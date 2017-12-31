Фразы, которые нельзя говорить сотруднику ДПС в новогодние каникулы Далеко не все отдыхают в новогодние каникулы. Для некоторых это особенно горячая пора. Зимние праздники — период повышенной активности Дорожно-патрульной службы. А для водителей — дни повышенного риска нежелательных встреч. Журналу «За рулем» — 90! В этом году журналу «За рулем» исполняется 90 лет. Немного найдется в мире автомобильных изданий, которые могут похвастаться столь богатой историей. За прошедшие годы мы выпустили свыше 1000 номеров! Подпоешь? Новогодний тест про песни и автомобили Об автомобилях снимают фильмы, пишут книги и, конечно же, посвящают им песни. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь? Или поздно вечером поймать зеленоглазое такси, которое отвезет туда, где нам всегда рады? Но порой в текстах песен упоминаются и конкретные марки, и даже модели машин. Мы отобрали несколько таких «экземпляров» — давайте вспоминать, кто про что пел.