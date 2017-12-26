По окончании очередного года всегда хочется выдохнуть и оглянуться назад, чтобы еще раз оценить его итоги. Что нам принес 2017-й? Чем запомнился? О чем заставил задуматься? Давайте пробежим по десяти наиболее знаковым событиям, которые разделили привычный ход вещей в мире автомобилей на «до» и «после». Причем не в России (о ней мы вспоминали отдельно), а за ее пределами.

Автомобиль отчеканен на монете

Давно пора! А то все вожди, животные да достопримечательности. А тут — целая машина. Пусть и небольшая, зато культовая. Министерство экономики и финансов Италии выпустило в обращение серебряную монету достоинством 5 евро, посвященную юбилею легендарного FIAT 500, который в этом году отпраздновал шестидесятый день рождения. Правда, по номиналу купить денежку с машинкой вы не сможете: ее продают по 40 евро за штуку. Грабеж!

Представлен электрический тягач Tesla

С электрическими легковушками компания Илона Маска сорвала куш: автомобили Tesla стали желанной покупкой для людей прогрессивных и состоятельных. И вот теперь Маск грозит всему миру электрическим тягачом Tesla Semi, обладающим совершенно удивительными характеристиками. Квартет электромоторов, расположенных на задних осях, заставляет груженую фуру (36 тонн, на минуточку!) разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 20 секунд. А порожний тягач и вовсе готов соревноваться со спорткарами — всего 5 секунд! Запас хода тоже впечатляет: 300–500 миль — то есть более 800 км при экономичной езде. Однако!

Производители игнорируют автосалоны

Еще совсем недавно международные мотор-шоу были главной площадкой для публичного показа новых моделей, однако в последнее время со стороны автомобильных компаний наметился отчетливый тренд «откашивать» от крупнейших выставок. Может быть, поэтому нам ничего не остается, как пялиться на девушек на стендах? Например, в этом году Франкфуртский автосалон проигнорировали Mitsubishi, Volvo, Peugeot и DS, Jeep и FIAT вкупе с Alfa Romeo, а также Nissan и Infiniti. Девять марок! Но почему? Все просто: руководство компаний полагает, что это неэффективно. Куда рациональнее провести онлайн-трансляцию презентации или же распространить информацию о новинке через социальные сети.

Вендинговый автомат по торговле суперкарами

Тот факт, что машину можно купить онлайн, уже давно не новость. Однако автоматов по продаже автомобилей до сих пор не было. Теперь — есть. В Сингапуре. Компания Autobahn Motors, специализирующаяся на продажах дорогих машин, построила необычный шоу-рум, который по сути представляет собой вендинговый автомат. 15-этажное стеклянное здание снизу доверху набито всевозможной автоэкзотикой. Приобрести подходящий товар несложно: надо только выбрать его на дисплее, и уже через пару минут услужливый автомат спустит машину вниз.

Стритрейсеры приговорены к пожизненному заключению

История эта случилась в феврале. Берлинский суд назначил высшую меру наказания двум молодым людям, которые за год до этого устроили в центре города импровизированные гонки на автомобилях. Победителей в этом состязании не оказалось: в результате такого заезда стритрейсеры столкнулись с внедорожником, водитель которого погиб на месте. «Гонщики» получили суровый приговор сразу по нескольким статьям, среди которых была и статья за убийство.

Слухи о выходе на рынок нового бренда Road Rover

Британская земля слухами полнится: осенью журнал Autocar обмолвился о том, что компания Jaguar Land Rover готовит новую модель автомобиля, которая может появиться в продаже под маркой Road Rover. Возможно, это будет построенный на одной платформе с Jaguar XJ нового поколения роскошный универсал повышенной проходимости. А еще он вроде как будет электрическим. Но это не точно.

PSA выкупил Opel

Американцы уже давно замыслили избавить себя от главного европейского актива. В 2009 году компанию Opel чуть было не продали международному консорциуму, в который входили канадская компания Magna и наш родной Сбербанк. Но в последний момент руководство General Motors передумало, опасаясь за свои технологии. И все же в этом году группа PSA сделала американцам предложение, от которого они не смогли отказаться: сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро. Теперь французская группа сделалась вторым по величине производителем автомобилей в Европе.

Citroen отправил в историю гидропневматику

Хитроумная гидропневматическая подвеска была фирменной фишкой французской марки со времен великолепного классического Citroen DS. Невероятная плавность хода вкупе с возможностью изменять дорожный просвет в значительных пределах — вот два ее основных преимущества. Правда, подвеской Hydractive в последнее время оснащалась только модель С5, популярность которой в последнее время сошла на нет. И вот французы вывели «це-пятый» из обращения — а вместе с ним и гидромневматику. Эээх, ушла эпоха...

Закрылся завод компании Holden

В октябре закрылся последний из заводов австралийской компании Holden. Эта фирма, ныне принадлежащая концерну General Motors, более ста лет выпускала автомобили. Нет, конечно, сама марка останется, но машины, которым поручат ее носить, более не смогут называться австралийскими — под этим брендом в Австралии будут продаваться перелицованные Chevrolet и Opel корейского и европейского производства. А других сугубо австралийских марок на материке нет.

Созданы страдающие ожирением манекены для краш-теста

123 килограмма — столько весит весьма крупный пластиковый мужчина, которому предстоит участвовать в «разбитных» испытаниях, восседая за рулем автомобиля-смертника. Правда, у него будет достойная компания: «пожилая леди», вес которой также заведомо выше среднего. Манекены разработаны американской компанией Humanetic для участия в краш-тестах, которые позволят оценить степень риска для тучных людей (коих хватает не только в Америке) при ДТП.

Фото: depositphotos.com, AP/TASS, bz-berlin.de, компании-производители