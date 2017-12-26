Памятка на праздники: лечим последствия отмечания

Пропустить новогодние выходные, валяясь овощем перед телевизором, потому что каждый вечер приходится праздновать? Ни в коем случае! Запоминаем простые правила, как привести себя в порядок.

Недавно компания Ford огорошила результатами исследования: до 40% российских водителей регулярно садятся за руль с похмелья. Еще 13% признались, что делают это после больших праздников. А куда уж больше праздник, чем Новый год? То, что люди чаще и сильнее всего страдают от похмелья именно 1 января, подтверждает статистика, основанная на анализе сообщений в Twitter. Впрочем, это известно и так. Похмелье и водка — как весло и лодка. Это не миф.

Если вы весело встретили Новый год, о руле придется забыть как минимум до 2 января. Во-первых, не выспитесь, а сонное состояние само по себе вождению не способствует. Во-вторых, алкоголь не успеет выветриться. А сотрудники ГИБДД очень любят устраивать облавы именно 1 января. Потеря 30 тысяч и водительских прав на 1,5–2 года — не лучшее начало года…

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г., режиссер Леонид Гайдай

Спать, спать, спать!

Именно сон — первое средство в борьбе с похмельем, то есть последствиями алкогольной интоксикации. Так что после возлияний не спешите с подъемом, спите как можно дольше. Если, проснувшись, чувствуете, что состояние невыносимое, не мучайтесь, обратитесь за медицинской помощью. Только не пытайтесь «лечить подобное подобным», как советовал Булгаков — лучше вспомнить народную мудрость: «Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что похмелялся». На некоторое время вам и впрямь может стать лучше, но это состояние быстро пройдет, а потом «накроет» еще сильнее. А вот похмелье средней тяжести можно и нужно лечить домашними неалкогольными средствами.

Примите контрастный душ

Кадр из фильма «Географ глобус пропил», 2013 г., режиссер Александр Велидинский

Если можете, не курите хотя бы до обеда. Никотин усилит отравление. Лучше постарайтесь очистить организм. Для этого в течение дня придется регулярно пить воду (как можно больше). Вырвет — хорошо. Нет — можно вызвать рвоту самостоятельно. Чтобы снизить обезвоживание и нормализовать кислотно-щелочной баланс, стоит принять Регидрон или Гидровит Форте.

Конечно, помогают и рассолы — народ не врет. Но врачи рекомендуют употреблять только те, в которых нет уксуса, чтобы не нанести еще один удар по измученной печени. А найти такой рассол не так просто, равно как и натуральный квас, который также рекомендуют против похмелья. Эти жидкости лучше заготовить заранее.

Кадр из фильма «Назад в будущее — 3», 1990 г., режиссер Роберт Земекис

Что надо выпить?

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Наутро можно приготовить и похмельный коктейль. В Сети масса рецептов, в основном с алкоголем, их легко найти. Но это не наш метод. Тем, кто хочет побыстрее сесть за руль, лучше подходит смесь апельсинового сока, измельченного (с цедрой) лимона и меда. Либо просто выдавить половину лимона в стакан с минеральной водой.

Кто-то может вспомнить и «будиловку» из фильма «Назад в будущее». В ее составе томатный сок и куриные яйца. В первом содержатся фруктоза и глюкоза, витамины E, В, С, пектин и клетчатка, фолиевая кислота, разнообразные микроэлементы. В яйцах те же витамины и минералы, глицин, белок. Но главный ингредиент «будиловки» — очень острый перец. Он нанесет сильный удар по ослабленному организму. Лучше не экспериментировать. Тем более если у вас есть проблемы с желудком.

Кадр из фильма «Большой Лебовски», 1998 г., режиссеры Джоэл и Итан Коэны

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Кисломолочные продукты, такие как кефир, тан или айран, помогают, но малозаметно и ненадолго. Молоко может снизить боли в пищеводе и желудке. Но много пить его не стоит.

Связать и вывести из организма отраву поможет активированный уголь. Хотя врачи говорят, что его эффективность в данном случае невысока и его лучше принимать перед сном. Но в борьбе с похмельем все средства хороши. Одна таблетка активированного угля идет на 10 кг веса человека.

Конкретно с похмельем призваны бороться такие комплексные препараты, как Зорекс, Алка-зельтцер, Аскофен, Кофицил-Плюс, Антипохмелин, Зеналк, Бизон, Медихронал и прочие. Какой именно лучше подойдет вам, сказать тяжело. Если есть возможность, запаситесь парой комплексов разных марок.

Хорошо помогает от похмелья янтарная кислота, которая есть в любой аптеке. Можно выпить сразу до 3 таблеток.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г., режиссер Леонид Гайдай

Что стоит съесть?

Нужно, конечно, не только пить, но и есть, как бы организм ни противился этому. Помидоры и бобовые помогают печени справиться с токсинами, яйца — восполнить разрушенные белки, фрукты — насытить организм калием, магнием, железом. Так что идеальным похмельным завтраком можно считать яичницу с фасолью и помидорами, фрукты, джем или мед на тосте, чай. Если хотите кофе — пейте некрепкий и с молоком. От крепкого кофе голова будет болеть еще сильнее.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г., режиссер Александр Серый

Между завтраком и обедом необходимо погулять на свежем воздухе. Сначала — не торопясь, потом — активнее. Можно даже попробовать побегать, поиграть в снежки. Если действие происходит за городом — убрать снег с дорожек, попилить, поколоть дрова… Наконец, покататься на лыжах. Главное — делать это без фанатизма, прислушиваясь к организму. Не забывать пить воду. Продукты распада алкоголя хорошо выходят с потом.

За обедом обязателен куриный бульон. Если проснулся аппетит — солянка, щи, борщ, рассольник, харчо или хаш. Рыбный суп или уха. В Сети есть рецепты и специальных похмельных супов. Например, здесь.

После обеда неплохо было бы еще раз хорошо поспать, предварительно проветрив спальню.

Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», 1995 г., режиссер Александр Рогожкин

Баня все правит

На вторую половину дня запланируйте посещение бани. Не слушайте «специалистов», утверждающих, что с похмелья париться ни в коем случае нельзя. Можно и нужно. Баня окончательно выведет из организма всю дрянь. Главное — беречь себя, не сидеть в парной до обморока. Здорово, если в бане или рядом есть купель, куда можно окунуться. С головой в первый раз лучше не нырять — ваши сосуды, в том числе головного мозга, и так работают на пределе, у них спазм. Не бейте по ним еще раз.

Если вы не натворили ничего плохого во время кутежа, будет легче, если и вы, и окружающие станете относиться к вашему состоянию с долей юмора. Вы не пьяница, а веселый выпивоха. У вас не похмЕлье, а похмельЕ. Изящное, французское. Скоро пройдет.

Перед тем как сесть за руль, раздобудьте орешков или семечек. Они окончательно перебьют запах уксусного альдегида, то есть перегара. Предварительно убедитесь в трезвости, проверив себя алкотестером.

Фото: из архива автора