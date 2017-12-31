В этом году журналу «За рулем» исполняется 90 лет. Немного найдется в мире автомобильных изданий, которые могут похвастаться столь богатой историей. За прошедшие годы мы выпустили свыше 1000 номеров!

Журнал менялся вместе со страной, автомобилями и автомобильной жизнью. Даже логотипы журнала — а за прошедшие 90 лет их меняли более десятка раз — ярко и своеобразно отражали стиль и дух эпохи. Открывая юбилейный год, предлагаем вам пройти по некоторым ярким этапам нашей многогранной и увлекательной истории.

Апрель 1928 года. В СССР выпущен пока лишь 1000‑й грузовик АМО-Ф15. В огромной стране менее 21 тысячи автомобилей. И тем не менее ежемесячный автомобильный журнал объемом почти 50 страниц, с простым, но в то же время авангардным — в стиле конструктивизма 1920‑х — логотипом быстро набирает подписчиков. Вскоре их уже почти 40 тысяч — в два раза больше, чем автомобилей в СССР! О чем писали в первом номере «За рулем»? Да примерно о том же, о чем и сейчас. Обсуждали первую советскую серийную малолитражку НАМИ‑1 и новые автомобили Ford. Рассказывали о международной выставке грузовиков в Германии и мировом рекорде скорости на автомобиле: 330 км/ч. Конечно же, обсуждали дорóги. Все эти темы живы до сих пор.

В 1937 году обложки журнала были уже одинаковыми: строгими, но скучными, почти как обложка амбарной книги. Но раз в год, в ноябре, делали совсем другую обложку — с логотипом в стиле шрифта плакатных лозунгов. В сдвоенном ноябрьском номере 1937 года (журнал тогда выходил два раза в месяц), посвященном 20‑летию Октябрьской революции, было 64 страницы. На обложке — самый большой в СССР пятитонный ярославский грузовик. А на страницах — обзор всех достижений отечественного автопрома: от легковых ГАЗ-М1 и ЗИС‑101 до передвижного магазина на шасси трехтонки ЗИС‑5 и санитарки на базе ГАЗ-АА. Последним годом в предвоенной истории нашего журнала стал 1940‑й. Отнюдь не победоносная война с Финляндией и приближение новой войны побудили власти к экономии на журналах. Закрыли их тогда немало. В том числе и «За рулем».

Апрельский выпуск 1956 года стал первым послевоенным. Новый логотип нарисовали в стиле архитектурных излишеств 1950‑х — с лихими завитками и переменной толщиной букв. Журнал выходил под патронажем ДОСААФ, поэтому много места уделяли военному делу — подготовке водителей и механиков. Однако в номере, где было всего-то 24 страницы, нашлось место описанию нового Москвича‑402, фантазиям Юрия Долматовского об автомобилях будущего, советам автотуристам по организации спального места в автомобиле и изготовлению самодельного багажника на крышу. И даже новостям зарубежной техники. Небольшие публикации об иномарках стали для не избалованных информацией советских людей узеньким и практически единственным окошком в большой автомобильный мир на многие годы.

Логотип 1965 года отличался от прежнего примерно как горбатый Запорожец от 966‑го, чье «лицо», кстати, и попало на обложку январского выпуска. Лаконичный, деловой стиль 1960‑х: типовые прямоугольные дома, минимум декора на новых автомобилях и «чертежный» логотип «За рулем». В журнале уже 32 страницы. Знали бы вы, чего стоило руководству редакции добиться разрешения на это! Гвоздь номера — подробное описание нового ­ЗАЗ‑966. В небольшом журнале умудрились поместить еще статью про Москвичи для кольцевых гонок и даже обстоятельный обзор Формулы‑1! Прежде ничего подобного советский читатель не видел.

Мало кто знал, что новый логотип 1975 года символизировал автостраду: каждая буква — это две полосы встречного движения со сплошной разделительной посередине. К этому времени автомобиль в СССР стал уже массовым явлением. За легковушками — очереди. В стране всё больше автолюбителей и, как следствие, всё больше проблем. Нужны дефицитные запчасти, материалы, навыки самостоятельного ремонта и приспособления для этого. «За рулем» подсказывает, советует, рекомендует. В гаражных сообществах журнал передавали из рук в руки, зачитывали до дыр. Конечно, редакция не забывала об оборонной тематике и о новинках советской техники. А поскольку легковые новинки появлялись не часто, много писали о грузовиках и автобусах. Но основной аудиторией всегда считали автолюбителей с их радостями и проблемами. И о просветительстве редакция не забывала: в этом же номере есть заметки о новинках марки Nissan и даже о Ferrari Dino.