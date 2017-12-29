«За» ЕсоGas. Интервью с Антоном Воротниковым (Avtoman)

Мы не раз писали о преимуществах использования альтернативных видов топлива, в частности о природном газе EcoGas. Кроме привлекательной стоимости природный газ выигрывает у традиционных видов топлива и по расходу, и, конечно, по экологическому показателю. Автомобили на топливе EcoGas соответствуют самым высоким требованиям экологического стандарта Евро-6 даже без дополнительных систем нейтрализации выхлопа.

Сейчас АГНКС есть на каждые 400–500 км

Пока транспорт на природном газе не стал по-настоящему массовым, ведущие автопроизводители озаботились наличием в модельном ряду двухтопливных модификаций. Такие есть в линейке Audi, Volkswagen, Kia, Toyota. Не стоит забывать про новинку российского автопрома — LadaVesta CNG.

Однако одним из самых распространенных способов перейти сегодня на природное топливо является переоборудование автомобиля. О своем личном опыте рассказал известный автомобильный блогер Антон Воротников, который недавно установил на один из своих автомобилей газовое оборудование.

— Антон, недавно вы перевели на природный газ свой внедорожник. Как вообще появилась идея установки газового оборудования?

— У меня есть несколько автомобильных проектов, каждый из которых живет своей жизнью. В каждой серии я рассказываю о том, как продвигается проект, как я модернизирую автомобиль и какие результаты получаю. Конкретно этот внедорожник Mercedes G—класса — универсальный автомобиль для небольших экспедиций, загородных поездок, оффроуда и развлечений. Самый большой минус этого автомобиля — это большой расход топлива, а значит маленький запас хода. Я рассматривал несколько вариантов решения этой проблемы: установку дополнительных баков, специальные канистры для перевозки запаса топлива и установку газового оборудования. Мы с подписчиками обсуждали различные варианты модернизации, взвешивали плюсы и минусы. В конечном итоге я остановился на системе EcoGas и обратился к одному из сертифицированных установщиков газового оборудования.

Установка битопливного оборудования на Gelendwagen

— Почему именно EcoGas?

— Обсуждая вопрос выбора топлива с подписчиками, мы пришли к тому, что природный газ сегодня — самый перспективный вид автомобильного топлива. Это чистое топливо. К тому же недорогое. Главный минус — невысокая распространенность заправок. Но сейчас сеть активно развивается, заправки есть уже фактически на каждые 400–500 километров. Это позволяет спокойно передвигаться на EcoGas по Европейской части России. Ну или переключиться на бензин, в крайнем случае!

— Переключение топлива — самое интересное. Как это происходит?

— Происходит всё элементарно. В салоне установлен переключатель с датчиком остатка газа. Можно прямо на ходу переключить двигатель с одного вида топлива на другой. Удобно, что сейчас это происходит совершенно незаметно. Оборудование шестого поколения переключает топливо постепенно — поочередно отключая и подключая форсунки. Поэтому никаких перебоев в работе двигателя не происходит.

— Расскажите подробнее об оборудовании и процессе его установки.

— Я обратился в один из сертифицированных центров, где мне предложили установить итальянское оборудование шестого поколения. Итальянцы одни из первых в мире начали эксплуатировать автомобили на природном газе. Сегодня Италия — европейский лидер по газомоторному топливу. Никакого дискомфорта: управление полностью электронное. Установка и проверка заняли в общей сложности сутки, стоило это около 90 тысяч рублей. В эту сумму вошел комплект оборудования, настройка, сопровождение регистрации дополнительного оборудования в органах ГИБДД, а также помощь при первой заправке. Заправка газом всё же имеет свою специфику, поэтому первый раз нужно посмотреть, привыкнуть к новым звукам.

— На что еще стоит обратить внимание?

— Вообще, первое время прислушиваешься и пытаешься понять, как ведет себя автомобиль, есть ли потеря мощности. Значительных изменений я не почувствовал, но, со слов специалистов, газ немного снижает приемистость двигателя. Для того чтобы удостовериться, мы загнали машину на мощностной стенд и провели замеры на бензине и на EcoGas. Тесты показали, что потеря мощности составила чуть менее 5%. На бензине трехлитровый двигатель «гелика» показал 211 «лошадей», на EcoGas — 202 «лошади». Но даже эту разницу можно еще немного компенсировать, если поработать с прошивками.

— Вашему автомобилю теперь требуется какое-то специальное обслуживание?

— Любая система требует регулярного технического обслуживания. Через два года эксплуатации необходимо проходить переосвидетельствование — визуальный осмотр на предмет наличия механических повреждений и следов коррозии, удаление остатков газа, опрессовку. Это залог вашего личного спокойствия, прежде всего. Специалисты, которые ставили оборудование, сказали, что если проводить такой регулярный технический осмотр, система прослужит дольше, чем сам автомобиль. Тем более что перед продажей автомобиля установку можно демонтировать и потом поставить на новый автомобиль.

— Что вы можете сказать о своем опыте переоборудования автомобиля для работы на EcoGas?

— Как автомобильный блогер, я не только тестирую заводские модели, но и экспериментирую с модернизацией автомобилей. Для меня переоборудование — это усовершенствование исходных характеристик. Я доволен результатом. Приглашаю ваших читателей ознакомиться с газомоторной темой на моем канале в YouTube: посмотреть, задать вопросы или поделиться собственным опытом в комментариях.

— Благодарю за беседу. Удачи!