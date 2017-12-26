Видеорегистратор или пейджер? Тестируем Mio MiVue 788

Сегодня по любому поводу создаются чаты для обсуждения чего-либо. Поток информации настолько мощный и одновременно замусоренный, что лишний раз не хочется лезть в карман за телефоном, чтобы прочитать новые сообщения. А что, если они будут транслироваться на видеорегистратор?

Современные видеорегистраторы за последнее время обзавелись множеством необычных функций. Некоторые из них действительно облегчают жизнь водителю. Взять, к примеру, базу стационарных комплексов фото- и видеофиксации, которая зашита в память некоторых устройств. Такой видеорегистратор предупредит о приближении к стационарной камере или радару. А значит, водитель будет внимательнее на аварийно опасном участке дороги. Ведь именно там, по официальной версии, устанавливают подобные комплексы. Впрочем, появились и спорные опции, которые нужны не столько водителю, сколько маркетологам, завлекающим покупателей видеорегистраторов новыми фишками. К примеру, предупреждения об опасном сближении или о выезде из занимаемой полосы. Зачастую такие функции больше отвлекают от дороги, чем повышают безопасность движения. Впрочем, сейчас не об этом.

Сообщения из всех мессенджеров (за исключением, пожалуй, популярного Viber) транслируются на экран видеорегистратора.

Есть контакт

Одной из таких опций стала возможность вывода на дисплей видеорегистратора текстовых сообщений из различных мессенджеров, установленных на смартфон. Подобного мы еще не встречали, поэтому сразу взяли на тест видеорегистратор Mio MiVue 788 с такой функцией.

В комплекте к видеорегистратору Mio MiVue 788 ничего лишнего: кронштейн-присоска, шнур питания и, конечно, инструкция. Крепление устройства к кронштейну выполнено в виде слайдера. Видеорегистратор при необходимости можно отсоединить одной рукой.

Итак, перед нами гаджет из топовой линейки фирмы, с хорошей оптикой, неплохими техническими характеристиками (разрешение видеозаписи 1920х1080), с GPS-модулем и, конечно, картой дислокации стационарных камер ГИБДД. Дисплей сенсорный и достаточно крупный для того, чтобы разглядеть на нем при необходимости мелкие детали. Ориентирован он горизонтально. На корпусе имеются: кнопка включения, слот для MicroSD-карты памяти, mini-USB-разъем, а также разъем для аудиовидеовыхода. Предусмотрена возможность для подключения второй камеры. Крепится устройство на одной присоске с помощью кронштейна-слайдера. Последний позволяет быстро одной рукой снять гаджет с крепления к стеклу и также легко водрузить его обратно. Стоимость такого устройства на Яндекс.Маркете начинается от 7799 рублей. Словом, пока все здорово, но подобным функционалом могут похвастать многие видеорегистраторы других марок. Самое интересное кроется в меню.

Mio MiVue 788 можно подключить к смартфону посредством wi-fi или Bluetooth-соединения. Но прежде на телефон нужно установить приложение MiVue Pro (доступно в Google Play и Apple App Store). Для сопряжения я выбрал следующую схему: смартфон через Bluetooth подключил к штатной мультимедиасистеме автомобиля (сейчас такая возможность имеется практически у любой магнитолы) и разместил смартфон на передней панели при помощи специального держателя. Зачем? Об этом чуть позже. Видеорегистратор подключил к смартфону — для этого нужно просто следовать инструкциям одноименного приложения. Процедура первого подключения заняла пару минут. В последующем на каждое повторное соединение требуется меньше времени.

В одно касание можно запустить прямую трансляцию с видеорегистратора прямиком в Facebook. Блогерам понравится.

Прямой эфир

Достаточно нажать на кнопку в приложении на смартфоне, как изображение с видеорегистратора будет транслироваться в вашем профиле Фэйсбука в прямом эфире. Зачем? Могу лишь предположить, что подобная функция пригодится заядлым видеоблогерам, которые смогут вести свои репортажи прямо из-за руля. Им нужно лишь развернуть на себя камеру либо комментировать происходящее перед машиной.

Раз, два и расшарил…

Одним касанием можно отправить на смартфон нужный видеофрагмент. Ну а со смартфона, например, закачать его на файлообменник и поделиться ссылкой. К слову, именно так я и поступил с видеозаписью дорожного происшествия, свидетелем которого стал. Обошлось, к счастью, без жертв. Пострадало только железо. Я обменялся контактами с участниками аварии и продолжил путь. А уже через пару минут, проделав вышеописанные манипуляции, отправил ссылку на видеозапись одному из пострадавших.

Доставлено, но не прочитано

Но, главное, видеорегистратор дружит практически со всеми популярными мессенджерами: от WhatsApp до Facebook. Запиликал, к примеру, телефон в кармане, сигнализируя владельцу о том, что поступило новое сообщение. Необязательно отвлекаться от дороги: текст появится на экране видеорегистратора. Правда, не целиком. Впрочем, по отправителю и первым словам сообщения обычно ясно — важное пришло сообщение или не очень. Лично я начал пользовался — удобно. Ответить с экрана, конечно, нельзя. Все-таки, безопасность превыше всего. Жаль только, что гаджет не поддерживает Viber, тоже ведь весьма популярное средство коммуникации. Но это дело наживное — достаточно обновить прошивку. А это может сделать пользователь и после покупки устройства самостоятельно. Главное, чтобы разработчики обратили на это внимание и расширили функционал.

Сопряжение с видеорегистратором осуществляется со смартфона из одноименного приложения. Любой из поддерживаемых мессенджеров можно отключить, чтобы сообщения из него не выводились на дисплей регистратора.

А еще в мессенджерах предусмотрен статус сообщения: оно может быть доставленным, но не прочитанным. Удобно для тех, кто не желает отвечать своему собеседнику, а при личной встрече с ним, искренне удивляется, мол, «Ой! А я не заметил твоего сообщения». Так вот, сообщения, показанные на дисплее видеорегистратора, сохраняют статус непрочтенного. Имейте в виду.

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Главное достоинство испытанного видеорегистратора, на мой взгляд, — удобство копирования записанных видеофрагментов в память подключенного смартфона. На это от водителя требуется минимум времени и действий. Многим придется по вкусу и опция с поддержкой мессенджеров. Владелец Mio может похвастать такой фишкой своего видеорегистратора перед пассажирами. Впрочем, и другие производители автогаджетов наверняка в ближайшее время дополнят свою продукцию новыми моделями с аналогичным функционалом.