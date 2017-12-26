Жертвы стихии: угадай, что за автомобиль. Тест ЗР

Вам никогда не приходилось искать свою машину после сильного снегопада? Вы не были на съездах джиперов, когда все автомобили покрыты толстенным слоем грязи и один от другого просто неотличим? А так бывает.

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