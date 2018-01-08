Зачем мне сигналят сзади? И что с этим делать?!

Не бывает таких водителей, которым никогда не сигналили сзади… Ну разве что тем, которые на Феррари. Но давайте разбираться, что хотят эти нетерпеливые.

Пролог

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Пару недель назад у меня возникла довольно неприятная ситуация. На Сущевском Валу, в довольно плотном потоке я вдруг понял, что сотрясающие воздух гудки адресованы не кому-то, а лично мне. Вскоре огромный черный Поршак, висевший какое-то время у меня в зеркале, резко вырулил вправо, затем яростно втиснулся передо мной и, по всем законам жанра, с силой двинул по тормозам. Фигура за рулем яростно махала в мою сторону руками, развернувшись на 180 градусов…

Стоим… Через какое-то время я попытался его объехать, но маневр повторился — снова визжание шин, битье по тормозам и — ни с места.

В конце концов седалище из Поршака выгрузилось и направилось ко мне. Нет, мордобоя я не испугался — это было щупленькое существо мужеского полу, с трудом стоящее на ногах. Но вот машину было заранее жалко: эта мразь могла изуродовать что угодно. А Поршаков у него, по всей видимости, не один.

Было реально неприятно... а историю эту я вспомнил с единственной целью — понять что-то о тех добрых людях, которые кому-то гудят.

Почему сигналят мне?

Начнем с людей, которые действительно добрые и воспитанные. Они тоже иногда могут вам посигналить, но причины, побуждающие их на такой поступок, весьма уважительные обычно.

У вас что-то произошло с машиной и вам пытаются об этом сообщить. Скажем, спустило колесо, открылся багажник или лючок заправочной горловины, отваливается номерной знак, вываливается какой-то груз — мало ли…

Вы только что потеряли прицеп, но еще не осознали этого…

С вами хотят познакомиться… Вариант — вы уже знакомы, и едущий сзади просто пытается обратить на себя ваше внимание.

Вы немножко «заснули» на светофоре, который уже переключился на зеленый. Правда, чаще всего в этих случаях сзади раздается не одиночное пипиканье, а хор клаксонов, но обижаться все равно не на что. На зеленый все-таки нужно ехать — и вам, и остальным. Считайте, что вам не нахамили, а просто помогли…

Я кровожадный, я беспощадный...

Есть на свете и другие добрые люди. Их раздражает всё и все. Для таких одно время продавали матюгальники на крышу, позволяющие им высказываться во всю ивановскую с применением соответствующих идиоматических выражений. Общая причина недовольства, как правило, банальная — вы им мешаете:

едете слишком медленно

остановились на желтый

ждете стрелки, а ему нужно прямо

слишком долго поворачиваете на главную дорогу, пропуская транспорт, имеющий преимущество

пропускаете пешеходов

сбавляете скорость в населенных пунктах

остановились перед трамвайной остановкой

по мнению едущего сзади, не выказали ему должное уважение пару кварталов назад

Так что делать-то?

Единого рецепта нет. В Сети часто приходится видеть советы типа «да пусть обгудится — я еще и специально на тормоз нажму!» Поверьте, это может плохо кончиться. И для вашей машины, и для вас лично. Если против вас попрет обкуренный неадекват (типа того, которого я упомянул вначале), то настроение он может попортить очень сильно. И хорошо, если только настроение. Различные дорожные разборки с мордобоем показывают по телеку каждый день — не спешите попасть в такой сюжет.

Великий принцип ДДД (Дай Дорогу Дураку, если кто-то не в курсе) еще долго не утратит актуальности. С такими личностями, как и с киношными Терминаторами, договориться нельзя — если, конечно, вы не Вольф Мессинг.

Для себя я давно выработал несколько правил, позволяющих по возможности избегать контактов с подобными существами:

Никогда не занимайте левый ряд, даже если двигаетесь с максимально допустимой скоростью. Всегда найдется персонаж, который убежден, что нужно ехать быстрее. Пусть едет…

Никогда не пытайтесь устраивать с такими состязания типа «кто кого»

Никогда не гудите без крайней необходимости. Кстати, ПДД разрешают это делать только в двух случаях (п. 19.10). Помните, в каких именно? Если нет, то — вот:

19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Почему сигналю я?

Будем исходить из того, кстати, что все, что написано выше, к вам не имеет отношения. Ну или один-два пункта, когда у вас просто плохое настроение случилось.

При обгоне мне гудеть никогда не приходилось. А вот для предотвращения ДТП — увы. Однажды удалось-таки разбудить явно уснувшего водилу, который на пустом шоссе сместился на встречку. Предсказать его траекторию было невозможно, но похоже, что истошный сигнал все-таки подействовал... Иногда даю легкие гудочки тому, кто засыпает на зеленом... Еще сигналю пешеходам в капюшонах, которые спокойно бредут через улицу вдали от пешеходного перехода. Ну и все, наверное. Если кто-то захочет дополнить список — прошу поучаствовать.

Всех, кому гудели или кто гудит, прошу поделиться своим опытом насчет звуковых сигналов, правильного поведения и хорошего настроения на дороге. Удачи за рулем и в жизни!

P. S. Кстати насчет того Поршака... Мне тогда повезло. Я открыл окно, всем видом изображая спокойствие (которого на самом деле не было). Существо подошло, увидело в руках у моей пассажирки мобильник, которым она как раз фотографировала его машину, и заявило:

— Ща я его отниму!

Я подумал и максимально вежливо спросил:

— Зачем?

Существо удивилось. Затем отправилось обратно в Поршак, с минуту постояло на месте, затем газануло и исчезло в туннеле...