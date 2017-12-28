В преддверии Нового года мы находимся перед сложным и ответственным решением: что же подарить близким в эпоху, когда выбор большой, а что выбрать — не знаешь? Полезный гаджет порадует и автолюбителя, и автопрофессионала. Отличная идея! Давайте же разберемся, какие имеются варианты.

Видеорегистратор — несомненно, очень нужный и важный элемент автоэкипировки. Еще один отличный вариант подарка, особенно для «любителя погонять», — это радар-детектор. Как же выбрать, что окажется нужнее, ведь покупка сразу двух гаджетов ударит по карману, да и места в транспортном средстве им потребуется вдвое больше. Радар-детектор ивидеорегистратор Ritmix AVR-994 Radar Combo идеально подойдет в качестве сюрприза.

Он разработан на базе мощного видеочипа Ambarella A7 LA50 с 4-мегапиксельной CMOS-матрицей. Благодаря топовой начинке устройство записывает видео 2K и в Full HD +HDR, серьезно улучшая видимость при плохом освещении. Ritmix AVR-994 оснащен функцией защиты от перезаписи: жизненно необходимая запись будет в целости и сохранности. Также есть такая полезная функция, как датчик удара.

Кроме самой широкоугольной камеры в Ritmix AVR-994 Radar Combo прячется радар-детектор для обнаружения фото- и видеокамер слежения различных типов. Модуль радар-детектора произведен в Южной Корее и отличается высокой надежностью и четкостью работы. База данных с GPS—координатами камер обновляемая, также есть возможность добавлять свои координаты камер и «засад» на дороге. Устройство оповещает обо всех типах активных дорожных детекторов, используемых в России. Каждый тип сигнала маркируется собственным оповещением, но разработчик позаботился о нашем удобстве: включаешь DEMO-режим и внимательно изучаешь, какому из радаров соответствует тот или иной звук.

На сегодняшний день это одно из самых компактных комбинированных устройств на рынке. Несмотря на то, что дисплей небольшой, изображение очень четкое, а яркость и качество позволяют использовать его даже на ярком солнце. Еще одно преимущество модели — расположение основных кнопок по бокам от экрана. Нажимаются они с небольшим усилием, очень удобны и не нажимаются случайно, если устройство снято и убрано во время стоянки автомобиля.

Стильный и современный, а главное, полезный автогаджет совершенно точно понравится и верно послужит Вашему автомобилисту.