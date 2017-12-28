Остановка по требованию: почему на автозаводах такие длинные праздники?

Перед Новым годом российские автозаводы начали досрочно останавливать конвейеры, хотя спрос на рынке, казалось бы, растет. Дилеры-то к такому повороту судьбы готовы? И действительно ли предприятия опасаются перепроизводства в будущем году, когда большинство госпрограмм поддержки будут отменены?

Запасы на зиму

Продажи автомобилей Lada стабильно растут вот уже 1,5 года подряд, но АВТОВАЗ перед новогодними каникулами ввел дополнительные дни простоя на производственных площадках. Раньше всех, с 19 декабря, была остановлена линия B0, на которой выпускаются соплатформенные модели Lada XRAY и Largus, Renault Logan и Sandero, Nissan Almera. С 22 декабря замер конвейер по сборке внедорожников Lada 4х4 и седанов Priora. Последние в этом году автомобили Калины и Гранты, а также соплатформенные Датсуны on—DO и mi—DO были выпущены 27 декабря, согласно приказу президента АВТОВАЗа о работе завода в декабре, копия которого оказалась в распоряжении «Интерфакса».

На АВТОВАЗе отказались комментировать рабочий график предприятия, ссылаясь на то, что это внутренняя информация компании. При этом в пресс-службе завода «За рулем.РФ» заверили, что в новогодние праздники дилерская сеть будет обеспечена необходимым объемом автомобилей.

«Ежегодные остановки производства необходимы для обслуживания оборудования. Дилеры всегда предупреждаются о них заранее, и во время простоя конвейера они будут получать собранные ранее автомобили, находящиеся на площадках хранения завода», — подтверждает директор по продажам Lada в ГК «Терра-Авто» Игорь Бадер. По его словам, производство планируется таким образом, чтобы предотвратить появление больших остатков «прошлогодних автомобилей».

Смена прописки

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Между тем на предстоящих новогодних каникулах АВТОВАЗ займется переносом производства лифтбека Lada Granta с Ижевского автозавода в Тольятти, где выпускается седан этой модели. Выпуск лифтбеков на мощностях АВТОВАЗа планируется начать в феврале 2018 года. В связи с этим может образоваться дефицит пятидверок Granta в ближайшие месяцы, поэтому желающим стать владельцами модели дилеры советуют поспешить с покупкой, чтобы воспользоваться широким выбором цветов и комплектаций.

В свою очередь, переезд лифтбека Lada Granta в Тольятти позволит Ижевскому автозаводу высвободить мощности для увеличения производства флагманской модели Lada Vesta, которая в ноябре впервые стала бестселлером марки. Во многом это стало возможным благодаря выходу на рынок универсала Lada Vesta SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross. Новинки вызвали ажиотажный спрос, к которому АВТОВАЗ, похоже, оказался не готов. В салонах ряда дилеров остались только демонстрационные образцы, а очереди на эти модели выстроились на несколько месяцев вперед.

Кроме того, в 2018 году на Ижевском автозаводе должно начаться производство двух новых модификаций Lada Vesta. По данным источников «Интерфакса», это будет внедорожная версия седана, который получит специальный обвес, увеличенный клиренс и более крупные колеса, а также спортивная версия модели.

Закрыто на профилактику

Стоит отметить, что АВТОВАЗ — не единственный автозавод, чьи работники пошли отдыхать раньше, чем вся страна. Так, с 25 декабря ежегодный новогодний отпуск начался на московском заводе Renault, который вернется к работе 9 января. Как заявили «За рулем.РФ» в пресс-службе компании, товарные запасы дилеров превышают месячный объем продаж, что позволяет обеспечить достаточное количество автомобилей в наличии.

В те же сроки не будет выпускать автомобили предприятие «Мазда Соллерс» — в последнюю рабочую неделю перед новогодними каникулами здесь проводится плановое техобслуживание оборудования.

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Ульяновский автозавод в январе на две недели продлит новогодние каникулы для модернизации линий аудита качества и линии тестов, а также проведения ежегодной инвентаризации и комплекса ремонтно-профилактических работ. Как сообщили «За рулем.РФ» в пресс-службе УАЗа, в связи с плановой остановкой производства были увеличены поставки автомобилей в декабре 2017-го. В частности, дилеры обеспечены в необходимом количестве внедорожниками УАЗ Патриот, спрос на которые в последние месяцы растет. А вот на УАЗ Пикап, с сентября ставший лидером продаж в своем сегменте, наблюдается легкий дефицит, но к февралю 2018-го завод планирует выровнять ситуацию.

Между тем GM—АВТОВАЗ, «Автотор», петербургские заводы Nissan и Hyundai дополнительных дней простоя не планируют и будут отдыхать в соответствии с утвержденными праздничными днями — с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом «За рулем.РФ» сообщили в пресс-службах предприятий, отметив, что остановка производства на период новогодних каникул не повлияет на наличие необходимого количества автомобилей у дилеров.

По словам директора PwC в России Виктории Синичкиной, как правило, спрос в постновогодний период, равно как и в летние отпуска, является наиболее умеренным, именно поэтому плановые остановки конвейера обычно производят в это время. В период формирования календарных планов производства данные остановки заранее согласовываются, и в результате они не оказывают какого-либо значимого негативного влияния на продажи или исполнение обязательств перед дилерами.

