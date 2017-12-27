Январский номер «За рулем»: итоги 60-часового марафона, ломучие DSG и замерзающая солярка

ЗР №1–2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Попали в ДТП? Рассказываем, как действовать
- Вторичный рынок: почему дорожают бэушки
- Автосалон в Лос-Анджелесе. Какие новинки доедут до России?
- Где заправляться зимой? Берем пробы дизтоплива на двух десятках АЗС и подсчитываем потери
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ЗР ПРЕМЬЕРА
- Kia Rio X-Line. Может ли приподнятый хэтчбек заменить переднеприводный кроссовер?
- Skoda Karoq. Разбираем по косточкам
- Datsun on-DO с 16-клапанным двигателем
- Porsche Cayenne третьего поколения
- Toyota Fortuner — семиместный рамный внедорожник на платформе пикапа Hilux
- Cемиместный кроссовер Lifan Myway на наших дорогах
- Kia Stinger врывается в лигу автомобилей для активных водителей
- Модернизированный Haval H9 стал еще больше походить на Prado
- Infiniti QX80 после обновления
- Электрокар Nissan Leaf второго поколения: ездим по Японии и думаем о России
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo и Porsche 718 Cayman GTS
ЗР ТЕСТ
- Марафон «60 часов „За рулем“»: впервые в зимнем формате!
- Тест видеорегистраторов. Стоит ли переплачивать за качество съемки Super HD?
- Чем заменить запрещенную метанольную омывайку?
- Вернувшийся в Россию седан Hyundai Sonata и акулы сегмента: Kia Optima, Mazda 6 и Toyota Camry
ЗР ЭКСПЕРТ
- Испытываем новые пусковые устройства
- Проекторы на лобовое стекло: проверяем на практике
- Словарь эксперта: колесные диски
ЗР АКТИВ
- Можно ли выезжать из автосалона зимой на летних шинах?
ЗР РЕСУРС
- Болячки и неисправности DSG: стало ли их меньше?
- Парк ЗР: Hyundai Creta и Ford Kuga
ЗР ОРИГИНАЛ
- Наши гонщики за рубежом. Есть чем гордиться
- Формула-1: когда в чемпионате появится новый российский пилот?
- Разбираемся в запутанной автомобильной истории Китая
- La Salle 37–50 — почти Cadillac, только лучше и дешевле
- Путешествуем по Марокко на дизельном Дастере
- Самые известные автомобильные дизайнеры и их творения
ЗР ТРАНСПОРТ
- Горьковскому автозаводу — 85 лет! Чем он живет сегодня?
Только у нас:
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