Чаще всего аварийные ситуации возникают из-за сноса или заноса автомобиля. Для начала определимся в понятиях. Занос — это нарушение движения автомобиля вдоль продольной плоскости колес. То есть когда начинает «гулять» задняя ось. А снос — это когда корректировки требует уже передняя ось машины.
Задний привод
Это классика. Ведущие колеса сзади, они толкают машину вперед, а поворачивают передние. Вот почему в повороте, как только водитель поворачивает руль, чтобы зайти в вираж, и резко нажимает газ, ведущие колеса срываются в пробуксовку и задняя ось стремится обогнать переднюю. Так и возникает занос. Бороться с ним нужно прежде, чем машину развернет на 180 градусов. Для этого поворачиваем руль в сторону заноса и плавно убираем тягу, то есть отпускаем педаль газа.
И ни в коем случае не жмем на тормоз! Это только усугубит ситуацию.
Главное здесь — не замешкаться, работать рулем с опережением. Иначе автомобиль не стабилизируется после заноса, а пойдет в другой, потом в третий. Это называется ритмический занос. С каждым разом его амплитуда возрастает, и отловить машину становится все труднее. Особенно, как несложно догадаться, в зимнее время. Кончается это, как правило, плачевно — в кювете или на встречке.
Вот так ритмический занос выглядит в теории.
А вот так — на практике.
Чтобы снизить риск возникновения заноса на зимней дороге, необходимо соблюдать скоростной режим, тормозить до поворота и загодя выбирать передачу, на которой вы этот поворот хотите проехать. Если дорога скользкая, лучше предпочесть передачу пониже, а автоматическую коробку перевести в ручной режим и выбрать, скажем, третью или вторую передачу.
Работать педалями нужно плавно, но если необходимо быстро сбросить скорость перед поворотом, жмите на тормоз энергично и смело. Система ABS не даст колесам заблокироваться. Антиблокировочная система не сокращает тормозной путь, как это нередко ошибочно утверждают, но позволяет сохранить контроль над автомобилем. А значит есть шанс, повернув руль, уйти от препятствия или встречного автомобиля. Сократить тормозной путь способна система Brake Assist — усилитель экстренного торможения. Электроника увеличивает давление в тормозной системе, не дожидаясь от водителя полного нажатия на педаль. Это позволяет начать торможение чуть раньше, причем с максимально возможной интенсивностью.
На многих современных машинах независимо от типа привода есть и система курсовой устойчивости ESP. Она препятствует развитию заноса или сноса автомобиля. Безусловно, система полезная и поможет в трудной ситуации, но, увы, не панацея от всех бед. Если водитель перебрал со скоростью на входе в поворот, электроника сначала подтормозит ведущие колеса, а затем уменьшит подачу топлива, и вывести автомобиль из заноса газом окажется невозможно. Водитель превращается в зрителя.
В большинстве современных машин есть функция отключения системы ESP. Либо кнопкой, либо через меню борткомпьютера. Как правило, отключается при этом не сама система стабилизации, а противобуксовочная система ASR. Последняя работает совместно с ESP, ABS и прочими электронными помощниками. Отключать ASR надо, если машина застряла в сугробе или не может заехать в скользкий подъем. Тогда электроника не будет подтормаживать ведущие колеса, и преодолеть подъем будет проще.
Передний привод
Этот тип привода самый популярный. Занос на переднеприводной машине возникает по той же причине, что и на заднем приводе. Резко дернул руль или затормозил — добро пожаловать в кювет!
Тянут и поворачивают машину тут передние колеса, потому главное правило — ни в коем случае не бросать газ. Даже если корма «пошла гулять» куда-то вбок — не страшно. Передние ведущие вывезут как на прямой, так и в повороте. И вновь важное правило — не трогайте тормоз, развернет!
На выходе из поворота, если перебрали с газом, переднюю ось может начать сносить на внешнюю часть виража. Пугаться не надо: на краю дороги снег, и шины за него зацепятся, остановив скольжение. Но лучше до этого не доводить, а поднять ногу с педали газа. Таким образом, водитель загружает передок автомобиля и повышает прижимную силу и, как следствие, сцепление за счет «торможения двигателем». Это позволяет стабилизировать машину и уменьшает вероятность сноса передней оси. Помните: чем меньше скольжений, тем стабильнее машина и безопаснее движение.
Полный привод
Полноприводный автомобиль на льду — самый стабильный. Он до последнего будет цепляться всеми колесами за покрытие, но...
...срыв в занос полноприводной машины происходит резко, и к этому надо быть готовым.
У полноприводных автомобилей множество вариантов конструкций, которые в той или иной степени влияют на управление. Скажем, на машинах с подключаемой передней осью (таких как Volkswagen Amarok, Toyota Fortuner, Isuzu D-Max) можно воспользоваться приемами, актуальными для заднеприводных машин. Автомобили с вискомуфтами (Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford Kuga) позволяют остановить задние колеса стояночной тормозной системой и воспользоваться некоторыми приемами для вождения переднеприводной машины. Есть и общие приемы управления: про тормоз в скользком повороте вновь забываем, поворачиваем руль в сторону заноса и держим газ. Отпустите педаль — и машина тут же заскользит наружу поворота всеми четырьмя колесами.
Полноприводный автомобиль до последнего цепляется за дорогу. Он самый стабильный из всех трех типов привода. Но срыв в скольжение происходит резко, и это надо учитывать. Работать газом в любом случае нужно плавно. При достаточной тяге машина останется управляемой.
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Приемы контраварийного вождения применяют для исправления ошибки, которую водитель уже совершил. Не доводите до нее, прогнозируйте ситуацию наперед. Если зимняя дорога плохо очищена/освещена/просматривается или на ней лед, а впереди крутой поворот- заранее сбавьте скорость и будьте внимательны. Удачи на дорогах!
Фото: компании-производители
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