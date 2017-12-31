Автор: Полина Немова
Подпоешь? Новогодний тест про песни и автомобили
Об автомобилях снимают фильмы, пишут книги и, конечно же, посвящают им песни. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь? Или поздно вечером поймать зеленоглазое такси, которое отвезет туда, где нам всегда рады? Но порой в текстах песен упоминаются и конкретные марки, и даже модели машин. Мы отобрали несколько таких «экземпляров» — давайте вспоминать, кто про что пел.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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