо защищен «по кругу». Если воспользоваться терминологией, принятой в НАТО, то Тайфун-У оснащен по четвертому уровню защиты стандарта STANAG от пуль и осколков, а также по уровню 3b — от мин. Как видим, здесь в сравнении с Кугуаром минимум паритет, если не превосходство.

И наконец, вооружение. Наши сразу взяли курс на дистанционно-управляемый боевой модуль, расположенный на крыше. На нем может быть смонтирован, например, российский крупнокалиберный (12,7 мм) пулемет «Корд» с ленточным питанием.

Характеристики бронеавтомобилей России и США