В свою очередь, консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко отмечает, что в последнее время практика простоев использовалась российскими автозаводами для предотвращения потенциального перепроизводства, когда ситуация на рынке оставалась неопределенной, а спрос не был устойчивым. «В 2017 году, когда рынок стабилизировался и начал рост, некоторые автопроизводители тем не менее стали досрочно уходить на зимние каникулы, но все же большинство из них продолжают работать без остановок вплоть до самого Нового года. Не думаю, что стоит ожидать существенных проблем с доступностью автомобилей в начале следующего года. Рынок в это время несколько замедлится в силу сезонного снижения покупательной активности и отмены многих госпрограмм поддержки спроса», — прогнозирует эксперт.

Заграница нам поможет

Между тем в уходящем году российский автопром стал выходить из кризиса, вслед за рыночным спросом увеличив производство легковых машин впервые за пять лет. Как прогнозируют в «АСМ-Холдинге», по итогам 2017 года с конвейеров нашей страны сойдет 1,33 млн автомобилей — на 18% больше, чем в прошлом году. При этом сам авторынок вырастет даже в меньшей степени — чуть более чем на 10%. Неплохую поддержку предприятиям оказали поставки на экспорт, которые за 10 месяцев 2017 года, по данным ФТС России, увеличились на 28%, хотя их доля в общем объеме производства по-прежнему остается незначительной — менее 10%. В этих условиях некоторые российские автозаводы, такие как АВТОВАЗ, Nissan и Ford Sollers, вернулись к полному рабочему графику и стали вводить дополнительные производственные смены, для чего возобновили прием работников.

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В уходящем году модельный ряд автомобилей российской сборки вновь стал расширяться. К примеру, среди новинок «Автотора» — от нового Kia Picanto до премиального седана Genesis G80. Skoda запустила в России производство обновленных бестселлеров Rapid и Octavia, а в 2018 году начнет выпуск внедорожника Kodiaq. На предприятии Mazda Sollers стартовала сборка кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения. Калужский «ПСМА Рус» освоил производство рестайлингового седана Peugeot 408 и вернул на конвейер внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Петербургский завод Hyundai перешел на выпуск седанов Hyundai Solaris и Kia Rio нового поколения, причем последняя модель стала также доступна в новой модификации — кросс-хэтчбек Rio X—line. Кроме того, на Ижевском автозаводе началось производство универсала Lada Vesta SW.

Впрочем, 2017 год не обошелся и без потерь для российского автопрома. Так, калужский конвейер Volkswagen покинул внедорожник Touareg, освободив таким образом мощности под сборку моделей Audi. А Nissan из-за низкого спроса прекратил производство в России седана Sentra и кроссовера Pathfinder, сконцентрировав усилия по продвижению на российском рынке кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, которые производятся на заводе в Санкт-Петербурге.

Как отмечает Иван Кондратенко, множество новых или возвращенных моделей на российском рынке относятся к сегменту SUV, который активно развивается и имеет дальнейший потенциал роста. Продолжение тенденции расширения модельных рядов автопроизводителей в России будет зависеть от возможного роста рынка в 2018 году. В случае же повторной рецессии продаж игрокам придется пересматривать политику производства, концентрируясь на самых популярных моделях.

Работают вполсилы

Несмотря на начавшийся рост производства, мощности автозаводов в нашей стране на сегодняшний день загружены лишь на 40%. Показательно, что по сравнению с докризисным 2012 годом текущие объемы выпуска ниже почти на треть. И это при том, что за время кризиса на российском авторынке доля машин локального производства выросла до рекордных 82%. Для сравнения, в лучшем для российского автопрома 2012 году, когда было выпущено около 2 млн легковых машин, на продукцию отечественных предприятий приходилось 64% всех продаж. Согласно прогнозу PwC, в последующие годы ожидается дальнейшее восстановление объемов выпуска, которое к 2021 году может составить 1,8 млн автомобилей при отсутствии внешних шоков. Однако даже в этом случае загрузка местных заводов не достигнет и 60%, что недостаточно для их эффективной работы.

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В то же время относительная стабилизация цены на нефть и курса рубля создают условия для увеличения объема импорта автомобилей, продажи которых в течение ближайших трех-пяти лет могут показывать небольшое увеличение, соразмерное росту общих продаж легковых автомобилей в стране. Однако достижение рыночной доли импортных иномарок на докризисном уровне в 30%, как считают в PwC, маловероятно в текущих регуляторных условиях, когда российские власти последовательно проводят политику, направленную на поддержку локальных автопроизводителей.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова, доля автомобилей отечественного производства на российском рынке увеличилась за время кризиса не столько благодаря росту спроса на продукцию отечественных предприятий, сколько за счет сокращения доли импортных иномарок после обвала рубля. Из-за невысокого спроса большинство российских автозаводов работают с недозагрузкой и имеют низкую рентабельность. А сильная конкуренция между отечественными производителями и работающими в России сборщиками иномарок будет оказывать на нее скорее негативное давление.

В свою очередь, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка» Сергей Ворновский считает, что в условиях, когда загрузка российских автозаводов не будет превышать 60%, импортные пошлины снизятся, а госпрограммы стимулирования спроса прекратятся, иностранные автоконцерны задумаются о целесообразности продолжения работы в нашей стране. В результате число игроков, локализовавших производство в России, может сократиться за счет наименее рентабельных проектов. При этом эксперт прогнозирует рост доли импорта и автомобильных брендов с высокой долей локальной сборки.





Фото: depositphotos.com и Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС