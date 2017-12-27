Алкогольные онлайн-калькуляторы — проверка на себе Накануне Нового года мы протестировали онлайновые алкогольные калькуляторы и приложения для смартфонов той же направленности. Все они должны были, по идее, дать ответ на вопрос, когда можно сесть за руль после бокала-другого-третьего. Январский номер «За рулем»: итоги 60-часового марафона, ломучие DSG и замерзающая солярка В 2018 году наш журнал празднует 90-летие. Январский номер ЗР’2018 — 1039-й за всю историю издания — уже в продаже! Как справиться с заносом — инструкция «За рулем» Современные автомобили оснащают множеством электронных помощников. ABS, ASR, ESP, Brake Assist и другие в случае непредвиденной ситуации на дороге подстрахуют, выручат. Но слепо доверять электронике нельзя. Водитель сам должен уметь выходить из трудного положения, иначе ДТП не предотвратить. Более того, порой электроника может не помочь, а, напротив, помешать.