Встречный разъезд с фурой при наличии пешеходов на проезжей части

Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как вы поступите, исходя из собственного опыта и водительских навыков?

Представьте ситуацию. Вы едете по правому ряду четырехполосной дороги, проходящей через населенный пункт. Спидометр показывает 60 км/ч. На дороге довольно скользко, проезжая часть под слоем мокрого снега. На другой стороне дороги от остановки общественного транспорта, находящейся примерно в 100 метрах от вас, отъезжает автобус, из которого только что вышла компания молодых людей, пребывающих «навеселе». Они по диагонали переходят дорогу, не очень-то обращая внимание на вас и других участников движения. Между тем по правой полосе в двухстах метрах от вашего автомобиля навстречу движется грузовик. Его водитель готовится объехать автобус и перестраивается в соседний ряд.

В чем опасность такой ситуации и какие действия вы намерены предпринять? Предлагаем проголосовать за оптимальное, с вашей точки зрения, решение, а возможные варианты рассмотрим на следующей странице.