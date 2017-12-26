Ваш автомобиль по тем или иным причинам оказался с разными колесами. Как это отразится на реальном поведении автомобиля? И что по данному поводу говорится в ПДД?

Сказка про разные колеса знакома многим из нас с детства. Помните, там тележка с разными колесами оказалась негодным транспортным средством, а потому и была брошена в лесу? Оно и понятно: практически всегда разные колеса ставят от безысходности.

Не одобряли транспортное средство с разными колесами даже в детской литературе.

Юридический аспект

Вначале вспомним, как относится к разным колесам закон. К книжечке с Правилами дорожного движения сзади всегда подверстан «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем приведены те недостатки автомобилей, с которыми запрещена их длительная эксплуатация. С ними вы не сможете получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО. А вот добираться до места стоянки или ремонта со всеми перечисленными ниже недостатками можно. Есть ли там упоминание колес?

Читаем. Эксплуатация запрещена, если:

«на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины».

Пока все понятно. И по правилам, и по здравому смыслу, совершенно очевидно, что на одной оси колеса и шины должны быть одинаковыми. Но эту идиллию часто нарушает... установка запаски. Конечно, если в багажнике лежит полноразмерное колесо, то ничего не изменится, но, к сожалению, существуют и другие варианты. А именно:

у вас летняя запаска, а дело происходит зимой и у вас установлены зимние колеса

у вашего автомобиля запасное колесо меньшего размера, чем остальные колеса

применена докатка с узкой шиной небольшого размера.

Подробнее о докатках мы уже рассказывали ранее. По закону проехать на них можно только до места стоянки или ремонта. Само собой, что при этом нужно держать скорость не выше 80 км/ч и соблюдать особую осторожность.

После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.

Конвейерные исключения

Разные колеса на передней и задней осях зачастую ставят на конвейерах, выпускающих заднеприводные автомобили.

Здесь разные колеса «в законе».

От самого малого типа smart fortwo и до таких, как оспортивленные Mercedes-Benz, BMW и некоторые другие. Считается, что для передачи высокого крутящего момента от двигателя лучше, если задние колеса будут иметь большую ширину. Опыт спорткаров переняли и вполне гражданские машины. Например, Mercedes-Benz C-класса прошлого поколения даже с самым простым двигателем 156 л.с. мог комплектоваться шинами 225/45 R17 спереди и широкими 245/40 R17 — сзади. Что ж, такое решение имеет право на существование, но только не стоит забывать, что даже полноразмерная запаска на легкосплавном диске у упомянутой «цешки» в багажнике размерностью, что на передней оси. В случае чего казус выходит!

Полный привод — полный антипод

Полноприводные автомобили всегда выкатываются с конвейера на абсолютно одинаковых колесах. Особенности работы полноприводной трансмиссии требуют симметричности всех четырех колес.

Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.

При схеме с симметричным межосевым дифференциалом (например, у Chevrolet Niva) разные по размеру колеса вызовут его постоянное проворачивание и, соответственно, износ. «Мозги» современных сложных и навороченных кроссоверов тоже будут не рады колесам, вращающимся с разными оборотами. А автомобили с жестко подключаемым передним мостом и вовсе будут ломать трансмиссию циркуляцией паразитной мощности, а также изнашивать шины.

Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…

Современные системы против

На относительно недорогом кроссовере Hyundai Creta в моноприводном варианте система контроля за давлением в шинах очень остро реагирует на движение автомобиля с частыми пробуксовками. Даже при абсолютно равном давлении в четырех одинаковых шинах она периодически начинает бить ложную тревогу.

На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.

Сами понимаете, что будет, если поставить хоть сколько-нибудь разные колеса на переднюю и заднюю оси. То же самое можно сказать и о других системах, сравнивающих частоты вращения колес. На любых современных автомобилях ESP просто «сойдет с ума», если на автомобиль поставить колеса отличающегося размера.

От безысходности

Колеса, немного различающиеся по размеру, можно ставить только на несложные передне- и заднеприводные автомобили, имеющие, как максимум, систему АВС или не имеющие никаких подобных систем вовсе. Причем делать это можно только при необходимости дотянуть до конца сезона. Например, похитили у вас два колеса, а раздобыть удалось только смежной размерности. Но постоянно в таком режиме не следует эксплуатировать никакой автомобиль.

Случается также, что при фатальном повреждении одной из четырех шин не удается приобрести такую же. Скажем, из-за снятия данной модели с производства или потому, что магазины чаще всего завозят и продают шины в лучшем случае парами. Тут можно посоветовать поискать такую же шину, бывшую в употреблении, либо купить две новые шины той же размерности. Совет пригоден только для моноприводных автомобилей. Приобретать пару лучше всего той же фирмы-производителя, что и была раньше, и максимально близкую по рисунку протектора. При этом новую пару стоит ставить на переднюю ось вне зависимости от типа привода.

Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.

Когда зима с летом встречается

Правила не запрещают установку зимних нешипованных колес на одну ось и летних на другую в течение всего года, кроме трех зимних месяцев. Иногда так поступают, если нужно несколько повысить проходимость автомобиля (у зимней резины, как правило, более выраженные грунтозацепы), а тратиться на специальные внедорожные шины нет ни денег, ни желания. Ставят более проходимую резину на ведущую ось, четко понимая, что автомобиль будет склонен к срыву этой оси, что особенно опасно на заднем приводе, но может стоить седых волос и на переднем.