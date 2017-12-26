Конкурс знатоков: чем круче джип, тем больше торсионов. Или меньше?

За ответ на задачу № 117 «Электроника подвела» (ЗР, 2017, № 10) Дмитрий Ганюшкин, житель Нижнего Новгорода, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 февраля 2018 года.

ЗАДАЧА № 120

Торсион — дело тонкое…

Купил Сергеич огромного китайского «проходимца», пригнал в гаражи на смотрины. Сосед возьми да и задай ученый вопрос: мол, сколько у него там торсионов спереди? А Сергеич и говорит: «Четыре вроде»… Обладателя «китайца» подняли на смех. А потом решили всем коллективом посчитать. Так сколько торсионов у внедорожника Great Wall Hover?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из октябрьского номера журнала «За рулем».

Материалы по теме Конкурс знатоков: задача про электронный газ, Логан и Дастер

У героя нашей очередной задачи сломалась электронная педаль газа на Логане — пришлось тащиться на буксире до гаража. Поделился незадачливый автолюбитель своим горем с соседями, а один из них возьми да и скажи: «Машина у тебя негодная! Был бы ты на моем Дастере — обошелся бы без буксиров». Читателям предстояло обсудить достоинства и недостатки указанных автомобилей и, в частности, их возможность двигаться с некоторыми неисправностями.

Вначале напомним, что представляет собой электронная педаль газа. Положение педали отслеживают два датчика перемещения — это переменные резисторы. Сигналы с датчиков должны быть одинаковыми. Обеспечиваемое ими сопротивление (его величина зависит от положения педали) электронный блок управления двигателем воспринимает как команду о том, какую мощность водитель хочет получить от двигателя.

1 — электронная педаль газа; 2 — схема электронной педали газа с двумя синхронно работающими переменными резисторами.

Многие читатели правильно назвали некоторые причины того, почему Duster смог бы добраться до дома самостоятельно.

А вот пример неправильного ответа: «…при отказе электронной педали на Логане двигатель перестанет реагировать на нажатие педали, но сможет работать на минимально устойчивом холостом ходу. В таком состоянии затруднительно тронуться с места, а на машине с автоматической коробкой и вовсе невозможно». Как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой. Водитель с мало-мальским опытом сможет стронуть с места большинство автомобилей с работающим на минимальных устойчивых оборотах двигателем и механической коробкой. С автоматом еще проще: такие машины тронутся, стóит включить режим D или R и отпустить тормоз. Правда, поедут с разной скоростью. На автомобильном жаргоне она называется «скоростью ползучести» — это скорость, на которой автомобиль способен двигаться при прогретых двигателе и АКП по ровной горизонтальной дороге.

Другой читатель предлагает воспользоваться круиз-контролем, но, к сожалению, не знает особенностей работы подобных систем. Вот что он пишет: «Если не работает электронная педаль газа, можно попробовать следующее: завести автомобиль, активировать круиз-контроль, тронуться с места без использования педали газа, медленно отпуская педаль сцепления. В качестве педали газа использовать кнопки управления „+“ и „-“ на руле». Увы, круиз-контроль на Дастере активируется лишь при скорости свыше 30 км/ч. А развить ее без нажатия на педаль газа удастся разве что под крутую горку. Мало того, не следует забывать, что круиз-контроль выключается при любом нажатии на педаль сцепления или тормоза.

Еще один читатель предлагает следующее: «Нужно снять фишку датчика массового расхода воздуха, обороты поднимутся до примерно 2000 в минуту — значит, можно плавно тронуться и до­ехать до дома». Но на двигателях, устанавливаемых на Logan, не используется датчик массового расхода воздуха. Многие автопроизводители признали этот узел капризным и дорогим, а потому предпочли ему датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе. Такие датчики позволяют электронному блоку управления двигателем рассчитать количество всасываемого воздуха. Причем некоторые фирмы (но не Renault) совмещают их в одном корпусе.

Победитель нашего конкурса рассмотрел возможные варианты комплектации обоих автомобилей и показал, что практически всегда Duster предпочтительнее Логана:

Logan — c МКП, а Duster — c АКП. При переводе селектора автоматической коробки передач в положение D («драйв») автомобиль поедет после отпускания педали тормоза. Этого будет достаточно для перемещения автомобиля до места ремонта.

При переводе селектора автоматической коробки передач в положение D («драйв») автомобиль поедет после отпускания педали тормоза. Этого будет достаточно для перемещения автомобиля до места ремонта. Logan и Duster — с МКП. У Дастера в недорогой комплектации — механический привод дроссельной заслонки и, соответственно, нет никакого е‑газа, а значит — и никаких проблем.

У Дастера в недорогой комплектации — механический привод дроссельной заслонки и, соответственно, нет никакого е‑газа, а значит — и никаких проблем. У 6-ступенчатой МКП Дастера короткая первая передача (передаточное отношение 4,46). Такая коробка передач устанавливается только ­на полноприводную модификацию автомобиля. Она и позволит доехать до сервиса, даже если на пути встретятся подъемы.

Всем участникам конкурса спасибо. Дмитрия Ганюшкина поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.