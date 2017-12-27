Современные автомобили оснащают множеством электронных помощников. ABS, ASR, ESP, Brake Assist и другие в случае непредвиденной ситуации на дороге подстрахуют, выручат. Но слепо доверять электронике нельзя. Водитель сам должен уметь выходить из трудного положения, иначе ДТП не предотвратить. Более того, порой электроника может не помочь, а, напротив, помешать.

Чаще всего аварийные ситуации возникают из-за сноса или заноса автомобиля. Для начала определимся в понятиях. Занос — это нарушение движения автомобиля вдоль продольной плоскости колес. То есть когда начинает «гулять» задняя ось. А снос — это когда корректировки требует уже передняя ось машины.

Задний привод

Это классика. Ведущие колеса сзади, они толкают машину вперед, а поворачивают передние. Вот почему в повороте, как только водитель поворачивает руль, чтобы зайти в вираж, и резко нажимает газ, ведущие колеса срываются в пробуксовку и задняя ось стремится обогнать переднюю. Так и возникает занос. Бороться с ним нужно прежде, чем машину развернет на 180 градусов. Для этого поворачиваем руль в сторону заноса и плавно убираем тягу, то есть отпускаем педаль газа.

Для парирования заноса на заднем приводе нужно отпустить педаль газа и повернуть руль в сторону заноса.

И ни в коем случае не жмем на тормоз! Это только усугубит ситуацию.

Главное здесь — не замешкаться, работать рулем с опережением. Иначе автомобиль не стабилизируется после заноса, а пойдет в другой, потом в третий. Это называется ритмический занос. С каждым разом его амплитуда возрастает, и отловить машину становится все труднее. Особенно, как несложно догадаться, в зимнее время. Кончается это, как правило, плачевно — в кювете или на встречке.

Вот так ритмический занос выглядит в теории.

А вот так — на практике.

Чтобы снизить риск возникновения заноса на зимней дороге, необходимо соблюдать скоростной режим, тормозить до поворота и загодя выбирать передачу, на которой вы этот поворот хотите проехать. Если дорога скользкая, лучше предпочесть передачу пониже, а автоматическую коробку перевести в ручной режим и выбрать, скажем, третью или вторую передачу.

Чтобы не чувствовать себя как корова на льду, можно использовать внешнюю часть поворота. Там, как правило, много снега, а в середине и на внутренней части виража — лед. Шины цепляются за снег, таким образом, как говорят спортсмены, появляется «держак». Так поворот можно пройти безопаснее и быстрее.

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Работать педалями нужно плавно, но если необходимо быстро сбросить скорость перед поворотом, жмите на тормоз энергично и смело. Система ABS не даст колесам заблокироваться. Антиблокировочная система не сокращает тормозной путь, как это нередко ошибочно утверждают, но позволяет сохранить контроль над автомобилем. А значит есть шанс, повернув руль, уйти от препятствия или встречного автомобиля. Сократить тормозной путь способна система Brake Assist — усилитель экстренного торможения. Электроника увеличивает давление в тормозной системе, не дожидаясь от водителя полного нажатия на педаль. Это позволяет начать торможение чуть раньше, причем с максимально возможной интенсивностью.

На многих современных машинах независимо от типа привода есть и система курсовой устойчивости ESP. Она препятствует развитию заноса или сноса автомобиля. Безусловно, система полезная и поможет в трудной ситуации, но, увы, не панацея от всех бед. Если водитель перебрал со скоростью на входе в поворот, электроника сначала подтормозит ведущие колеса, а затем уменьшит подачу топлива, и вывести автомобиль из заноса газом окажется невозможно. Водитель превращается в зрителя.

В большинстве современных машин есть функция отключения системы ESP. Либо кнопкой, либо через меню борткомпьютера. Как правило, отключается при этом не сама система стабилизации, а противобуксовочная система ASR. Последняя работает совместно с ESP, ABS и прочими электронными помощниками. Отключать ASR надо, если машина застряла в сугробе или не может заехать в скользкий подъем. Тогда электроника не будет подтормаживать ведущие колеса, и преодолеть подъем будет проще.

Передний привод

На переднеприводном автомобиле главное — не бросать газ.

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Этот тип привода самый популярный. Занос на переднеприводной машине возникает по той же причине, что и на заднем приводе. Резко дернул руль или затормозил — добро пожаловать в кювет!

Тянут и поворачивают машину тут передние колеса, потому главное правило — ни в коем случае не бросать газ. Даже если корма «пошла гулять» куда-то вбок — не страшно. Передние ведущие вывезут как на прямой, так и в повороте. И вновь важное правило — не трогайте тормоз, развернет!

На выходе из поворота, если перебрали с газом, переднюю ось может начать сносить на внешнюю часть виража. Пугаться не надо: на краю дороги снег, и шины за него зацепятся, остановив скольжение. Но лучше до этого не доводить, а поднять ногу с педали газа. Таким образом, водитель загружает передок автомобиля и повышает прижимную силу и, как следствие, сцепление за счет «торможения двигателем». Это позволяет стабилизировать машину и уменьшает вероятность сноса передней оси. Помните: чем меньше скольжений, тем стабильнее машина и безопаснее движение.

Полный привод

Полноприводный автомобиль на льду — самый стабильный. Он до последнего будет цепляться всеми колесами за покрытие, но... ...срыв в занос полноприводной машины происходит резко, и к этому надо быть готовым.

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У полноприводных автомобилей множество вариантов конструкций, которые в той или иной степени влияют на управление. Скажем, на машинах с подключаемой передней осью (таких как Volkswagen Amarok, Toyota Fortuner, Isuzu D-Max) можно воспользоваться приемами, актуальными для заднеприводных машин. Автомобили с вискомуфтами (Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford Kuga) позволяют остановить задние колеса стояночной тормозной системой и воспользоваться некоторыми приемами для вождения переднеприводной машины. Есть и общие приемы управления: про тормоз в скользком повороте вновь забываем, поворачиваем руль в сторону заноса и держим газ. Отпустите педаль — и машина тут же заскользит наружу поворота всеми четырьмя колесами.

Полноприводный автомобиль до последнего цепляется за дорогу. Он самый стабильный из всех трех типов привода. Но срыв в скольжение происходит резко, и это надо учитывать. Работать газом в любом случае нужно плавно. При достаточной тяге машина останется управляемой.

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Приемы контраварийного вождения применяют для исправления ошибки, которую водитель уже совершил. Не доводите до нее, прогнозируйте ситуацию наперед. Если зимняя дорога плохо очищена/освещена/просматривается или на ней лед, а впереди крутой поворот- заранее сбавьте скорость и будьте внимательны. Удачи на дорогах!

Фото: компании-производители