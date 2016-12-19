В бывшей советской республике — Азербайджане — произошло знаковое событие. Там впаяли реальный срок местному мажору, затеявшему на улицах Баку уличные гонки на выживание. Машина — Гелендваген, скорость — в районе 200… В итоге — авария, пожар, раненые и трупы. Плюс побег с места преступления. В общем — всё как в наших теленовостях…

Знаковость события не в том, что 23-летнего «гонщика» изловили и посадили. Куда важнее другое. Преступник — внук вице-премьера правительства страны! Именно ему вкатили шесть лет колонии.

Вот таких событий россиянам сегодня точно не хватает. Не смертельных аварий — этого у нас, к сожалению, с избытком, а подобных приговоров суда. Услышав про очередные подвиги каких-нибудь «марабагдасарянов», мы заранее знаем: опять ничего не будет. И за стрельбу на свадьбах в центре столицы ничего не будет. И злобной парочке, отправившей водителя школьного автобуса на операционный стол, тоже ничего не будет (хотя нет — этим же должно что-то быть!). Будут фотосессии, интервью и новые заезды — хоть с правами, хоть без оных. А вот реального наказания за нарушение закона — увы…

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Потому что годами и десятилетиями нам вбивают в голову: в России всё можно. Положительные представители закона сегодня фактически исчезли даже из телесериалов. Там правят «антибиотики» и прочие подобные. Что ж тогда удивляться реальной обстановке?

Между прочим, те, о которых обычно говорят «понаехали тут», у себя на родине ведут себя совсем не так, как в «варварской России». Там они пушистые и воспитанные. И только здесь позволяют себе отрываться по полной. Мол, страна такая…

Дело, конечно, не в национальности. И не в том, что у юных балбесов в запасе десятки дорогущих иномарок. Меня возмущает то, что всякий раз кто-то высокопосаженный начинает сетовать на несовершенство наших правовых норм, взывать к необходимости каких-то реформ, вводить непонятные дополнения в ПДД… Вы можете себе представить полковника, который начнет требовать поменять воинский устав из-за того, что рядовой Пупкин на разводе не отдал ему честь? Я — не могу.

Не нужно следить за чистотой улиц — нужно подметать. Не нужно в сотый раз менять закон — надо обеспечивать соблюдение действующего!

Кстати, дедушка преступника заявил: мол, «в правовом государстве ответственность носит индивидуальный характер». А МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана сообщили: дескать, независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета… Ну, понятно, в общем.

Я немножко даже позавидовал сегодня Азербайджану. И не хочу думать, что карета все-таки превратится в тыкву и вместо шести лет «гонщик» просидит неделю.