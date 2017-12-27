Январский номер «За рулем»: итоги 60-часового марафона, ломучие DSG и замерзающая солярка

В 2018 году наш журнал празднует 90-летие. Январский номер ЗР’2018 — 1039-й за всю историю издания — уже в продаже!

ЗР №1–2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Попали в ДТП? Рассказываем, как действовать
  • Вторичный рынок: почему дорожают бэушки
  • Автосалон в Лос-Анджелесе. Какие новинки доедут до России?
  • Где заправляться зимой? Берем пробы дизтоплива на двух десятках АЗС и подсчитываем потери

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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia Rio X-Line. Может ли приподнятый хэтчбек заменить переднеприводный кроссовер?
  • Skoda Karoq. Разбираем по косточкам
  • Datsun on-DO с 16-клапанным двигателем
  • Porsche Cayenne третьего поколения
  • Toyota Fortuner — семиместный рамный внедорожник на платформе пикапа Hilux
  • Cемиместный кроссовер Lifan Myway на наших дорогах
  • Kia Stinger врывается в лигу автомобилей для активных водителей
  • Модернизированный Haval H9 стал еще больше походить на Prado
  • Infiniti QX80 после обновления
  • Электрокар Nissan Leaf второго поколения: ездим по Японии и думаем о России
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo и Porsche 718 Cayman GTS

ЗР ТЕСТ

  • Марафон «60 часов „За рулем“»: впервые в зимнем формате!
  • Тест видеорегистраторов. Стоит ли переплачивать за качество съемки Super HD?
  • Чем заменить запрещенную метанольную омывайку?
  • Вернувшийся в Россию седан Hyundai Sonata и акулы сегмента: Kia Optima, Mazda 6 и Toyota Camry

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Испытываем новые пусковые устройства
  • Проекторы на лобовое стекло: проверяем на практике
  • Словарь эксперта: колесные диски

ЗР АКТИВ

  • Можно ли выезжать из автосалона зимой на летних шинах?

ЗР РЕСУРС

  • Болячки и неисправности DSG: стало ли их меньше?
  • Парк ЗР: Hyundai Creta и Ford Kuga

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Наши гонщики за рубежом. Есть чем гордиться
  • Формула-1: когда в чемпионате появится новый российский пилот?
  • Разбираемся в запутанной автомобильной истории Китая
  • La Salle 37–50 — почти Cadillac, только лучше и дешевле
  • Путешествуем по Марокко на дизельном Дастере
  • Самые известные автомобильные дизайнеры и их творения

ЗР ТРАНСПОРТ

  • Горьковскому автозаводу — 85 лет! Чем он живет сегодня?

Только у нас:

  • Гран-при «За рулем» — выбираем лучшие автомобили года! Изучайте каталог автомобилей-номинантов, оценивайте и голосуйте!

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