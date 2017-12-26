Что будет, если запустить уже работающий двигатель?

Невнимательный или неопытный водитель порой может попытаться запустить двигатель, который уже работает. Опасно ли это?

Зачем пытаться пустить уже работающий двигатель? Исключительно по ошибке: это случалось во все времена, да и теперь бывает… Чаще всего это — следствие утомления водителя, которого в какой-то момент вдруг «клинит», и он машинально пытается оживить мотор, который и без того нормально работает. Конечно, чаще всего это приходит в голову начинающим водителям на автомобилях с механической коробкой передач. Ведь и вправду такая машина у некоторых водителей порой глохнет. А вот может ли это породить какие-либо неисправности?

Ответ зависит от возраста машины. К примеру, на Жигулях в ответ на лишний поворот ключа зажигания тут же раздастся пугающий скрежет ведущей шестерни стартера по зубчатому венцу маховика. Обычно такие ошибки не влекли за собой неприятностей, хотя зубья при этом хоть немного, да повреждались. Отметим, также, что в былые времена моторы были сравнительно шумными, а шумоизоляция салонов практически отсутствовала — поэтому попытки пустить мотор второй раз имели место разве что в совсем уж шумных местах — на оживленных перекрестках и т.п. Что касается приборов, то подсказок они обычно не давали: тахометры были редкостью. Впрочем, при заглохшем моторе на многих машинах загоралась лампа давления масла.

С появлением машин типа ВАЗ-2108 ситуация изменилась. В замке зажигания поселилась механическая блокировка, которая мешала повернуть ключ до упора второй раз кроме как через положение «Выключено». Точно так же устроены все механические замки всех иномарок. А когда замки зажигания начали уступать место кнопкам «Пуск», проблема исчезла полностью. Дело в том, что нажатие кнопки «Пуск» при работающем моторе остановит его. Ну а потом можно начинать все по новой.

Есть другие мнения? Поделитесь, пожалуйста!